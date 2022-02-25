Принуждение к миру 4.0: военная фаза

Операция по принуждению к миру на Украине перешла в военную фазу. Все прежние оценки обнулились, недописанный накануне текст, который должен был называться иронически — "А вдруг не нападем?", — потерял всякий смысл. Московское время поделилось на довоенное и нынешнее — хотя, как справедливо напоминают в Донбассе, там-то время оставалось военным все последние восемь лет, и лишь с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик забрезжили надежды на более мирное будущее.

Описание Передвижение военной техники в Крыму © Сергей Мальгавко/ТАСС

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Естественно, главный вопрос, который всех волнует, — насколько долгой и широкой по охвату окажется та "специальная военная операция", о которой объявил в четверг ранним утром президент России Владимир Путин. Ответов пока нет; во всяком случае, как заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, о возможности прекращения операции до достижения ее целей ему "неизвестно". Сами цели, по его словам, сводятся к "демилитаризации и денацификации" Украины, слово "оккупация" в данном контексте "неприменимо". Предполагают ли эти цели распространение операции на всю территорию Украины, включая ее крупнейшие города, Песков не уточнил. О сроках же сказал, что те зависят от "результативности и целесообразности" и "будут, естественно, определяться Верховным главнокомандующим", то есть президентом. "Пути к победе" Решив отправить российских миротворцев в Донбасс, Москва полностью перетасовала геополитические карты. За океаном на профессиональном жаргоне политиков и военных подобные инициативные действия именуются изменением фактов на местах. Факты в самом деле волей-неволей вынуждают с собой считаться, и на Западе пытаются к ним приноравливаться. Задача не из простых, поскольку необходимо, во-первых, скрывать собственное бессилие, а во-вторых, заботиться о том, чтобы заранее разрекламированные "небывало жесткие" санкции против России все же не слишком вредили самому Западу и не перекрывали полностью пути к так называемой деэскалации, то есть разрядке напряженности. Надежды на нее еще теплятся, хотя объявленная прежде встреча глав дипломатических ведомств России и США, от которой ожидали подготовки очередного двустороннего саммита, теперь отменена. В четверг президент США Джо Байден заявил журналистам, что "не планирует говорить с Путиным", не исключает введения против российского лидера персональных санкций и видит "полный разрыв в отношениях США с Россией, если они продолжат движение по нынешнему пути".

На вопрос о возобновлении холодной войны американский лидер прямо не ответил, сказав лишь, что для России "настает холодный день". Но я застал последние десятилетия холодной войны и ничего подобного нынешней ситуации в те годы не припоминаю. Судя по переполоху, вызванному на Западе признанием ДНР и ЛНР, данный шаг России застал наших оппонентов врасплох. Это само по себе поразительно, поскольку такой сценарий не только допускался, но и прямо предсказывался. В середине февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг даже публично против него предостерегал. А чуть позже, пожалуй, самый авторитетный американский внешнеполитический журнал Foreign Affairs напечатал статью "Что, если Россия победит? Контролируемая Кремлем Украина преобразила бы Европу". В ней указывалось, что у России имеется "много путей к победе" на Украине, включая "приведение к власти в Киеве послушного правительства или разделение страны". Что такое "вторжение" Предполагаю, самым наглядным проявлением неразберихи, царившей на Западе, может служить спор о том, что считать "вторжением". Достаточно напомнить, что буквально на днях верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель утверждал, что "российские войска уже на Украине", однако это "не является полномасштабным вторжением". По существу, неопределенность, конечно, была обусловлена необходимостью тщательной калибровки реакции на действия России. Однако по форме она, к прискорбию для Белого дома, восходила к январскому ляпу Байдена, сразу воспринятому его домашними критиками как грубейший политический просчет. Американский лидер тогда сказал, что России "придется отвечать" за свои действия, "если она вторгнется" в соседнюю страну, но добавил, что конкретика будет зависеть "от того, что она сделает". "Одно дело, если это будет маленькое проникновение (minor incursion), и нам тогда придется биться по поводу того, что делать, чего не делать и т.п.", — пояснил Байден. Его сразу поймали на слове; в Киеве публично заявили, что "незначительных вторжений не бывает". Правда, некоторые комментаторы и тогда уже указывали, что слова президента США всего лишь отражали политические реалии, включая отсутствие согласия между партнерами по НАТО. Но в целом Белому дому пришлось спешно гасить скандал и заверять, что в контексте российско-украинского противостояния пересечение границы "хоть одним солдатом" уже будет означать вторжение. Хорошая мина при плохой игре Позже эта показная непримиримость ему аукнулась. Пресса требовала объяснить, как такая позиция соотносится с решением России направить в республики Донбасса своих миротворцев. Администрация виляла.

Вот как описывала Washington Post первый установочный брифинг для журналистов, устроенный Белым домом в режиме телеконференции 21 февраля — через считаные часы после объявления Москвы о признании ДНР и ЛНР: "Представитель администрации несколько раз отказывался пояснить, является ли решение Путина об отправке "миротворческих" сил в два поддерживаемых Россией сепаратистских региона нарушением "красной линии" в глазах администрации Байдена. Скорее чиновник пытался изобразить развитие событий как нечто весьма далекое от драматичного изменения статус-кво. Как он несколько раз подчеркивал, "Россия и так оккупирует эти регионы с 2014 года". Последний тезис — один из опорных для вашингтонского и киевского агитпропа, хотя Москва всегда его опровергала, в том числе и со ссылкой на наблюдателей ОБСЕ. Вскоре после завершения того же брифинга, по словам газеты, "другой чиновник администрации дал определение такого российского вторжения, которое повлекло бы за собой ясный ответ США". По его словам, это "переход на украинскую территорию, которую Россия не "оккупирует с 2014 года". Выглядело это так, будто американцы уговаривали самих себя признать новые факты на местах, создаваемые Москвой, на том основании, что США и раньше считали фактом российское присутствие в Донбассе. Что ж, как говорится, звездно-полосатый флаг им в руки и пусть бегут с этим флагом из Киева хоть во Львов, хоть в Польшу (кстати, наткнулся в соцсетях на любопытный вопрос: почему все призывают своих уезжать с Украины, но никто, включая Украину, не призывает своих уезжать из России?). На мой взгляд, по факту все это соответствует русской поговорке — делать хорошую мину при плохой игре. Победителей не судят? Хотел было написать, что по отношению к России тот же подход описывается другой нашей пословицей: победителей не судят. Тем более что известный американский политический "ястреб" Джон Болтон, который при предыдущей республиканской администрации Дональда Трампа в Вашингтоне был помощником президента по национальной безопасности, только что заявил телеканалу MSNBC, что происходящее завершится "победой России", поскольку нынешний американский лидер Джо Байден не сумел должным образом сплотить НАТО.

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Сам Трамп, кстати, тоже весьма комплиментарно оценивал действия Путина, хвастливо подчеркивая при этом, что "хорошо его знает". Рассказывая в эфире популярной консервативной радиопрограммы Clay and Buck Show о том, как он услышал по телевизору об эскалации кризиса на Украине, экс-президент так описал свою реакцию: "Это гениально. Путин объявляет большую часть Украины… независимой. Это же чудесно!" Кстати, в том же интервью Трамп спрогнозировал, что Китай "заберет себе" Тайвань. А я вспомнил, что 50 лет назад 21 февраля 37-й президент США Ричард Никсон прибыл с визитом в КНР. Та поездка 1972 года вошла в историю как один из ключевых поворотных моментов всего классического периода холодной войны между Востоком и Западом. А теперь, как признавала в комментарии по поводу этой годовщины New York Times, мир видит "ту самую российско-китайскую дружбу, которой боялся Никсон". Между прочим, многие наблюдатели указывают, что украинский кризис выгоден для Пекина, поскольку отвлекает внимание Запада от конфронтации с ним и надолго переводит стрелки на Россию. Что же касается Трампа, с него, вообще-то, взятки гладки. Для него важно прежде всего подчеркнуть, что "при нем бы не произошло ничего подобного" — в отношениях США хоть с Россией, хоть с Китаем. И буквально на следующий день в другом интервью он назвал российскую военную операцию на Украине "очень печальным событием для всего мира". Да и многие его однопартийцы, клеймя Байдена за мягкотелость, требуют для Москвы самых суровых кар. Нефть по $120 за бочку? Так что лучше не спешить пока выдавать желаемое за действительное, поскольку судить и наказывать нашу страну в Вашингтоне (да и не только) как раз очень даже пытаются. Объявляя о своем ответе на решения Москвы о признании ДНР и ЛНР, Байден охарактеризовал их как "начало российского вторжения на Украину" и повод для "введения ответных санкций, выходящих далеко за пределы тех шагов, которые [США] с союзниками и партнерами предприняли в 2014 году". "Первый транш" этих рестрикций он тут же и огласил. По его словам, тот включал "полную блокировку" ВЭБ и Промсвязьбанка (последний был назван просто "военным банком"), а также "всеобъемлющие санкции против российского суверенного долга", "санкции против российских элит и членов их семей", наконец, договоренность с Германией о том, что проект "Северный поток — 2" "не будет продвигаться вперед". Позже к этому набору добавился еще один пакет рестрикций против финансового и иных секторов, причем не только в России, но и в Белоруссии.

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Вообще-то, санкции требуют отдельного разговора, и специалисты его уже ведут, в том числе и в Москве. Но даже для неспециалистов в этой сфере вроде меня очевидно, что ничего реально способного "искалечить" российскую экономику Байден с ходу не предложил. Зато ему пришлось вновь предупреждать собственных избирателей, что принимаемые и планируемые им меры могут ударить "по американскому бизнесу и потребителям", в частности в виде "роста цен на бензоколонках". Маркус Стэнли — финансист из Института Куинси за ответственное государственное управление — на днях указывал, что, "по оценке аналитиков из [банковской компании] JP Morgan, полномасштабное экономическое наступление на Россию "запросто" может привести к повышению мировых цен на нефть на треть — с $90 до $120 за баррель и более". Публикация была озаглавлена "Реальные последствия экономической войны с Россией: не заблуждайтесь, санкции могут серьезно ударить по глобальным рынкам и загнать инфляцию на новые высоты". Буквально сегодня премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что по настоянию союзников и партнеров США "сфера энергетики [была] исключена из круга санкций". И в Белом доме также подтвердили, что принимаемые меры "не направлены на то, чтобы каким-либо образом нарушить текущие поставки энергоносителей из России другим странам". Добавлю, что Западу грозит прямой ответ Москвы на попытки санкционного нажима. МИД РФ предупредил, что ответ этот будет "сильным, не обязательно симметричным, но выверенным и чувствительным для американской стороны". А что касается исходного выступления Байдена, не могу не отметить, что, согласно стенограмме Белого дома, началось оно в 2.22 пополудни в минувший вторник — 22.02.2022. Так сказать, по санкциям — сплошные двойки. "Эндшпиль Путина" Как события будут развиваться, пока можно только гадать. Хотя, например, ветеран иностранного пресс-корпуса в Москве канадец Фред Уэйр из Christian Science Monitor считает, что "эндшпиль Путина достаточно ясен". На его взгляд, Донецку и Луганску уготована судьба таких же "постоянных российских протекторатов", как Абхазия и Южная Осетия. "Москва может вложить большие ресурсы в их восстановление — как она уже делает в Крыму, — чтобы создать контраст с теми районами Донбасса, которые находятся под управлением Украины", — пишет опытный журналист. Интересно, кстати, все ли россияне будут это приветствовать? Видный индийский политолог, отставной посол М.К. Бхадракумар исходит из того, что "принудительная дипломатия Москвы работает". На его взгляд, время в данном случае на стороне России, поскольку та по определению отдает наивысший приоритет вопросам своей национальной безопасности и обороны, руководство страны пользуется в этом отношении полной поддержкой населения, а к тому же еще и Китай показывает себя достаточно надежным партнером.

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"По другую же сторону Атлантики, несмотря на привычное бахвальство американской пропаганды, политическая реальность заключается в том, что, согласно свежему опросу [телекомпании] CBS, 53% американцев считают, что США не следует принимать ничью сторону в конфликте, а 33% полагают, что Америке вообще не должно быть дела до Украины, — указывает Бхадракумар. — И даже американские аналитики признают, что у российской экономики достаточно мощи и устойчивости, чтобы противостоять санкциям США". При этом Париж и Берлин действуют достаточно своевольно, и, например, президент Франции Эмманюэль Макрон недавно весьма дружелюбно общался с председателем КНР Си Цзиньпином, напоминает индийский эксперт. Lose-lose? К числу благоприятных для Москвы оценок можно отнести и мнение отставного сотрудника военной разведки США Скотта Риттера о том, что "Россия полностью контролирует нынешний кризис по сюжетной линии (narrative) и срокам". Но вот другой авторитетный специалист — бывший главный аналитик ЦРУ США по России, а ныне вице-президент вашингтонского Центра за национальный интерес Джордж Биби — считает, что в нынешнем противостоянии вокруг Украины фаворитов, которые могут рассчитывать на чистый выигрыш, просто нет. "Ни Россия, ни Запад не могут втянуть Украину в свою сферу влияния, не разорвав эту страну изнутри, — пишет он на страницах журнала The National Interest. — Кремль не в состоянии выдворить США из Европы, а Европа не может быть стабильной, пока Россия исключена из самых влиятельных организаций по поддержанию безопасности в регионе. В таких условиях любые попытки разыграть между Западом и Россией сценарий с выигравшим и проигравшим (win-lose) неизбежно оборачиваются обоюдным проигрышем (lose-lose)".

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