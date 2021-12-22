Газовый кризис ЕС: предвестник краха или мечта "зеленой" евробюрократии

Денис Дубровин — о том, что стоит за неспособностью Брюсселя справиться с энергокризисом

ЕС продемонстрировал полную неспособность справиться с газовым кризисом, который продолжает углубляться четвертый месяц подряд. 21 декабря цена газа в Европе в ходе биржевых торгов побила очередной исторический рекорд — вплотную приблизилась к $2 200 за 1 тыс. куб. м. Таким образом, она выросла почти в 15,5 раза по сравнению с доковидным декабрем 2019 года и в 9,8 раза по сравнению с декабрем 2020 года. До настоящего момента Еврокомиссия не сделала буквально ничего, чтобы как-то повлиять на эту ситуацию. Последний саммит глав государств ЕС 16 декабря в Брюсселе не принял ни одного решения по энергетике. Лидеры ЕС констатировали лишь "наличие разногласий" за столом переговоров. Все предложения Брюсселя пока сводятся к повторению мантры о необходимости еще быстрее проводить переход к альтернативной энергетике и полному отказу от углеводородов.

На эту тему Как формировалась и менялась цена на газ в Европе

На этом фоне "Газпром" в своем планировании заложил на 2022 год среднюю цену экспорта газа в $250 за 1 тыс. куб. м. Но, чтобы получать газ по такой или близкой к этой отметке цене, необходимо заключать с российской компанией именно долгосрочные контракты. А Еврокомиссия уже более десяти лет активно борется против этого — брюссельская бюрократия исповедует либеральный подход, что конкуренция и рынок всегда обеспечат снижение цены по сравнению с договорной. Что же стоит за неспособностью Брюсселя справиться с ситуацией? Некомпетентность и идеологическая зашоренность или расчет? Тушить бензином Действия Еврокомиссии и правительств ряда стран ЕС на протяжении последних четырех месяцев напоминают попытки тушить пожар бензином. В сентябре на фоне быстрого роста цен на газ Еврокомиссия сообщила, что сертификация достроенного и полностью готового к эксплуатации "Северного потока — 2" в соответствии с нормами энергорынка ЕС потребует как минимум полгода. Закономерно цены на газ на европейском рынке рванули вверх и к концу месяца установили исторический рекорд, превысив $1 000 за 1 тыс. куб. м. В октябре, когда цена на короткое время подскочила до $1,5 тыс., Еврокомиссия предложила так называемый набор инструментов по борьбе с кризисом. Он предусматривал выплаты ограниченных компенсаций малоимущим, чтобы покрыть рост расходов на энергию, а также начало дискуссий в ЕС по совместным закупкам газа и общему контролю газохранилищ, чтобы принять решения по этим механизмам на саммите лидеров ЕС 16 декабря. Стратегически ЕК предложила сосредоточиться на активном повышении инвестиций в "зеленую" энергетику, чтобы компенсировать дефицит энергии в долгосрочной перспективе. Еще Брюссель пообещал провести расследование, не было ли на рынке ЕС спекуляций со стороны "Газпрома" с целью повышения цен. Рынок отреагировал на эти инициативы без энтузиазма — цена продолжала колебаться вокруг отметки в $1 тыс. с локальными пиками.

При этом еще в ноябре Германия объявила о приостановке сертификации "Северного потока — 2" по техническим причинам, вызвав новый скачок цен. В декабре Еврокомиссия выступила с революционным предложением запретить заключение долгосрочных контрактов на поставки газа на период после 2049 года, чтобы отвязать энергетический рынок ЕС от природного газа. Кроме того, ряд европейских стран во главе с Францией добивались признания атомной энергетики в ЕС "углеродно-нейтральной". Саммит в Брюсселе должен был стать площадкой для обсуждения всех приведенных раньше инициатив. Но ни одного решения принято не было, лидеры не смогли даже согласовать общего заявления по энергетической ситуации "из-за острых разногласий". Пассивность Брюсселя на фоне похолодания и нервозного наблюдения трейдеров за снижением выкупа "Газпромом" ежедневных мощностей на прокачку газа в Европу вызвало новый скачок цен — рекорд в почти $2 200 за 1 тыс. куб. м. Не умеют? Может быть, европейские институты просто не умеют бороться с газовыми кризисами? О нет. ЕС последовательно пережил два газовых кризиса в январе 2006 и 2009 года. Тогда они прошли по одному сценарию — не договорившись о скидках на газ с Россией, Украина не заключила новый контракт под новый год. Соответственно, Россия ограничила поставки топлива Киеву, в ответ на что украинская сторона начала "несанкционированно отбирать" газ, идущий через ее территорию в ЕС. Оба раза на разрешение ситуации с поставками газа Европе потребовалось буквально несколько дней. Тогда в Брюсселе прошла серия крайне насыщенных переговоров с участием российской и украинской сторон и вопрос был решен — Киев экстренно подписал новый контракт, и проблема европейских потребителей снималась автоматически.

Так что опыт и механизмы у ЕС в решении подобных вопросов непременно есть. Кризисы прошлых лет Причем именно эти два кризиса — 2006 и 2009 годов — запустили в ЕС процесс пересмотра своего газового законодательства. Европейская элита решила снизить энергетическое влияние России и приняла стратегическое решение сломать систему долгосрочных контрактов с РФ и создать рынок газа, где бы осуществлялась свободная торговля на биржевых площадках. Предполагалось, что это обеспечит также приток в Европу сжиженного природного газа, в частности из США. Причем американские администрации последовательно поддерживали эти планы европейцев. Вашингтон видел в них возможность ограничить влияние России в ЕС и ее доходы от газовой торговли и одновременно зарезервировать за собой потенциальный рынок сбыта для собственного сланцевого газа. Идеология против здравого смысла И вот теперь Еврокомиссия оказалась заложником собственной идеологии. Выход из газового кризиса под рукой — сертифицировать "Северный поток — 2" и начать расширенные закупки газа у России. Собственно, даже сам факт только лишь сертификации газопровода мог бы в значительной степени успокоить рынки. Но это, видимо, означает для Брюсселя принятие провала всей своей концепции либерализации рынка ЕС.

На эту тему QR-коды, погромы и вакцинация: что несет с собой новая волна пандемии в Европе

Ситуацию еще больше запутали экологические амбиции Еврокомиссии, которые неустанно озвучивают Урсула фон дер Ляйен и некоторые другие. Поставив перед собой задачу создать в ЕС энергетику с нулевыми углеродными выбросами к 2050 году, Еврокомиссия сделала экологическую повестку своей официальной идеологией. В ней газ является только временным переходным топливом, от которого нужно отказаться, и чем скорее, тем лучше. Поэтому с этой точки зрения Еврокомиссия также не готова пойти ни на какие послабления для российского газа. Окно возможностей? Более того, газовый кризис, возникший по ряду совершено объективных обстоятельств, привел к катастрофическому росту цен на электричество в Европе. В этих условиях энергия альтернативных источников, которая всегда была дороже традиционной, неожиданно оказалась рентабельной. Теперь нет нужды давать крупные дотации на установку ветряков и солнечных панелей, убеждая граждан в их экологичности и эффективности. Достаточно просто не бороться с энергетическим кризисом, и "зеленая" энергетика начинает выглядеть как способ сэкономить. Этой же логике следуют все предложенные Еврокомиссией меры — фактический отказ от попыток сбалансировать ситуацию на газовом рынке, активное продвижение различных обязательств по формированному переходу к "зеленой" энергетике. Фактически Брюссель пытается переложить на плечи потребителей — бизнеса и граждан ЕС — значительную часть расходов в сотни триллионов евро на "зеленый" переход к 2050 году. Тем временем Брюссель предлагает и различные инициативы по реновации всего жилого фонда и фонда общественных зданий в Европе или модернизацию и развитие электрифицированных железных дорог, которые должны заменить неэкологичную авиацию. Причем за все это платить предстоит опять же странам и гражданам ЕС. Еврокомиссия лишь готова помочь кредитами. Кредитный тупик В частности, Еврокомиссия утвердила в 2020 году план восстановления после пандемии COVID-19 — "ЕС нового поколения" — объемом €750 млрд. Эти деньги должны пойти странам ЕС, и не менее 30% от этих средств должны быть потрачены на "зеленые" проекты. Правда, вливания эти заимствованные — привлечены в виде евробондов, которые европейцам предстоит погашать до 2052 года.

На эту тему Почему отказ от диалога с Россией — переломный момент для Евросоюза