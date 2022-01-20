Не хватило пороху: ​ почему суд в Киеве не отправил Порошенко под стражу

Описание Петр Порошенко © AP Photo/Efrem Lukatsky

"Порох с Украиной, мы с Порохом!" — такую надпись на плакате можно было увидеть в толпе, собравшейся возле Печерского райсуда в Киеве, где рассматривался вопрос о мере пресечения в отношении экс-президента Украины, ныне лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Бывшего главу государства обвиняют, ни много ни мало, в государственной измене, по этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества. С учетом тяжести обвинения прокуратура настаивала на аресте подозреваемого с возможностью выхода под залог в виде астрономической суммы 1 млрд гривен ($35,8 млн), однако судья избрал минимальные ограничения в виде "личных обязательств". Судя по всему, ему, в отличие от тех, что с Порохом, как раз пороху и не хватило. На измене Нынешнее обвинение — далеко не первое для Порошенко. Нынешний глава государства Владимир Зеленский еще в ходе предвыборной кампании грозился отправить предшественника за решетку. Да и год спустя после избрания обещал: "Весна придет — сажать будем". Пока, правда, посадить никого не удалось, хотя Порох, как в обиходе называют экс-президента и его сторонники, и оппоненты, стал фигурантом уже нескольких десятков уголовных дел, среди которых были и дела о госизмене, а также о злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти и так далее.

На эту тему Что известно об уголовных делах в отношении Петра Порошенко

В декабре прошлого года Государственное бюро расследований (ГБР) Украины выдвинуло в отношении Порошенко "пiдозру" (подозрение, в российской практике — обвинение) в государственной измене и содействии террористическим организациям. Речь идет о поставках угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2014–2015 годах. По версии следствия, Порошенко в бытность президентом был причастен к "организации преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий <...> на общую сумму около 1,5 млрд гривен" (более $53 млн). А поскольку самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики объявлены на Украине "террористическими организациями", то Порошенко вменяют не только госизмену, но и "финансирование терроризма". По этому же делу проходят находящийся под домашним арестом глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин (объявлен в международный розыск) и бизнесмен Сергей Кузяра (недавно выпущен под домашний арест после почти трехмесячного пребывания в СИЗО, где, по его словам, с ним ни разу не проводили каких-либо следственных действий). Так себе сценарий Как язвительно замечают оппоненты Зеленского, у его команды, костяк которой составляют его коллеги из юмористического шоу "Вечерний квартал", хорошо получается только одно: смешить людей, а вот доверить им серьезное дело невозможно. Что ж, подготовленный ими сценарий уголовного преследования Порошенко пока и впрямь выглядит не слишком удачным. Начать с того, что представители ГБР попытались лично вручить "пiдозру" фигуранту, но не смогли: Порох их обматерил, поспешно сел в машину и укатил в аэропорт, откуда отправился за рубеж — якобы в заранее запланированное турне по Европе, хотя есть сведения, что билеты были куплены лишь за пару часов до вылета. После этого следователи с чистой совестью отправили уведомление по почте и объявили Порошенко в розыск, а также наложили арест на его имущество (большую часть которого тот, правда, успел переписать на сына). Очевидно, весь расчет строился на том, что экс-президент побоится возвращаться в Киев и от греха подальше решит остаться за рубежом, тем самым подтвердив обоснованность выдвинутых против него обвинений. Однако этот расчет не оправдался: 17 января Порошенко, чей политический опыт несоизмеримо больше, вернулся в Киев и даже без труда навязал собственный сценарий своим оппонентам-дилетантам. Майдан-шоу Сторонники бывшего главы государства продемонстрировали, что устраивать массовые шоу они умеют ничуть не хуже юмористов из "Квартала": в аэропорту Порошенко приветствовала огромная толпа, еще больше людей собралось под стенами суда, куда сразу после прилета направился экс-президент. Была заготовлена даже мощная аппаратура, так что шум митинга порой заглушал выступления участников судебного заседания.

На эту тему Сторонники Порошенко возле офиса Зеленского призвали к досрочным выборам Рады и президента

С первой попытки определить меру пресечения судья не смог, был объявлен перерыв до 19 января. Второе заседание начиналось в атмосфере все того же майдан-шоу: толпа, плакаты, речовки, призывы немедленно освободить "гетмана Порошенко" и отправить в отставку "комика Зеленского"... Разве что вместо восьмилетней давности "печенек от Нуланд" организаторы заготовили бутерброды. Под лозунгом "Порох есть — дадим огня!" манифестанты уже готовились пустить в ход покрышки и печки-буржуйки, но тут вмешались правоохранительные органы. Столкновения между полицией и протестующими вспыхивали под стенами суда несколько раз, но никто серьезно не пострадал. Судья без долгих проволочек огласил решение: отпустить фигуранта под личное обязательство являться по вызову в суд и в правоохранительные органы. От Порошенко также потребовали сдать загранпаспорта и не выезжать за пределы Киевской области без согласования со следствием. Кстати, сразу после этого заседания судья благополучно отбыл в отпуск. Сторонники Порошенко встретили вердикт радостными возгласами и однозначно расценили его как победу "гетмана". А более или менее нейтральные наблюдатели задумались: что это было? Мальчики, не ссорьтесь По одной из версий, проведенный за рубежом месяц Порошенко потратил не на отдых и развлечения, а на то, чтобы заручиться поддержкой как можно большего числа партнеров и покровителей, которые могли бы объяснить "команде Зе", как надо себя вести. Вдобавок, случайно или нет, в день первого судебного заседания в Киеве находились с визитами делегация американских сенаторов, а также глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. А второе заседание совпало с приездом госсекретаря США Энтони Блинкена, который поселился в гостинице аккурат напротив здания Печерского суда. И есть все основания полагать, что высокопоставленные визитеры ясно дали украинскому президенту понять: мы тут всем Западом за вас радеем, готовимся защищать от "российского вторжения", которое уже вот-вот, буквально со дня на день произойдет, а вы между собой разборки устраиваете, ай-ай-ай! Во всяком случае, посол Великобритании Мелинда Симмонс перед началом судебного заседания так прямо и написала в Twitter: "Всем политическим лидерам на Украине нужно объединиться против российской агрессии прямо сейчас. В это время важно не упускать это из виду и не отвлекаться на поляризацию внутренней политики". Очевидно, в окружении Зеленского сочли за лучшее прислушаться к наставлениям и не ссориться с кураторами от "семипосольщины", как нередко называют диппредставительства стран "семерки". Игра в политику Есть, впрочем, и другие версии: одни эксперты склонны списывать происшедшее на дилетантизм "команды Зе", другие, наоборот, видят во всем хитрую задумку политтехнологов. На мой взгляд, в любом случае ясно: затеянное судебное разбирательство связано прежде всего с политикой, а к правосудию имеет лишь самое отдаленное отношение. На фоне невыполненных обещаний и бесконечных проблем рейтинги и самого Зеленского, и его партии "Слуга народа" стремительно и неуклонно падают, а новые выборы уже не за горами, значит, нужно придумывать какие-то ходы, чтобы опередить конкурентов и перетянуть на свою сторону избирателей.

На эту тему Зеленский призвал украинцев не вестись на фейки о якобы возможном вторжении России