Оппозиция самоустранилась: в Гонконге прошли первые "патриотические" выборы

Первые "патриотические" выборы в Законодательный совет состоялись в минувшее воскресенье, 19 декабря, в Гонконге. Практически все места в составе регионального парламента, расширенного с 70 до 90 депутатов, достались проправительственным кандидатам. Впервые голосование прошло без участия представителей продемократической оппозиции — теперь здесь разрешено допускать до выборов только патриотично настроенных кандидатов, лояльных властям и не представляющих угрозы для национальной безопасности. Проверять их квалификацию уполномочена специальная комиссия. Это нововведение вызвало довольно резкую критику Запада. Однако на деле отсеивать "нежелательных" кандидатов не пришлось. У сторонников оппозиционных партий в такой обстановке словно отпало всякое желание регистрироваться и проходить проверки на соответствие новому закону о нацбезопасности. Этот правовой акт, принятый летом 2020 года, предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение за такие преступления, как сговор с внешними силами и подрыв госвласти. Из 154 кандидатов комиссия, возглавляемая Джоном Ли — бывшим главным силовиком Гонконга, а ныне главным секретарем (второй по значимости пост) местной администрации, — отстранила лишь одного кандидата (по причине технического несоответствия в связи с совмещением работы с госслужбой). Мизерная явка Побывав на двух избирательных участках, могу сказать, что выборы проходили вяло: очередей и скоплений людей уж явно не наблюдалось. "У нас нет особого интереса к таким выборам. Помимо того что они проходят без участия оппозиции, число депутатских мест, избираемых путем прямого голосования в территориальных округах, сократили с 35 до 20", — отметил в беседе со мной один из местных жителей, работник ресторана Эдвард Чан. А ведь именно за эти места прежде разгоралась вся основная борьба с участием оппозиции. Сейчас же все эти мандаты без всякой интриги дружно перешли к проправительственным кандидатам.

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Неудивительно, что явка оказалась на рекордно низком уровне — всего 30,2%: из 4,47 млн зарегистрированных избирателей проголосовали лишь 1,3 млн человек. Повышению явки даже не способствовало беспрецедентное решение властей сделать в этот день весь общественный транспорт бесплатным. Многие горожане разве что воспользовались этим благом для путешествий и поездок в личных целях. Тем более что избирательные участки в Гонконге обычно находятся в пешей доступности. Угроза нацбезопасности Напомню, в марте этого года Всекитайское собрание народных представителей (высший законодательный орган) реформировало избирательную систему в этом специальном административном районе. Это нацелено на обеспечение принципа "Гонконгом управляют патриоты" и реализацию нового закона о защите национальной безопасности. Ожидается, что избирательная реформа позволит Пекину значительно усилить контроль за политической ситуацией в автономии и подавить здесь влияние оппозиции, которое стало идти в гору на волне массовых протестов двухлетней давности. Так, в ноябре 2019 года на выборах в депутаты районных советов оппозиции досталось порядка 90% мест в 18 округах Гонконга, а голосование собрало рекордно высокую явку в 71%. Это стало шоком для Пекина — никто не ожидал такого результата. Хотя депутаты райсоветов напрямую не влияют на политические решения и занимаются вопросами транспорта, экологии и благоустройства микрорайонов, результаты выборов стали барометром настроений в обществе. Многих из оппозиционных депутатов райсоветов впоследствии отстранили от этих постов на основании, что они, дескать, "непатриоты" и их присяга была неискренней и, стало быть, не может считаться действительной. Более того, весь корпус депутатов районных советов вовсе исключили из состава коллегии выборщиков, которая избирает главу гонконгской администрации и тоже была реформирована.

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Что касается присутствия оппозиции в парламенте, то это было серьезной "занозой" для властей. Продемократические законодатели то и дело срывали заседания, блокировали принятие тех или иных законопроектов, открыто поддерживали массовые антиправительственные протесты. А некоторые — стали смело заигрывать с радикальными и внешними силами, вести речь о "независимости Гонконга" от КНР, в общем — создавать угрозу для национальной безопасности. Перенос выборов Изначально выборы должны были состояться еще в сентябре 2020 года и пройти по старой схеме. Однако их отложили, объяснив мерами, связанными с пандемией COVID-19. Такой, по мнению многих, стратегический шаг вызвал критику продемократической оппозиции, которая тогда строила амбициозные планы взять свыше половины мест в парламенте и поставить его работу под свой контроль. По утверждению властей, группа политических активистов, многие из которых затем были арестованы, строила планы, направленные на то, чтобы парализовать работу правительства. Следствие полагает, что оппозиционеры путем сговора и проведения незаконных праймериз летом 2020 года, а также методами "умного голосования" намеревались продвинуть своих кандидатов в состав Законодательного совета. Их задача, как утверждается, состояла в том, чтобы получить там более половины мест (от 35 и выше), целенаправленно использовать вето при принятии бюджета и в итоге создать ситуацию, при которой глава исполнительной власти уйдет в отставку, а правительство перестанет функционировать. Как утверждал бывший главный силовик Гонконга Джон Ли, состоящий из десяти шагов деструктивный план также подразумевал "мобилизацию массовых беспорядков на улицах" и другие действия, способные парализовать общество в сочетании с международными санкциями. В связи с переносом выборов времени хватило на то, чтобы реформировать избирательную систему и закрыть в ней "лазейки" для проникновения "антикитайских элементов" в систему госуправления этого автономного района. Новый состав патриотов При расширении Законодательного совета Гонконга с 70 до 90 человек осталось всего 20 мест для депутатов, избираемых путем прямого голосования в территориальных округах. Все эти мандаты в итоге достались представителям пропекинской партии "Демократический альянс за улучшение и прогресс Гонконга" (DAB) и политическим ветеранам, лояльным центральным властям.

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