Австралия: день приоткрытых границ

Анна Аркаева — о том, почему открытия страны ждали внутри едва ли не больше, чем за ее пределами

Австралия открыла свои международные границы для иностранных туристов 21 февраля спустя почти два года изоляции от мира. Этой даты внутри страны ждали едва ли не больше, чем за ее пределами. Однако, после того как Сидней и Мельбурн приняли первые международные рейсы, пришло понимание, что долгое затворничество оставило куда более значительные последствия для страны, чем казалось.​​​​​​​

Описание Международный аэропорт Сиднея © AAPIMAGE via Reuters Connect

В МВД Австралии, в задачи которого входит обработка анкет соискателей и выдача виз, мне сказали, что "с 21 февраля 2022 года все владельцы виз, прошедшие полную вакцинацию [от COVID-19], могут путешествовать в Австралию без карантина и специальных разрешений. Туристы без прививки, соответствующей требованиям австралийских властей, или освобожденные от нее по медицинским причинам должны получить разрешение на въезд в страну в индивидуальном порядке".

Первый день Первые рейсы с иностранцами приземлились в международных аэропортах Сиднея и Мельбурна утром в понедельник. Большая часть пассажиров оказалась обладателями семейных и студенческих виз. Многих в порту ждали родственники и друзья — их встречи подарили местным СМИ множество ярких и эмоциональных кадров. Картину дня дополнили фото диспетчеров и сотрудников наземных служб аэропорта, которые переоделись в честь знаменательного дня в культовых австралийских животных — кенгуру и коалу. Они подгоняли трапы, сигналили на рулежных дорожках прилетевшим самолетам и, конечно, встречали прибывших, каждый из которых получал в подарок плюшевую игрушку и упаковку пасты Vegemite. В день открытия границ два крупнейших аэропорта Австралии приняли 56 международных рейсов, которые привезли в страну чуть более 25 тыс. иностранцев. Это более чем скромная цифра, ведь до пандемии 14 международных аэропортов страны ежедневно принимали более 300 рейсов с туристами, трудовыми мигрантами и бизнесменами из-за границы. Прибывающие отправлялись нырять на Большой Барьерный риф, покорять древнюю Улуру, исследовать кривые улочки старого Мельбурна, ночные клубы Сиднея и так далее. Сегодня большая часть туристических направлений страны едва работает, так что, возможно, небольшое число туристов — это благо для страны. По крайней мере, пока. Вопросов больше, чем ответов Министр туризма и инвестиций страны Дэн Теан в связи с открытием границ полон оптимизма. Он убежден, что в ближайшие недели число международных рейсов возрастет в разы, поскольку десятки крупнейших авиакомпаний планируют увеличить свою пропускную способность уже с марта 2022 года. Только три гиганта отрасли — Emirates Airlines, Qatar Airways и Singapore Airlines — к 3 марта планируют выполнять более десяти рейсов в день (и речь идет только об аэропортах Сиднея и Мельбурна, а заявлялось, что скоро международные рейсы без ограничений начнут принимать также Аделаида, Дарвин, Перт и Брисбен, за которыми последуют Кэрнс, Канберра и Голд-Кост). В МВД страны обещают до 1,5 млн туристов уже в третьем месяце этого года. Правда, все эти новости не слишком радуют представителей туриндустрии.

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Дело в том, что туристическая отрасль Австралии (и не только она) традиционно опиралась на такой могучий кадровый резерв, как бэкпэкеры. Так в Австралии называют туристов, которые приезжают в страну, чтобы отдыхать на заработанные здесь же деньги. Виза для них называется Working Holiday Visa — ее выдают быстро, как минимум на год и охотно продлевают, чтобы человек, приехав в Австралию, здесь же жил и работал. Ее владельцы не могут рассчитывать на высокооплачиваемую постоянную работу. Речь скорее идет о временном трудоустройстве (часто с предоставлением жилья) за очень небольшое вознаграждение. Но иностранную молодежь такое положение вещей вполне устраивало. Парни и девушки колесили по стране, подрабатывая на сборе фруктов и ягод, трудясь официантами и обеспечивая дешевой рабочей силой австралийские отели. Когда границы Австралии закрылись, власти страны порекомендовали бэкпэкерам вернуться домой, и большая часть так и поступила. Те, кто рискнул остаться и не побоялся жизни с просроченной визой (такие тоже были), за два года социализировались, нашли постоянную работу (уровень безработицы в стране чуть выше 4%, и целый ряд отраслей заявляет о критической нехватке сотрудников). Туристическая отрасль вместе с бэкпэкерами потеряла едва ли не половину своей 200-тысячной армии, а граждане страны не горят желанием устраиваться на их место. Не хотят принимать на работу местных и работодатели, ведь наем граждан — дело дорогое: платить им по закону нужно вдвое, а иногда и втрое больше, также их нужно страховать и платить за них налоги, что существенно сказывается на доходах, которые государство и так тщательно контролирует. Сначала работники, потом туристы По словам исполнительного директора австралийской ассоциации работодателей (Ai Group) Иннес Виллокс, отмена ограничений на границе была долгожданной, но "определенно запоздалой". "То, что туристы и студенты вернутся очень скоро, конечно, обнадеживает, но <…> сейчас привлечение рабочей силы для нас — неотложная задача, и в ее решении есть определенные проблемы", — сказала она. Генеральный директор Ассоциации отельеров Австралии Ричард Монро высказался более определенно. "Гостям австралийских отелей не следует ожидать, что уровень обслуживания будет соответствовать стандартам, существовавшим до пандемии, потому что мы испытываем очень большие сложности с привлечением персонала, наши гостиницы потеряли не менее 30% сотрудников, причем речь идет не об администрации, а о тех, кто непосредственно обслуживает номера", — сказал он, отметив, что было бы необоснованно оптимистично ожидать быстрого восстановления отрасли.