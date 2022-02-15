Конвой для антиваксеров: власти Канады пытаются урегулировать конфликт с дальнобойщиками

Иван Лебедев — о том, каковы настоящие причины протестов против пандемийных ограничений в Канаде и почему падают рейтинги Байдена и Трюдо

В противостоянии властей Канады с водителями большегрузных автомобилей, протестующих против коронавирусных ограничений, казалось бы, наметилась развязка. В понедельник полиции удалось разблокировать двухкилометровый мост Амбассадор через реку Детройт, соединяющий одноименный американский город с канадским Виндзором. В течение шести дней движение по нему было перекрыто десятками грузовиков, съехавшимися со всей страны. У правительства появилась надежда, что теперь удастся навести порядок и в центре Оттавы.

Описание Протест дальнобойщиков в Оттаве, 7 февраля 2022 года © EPA-EFE/ANDRE PICHETTE

Канадская столица уже больше двух недель остается в осаде дальнобойщиков, которые пригнали туда свои машины, расцвеченные огнями, как рождественские елки, и украшенные национальными флагами с кленовым листом. Первоначально участники этой акции, получившей название "Конвой свободы", выступали против решения об обязательной вакцинации от COVID-19 (или двухнедельного карантина) для любого, кто въезжает на территорию Канады. Для водителей большегрузов, не имеющих прививки, это означало отказ от рейсов в соседние США и потерю работы. Протестующие заявили, что ведут борьбу за свои права, однако их требования достаточно быстро мутировали, словно сам вирус. Теперь они добиваются полной отмены всех ограничений, введенных из-за пандемии.

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Пример канадских дальнобойщиков оказался заразительным, и волны, поднятые их протестами, докатились через Атлантику до Европы, где потревожили Францию и Нидерланды; а через Тихий океан — до Австралии и Новой Зеландии. Полиция везде по-своему разбиралась с нарушителями порядка — где-то, как в Париже, не обошлось без многочисленных полицейских задержаний; где-то, как в Канберре, все прошло спокойно. В Канаде федеральное правительство объявило в понедельник о намерении использовать закон о чрезвычайной ситуации, который даст ему дополнительные полномочия для разгона демонстраций. Одновременно власти отдельных провинций — Онтарио, Альберты, Саскачевана — намекнули, что вскоре могут отменить ряд запретов, в том числе на границе с Соединенными Штатами. Возможно, это погасит конфликт, но вряд ли устранит его основные причины. Поэтому есть опасения, что в целом предпосылки для возникновения подобных ситуаций в ближайшее время, увы, никуда не исчезнут. И не только в Канаде. Может ответить должностью Акция канадских дальнобойщиков показательна во многих отношениях. С одной стороны, в ней отразились усталость и разочарование людей, уже два года вынужденных бороться со смертельно опасным недугом, а с другой — беспомощность властей, предпринимающих лихорадочные действия, шарахающихся из стороны в сторону и не способных в нужный момент найти выход из сложного положения. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в первую неделю протестов вообще куда-то исчез из поля зрения, а потом переложил ответственность за принятие решений на власти провинций. В ходе опроса, проведенного международной компанией Maru Group, выяснилось, что 56% канадцев не испытывают никакой симпатии к дальнобойщикам, а две трети из них поддержали бы использование военной силы для разгона манифестантов, изрядно надоевших жителям центральных районов Оттавы. Лишь 29% канадцев считают, что во время этого кризиса Трюдо вел себя так, как подобало премьер-министру. "Он может поплатиться за это своей должностью", — прокомментировал итоги опроса вице-президент социологической службы Maru Group Джон Райт.

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Высший суд провинции Онтарио признал блокирование моста Амбассадор незаконным, полиция в минувший уик-энд растащила грузовики и арестовала несогласных. Но еще раньше Трюдо назвал дальнобойщиков, устроивших автопарк на Парламентском холме в Оттаве, "отщепенцами", и это ему могут припомнить. В том числе когда будет решаться вопрос, останется ли он на посту лидера Либеральной партии, на который есть и другие претенденты. Согласно опросу, 44% канадцев считают, что своими неудачными заявлениями премьер лишь обострил ситуацию. "Наконец канадская общественность увидела, что наша демократия находится под угрозой и все институты, которые как раз и должны действовать в ее интересах, в основном проявляют беспомощность", — резюмировал Райт. Утомленные пандемией Не лучше обстоят дела и по другую сторону моста Амбассадор, по которому ежедневно проезжают до 8 тыс. грузовых автомобилей. По данным агентства Associated Press, по этому маршруту перевозится четверть всех грузов из Канады в США на сумму свыше $392 млн в день, в том числе комплектующие для заводов Ford и General Motors в автомобильной столице Америки — Детройте. Во время блокады транспортной артерии им пришлось сокращать свое производство. Неудивительно, что в конце минувшей недели президент США Джо Байден по телефону убеждал Трюдо в необходимости принять самые решительные меры, чтобы освободить проезд по мосту. Лишние проблемы для национальной промышленности ему нужны сейчас меньше всего. Последний опрос телекомпании CNN показал, что персональный рейтинг президента опустился до рекордно низкого уровня 41%. Лишь 45% американцев с одобрением относятся к тому, как он справляется с пандемией коронавируса, и только 37% довольны его действиями в области экономики. О результатах этого опроса телекомпания поведала в материале с тревожным названием "Мрачный портрет несчастной Америки Байдена". Из него узнаем, что "нация, измученная двухлетней пандемией, борющаяся с ростом цен на продукты и газ, доведенная до безумия закрытием школ и раздираемая на части в результате политического раскола, вызвавшего взрыв насилия, далеко не в ладах с собой". При этом правые, по словам CNN, пребывают в ярости, полагая, что "индивидуальные свободы американцев разрушаются", а левые испытывают возмущение, поскольку пандемия затянулась из-за того, что кто-то "отказывается вакцинироваться". Право на протест или эгоизм Поэтому горячие дискуссии по поводу канадских дальнобойщиков идут сейчас не только в Канаде, но и в США. Причем оценки здесь тоже полностью зависят от идеологических предпочтений. Например, популярный консервативный обозреватель Такер Карлсон в эфире телекомпании Fox обвинил Трюдо в лицемерии и заявил, что Канада становится "полицейским государством".

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В то же время ведущий политобозреватель The New York Times Том Фридман сказал по поводу протестов в Канаде, что "мы сталкиваемся с пандемией глупцов и эгоистов". А на замечание ведущей утренней программы CNBC о том, что эти люди имеют право на выражение протеста, ответил: "Насколько я вижу, все это делается во имя свободы. Свободы от кого? От матери-природы? Но это нонсенс… Это просто наносит вред их соседям, врачам и медсестрам, а в конечном счете экономике". Дальнобойщики, устроившие блокаду моста Амбассадор и еще двух трансграничных хайвеев между Канадой и США, придерживаются классической логики антиваксеров. По их словам, они "не хотят, чтобы им вкалывали какое-то вещество, потому что никто не знает, какими будут долгосрочные последствия его воздействия на организм". В общем, считают, что лечение опаснее самой болезни. И добавляют, что пандемийные ограничения отравляют жизнь, губят бизнес и не дают их детям нормально учиться в школе, где они, кстати, могут рассчитывать на бесплатные завтраки. Многое, конечно, из этого верно. Но верно и то, что цена распространения опаснейшего вируса гораздо выше и измеряется она в человеческих жизнях. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано более 412 млн случаев заболевания COVID-19, умерли 5,8 млн человек, в том числе 920 тыс. в США и 35,5 тыс. в Канаде. Последнее предупреждение Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса 11 марта 2020 года. Тогда же в разных странах появились социальные ограничения для борьбы со смертельно опасным недугом, и тогда же начались — где-то сильнее, где-то слабее — демонстрации за их отмену. Протестующие выступают против вакцинации, ношения масок в общественных местах, закрытия школ, ресторанов, спортивных арен. Легко понять чувства болельщиков в Канаде, где матчи Национальной хоккейной лиги проходят при пустых трибунах. Зачастую гнев недовольных выплескивается не только на представителей властей, но и на продавцов универмагов или бортпроводников авиакомпаний.

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