Деспотичный комиссар и утопающие танки: провал Крымского фронта в 1942 году

Алексей Исаев — о мифах и реальности наступления на Парпачском перешейке к северо-востоку от Феодосии зимой и весной 1942 года

Описание Советские солдаты под Керчью, 1942 год © Министерство обороны РФ

80 лет назад, 27 февраля 1942 года, началось наступление Крымского фронта на Парпачском перешейке. В отличие от боев подо Ржевом или позиционных сражений под Ленинградом, а также на Миус-фронте, о событиях в Крыму были хорошо осведомлены многие благодаря таланту и настойчивости одного из лучших писателей и военных корреспондентов тех лет Константина Симонова. Ему довелось увидеть и описать как успех Феодосийского десанта, так и первые признаки грядущей катастрофы, страшные картины позиционной войны в открытой степи. Симонов шел буквально по следам наступающих солдат и командиров в последние дни февраля 1942 года.

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Тем не менее общественная дискуссия в условиях недостатка документов привела к появлению целого ряда мифов и стереотипов о судьбе Крымского фронта. Например, общим местом стали созданные образы деспотичного комиссара Льва Мехлиса и безвольного командующего фронтом Дмитрия Козлова. Обширное поле для домыслов получил и тот факт, что состав соединений Крымского фронта имел весьма смешанный национальный состав. Итог битвы зачастую сводят к неким роковым ошибкам командования, которые позволили противнику победить даже без численного превосходства. Новое лицо на полуострове С одной стороны, Лев Мехлис в истории войны действительно фигура мрачная. Известна его роль в расстреле командования 34-й армии на Северо-Западном фронте в сентябре 1941 года и других мерах репрессивного характера. Однако в истории простые ответы на сложные вопросы чаще всего оказываются неправильными.

Описание Лев Мехлис © Public Domain/Wikimedia Commons

Во-первых, следует признать, что к моменту прибытия на Керченский полуостров представителя Ставки, армейского комиссара первого ранга Льва Мехлиса ситуация уже была тяжелой. Порт Феодосия был потерян в результате контрудара противника, и советские войска оказались в непростой ситуации со снабжением. Теперь все нужное армии на Парпачском перешейке (самое узкое место Керченского полуострова в Крыму, к северо-востоку от Феодосии) требовалось подвозить от Керчи. Переменчивая погода, оттепели привели к раскисанию дорог. Как сообщал командующий фронтом Дмитрий Козлов на переговорах с генерал-лейтенантом Александром Василевским 10 февраля, прогноз на морозы до –10° не оправдался — "автотранспорт вязнет на полметра в грязи". Тылы вынуждены были опираться на гужевой транспорт, а на телегах подвезти все нужное через весь Керченский полуостров было крайне затруднительно. Во-вторых, прибытие в Крым столь высокопоставленного деятеля, как Мехлис, означало если не безграничные, то весьма широкие возможности по выбиванию всего необходимого из центра. Так он сумел получить для Крымского фронта сразу 3 тыс. новеньких автоматов ППШ. Для сравнения: на момент приезда представителя Ставки ВГК 44-я и 51-я армии фронта располагали всего около 500 автоматами ППШ. Также благодаря хлопотам Мехлиса Крымфронт получил тяжелые танки КВ.

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Весьма разумные меры были предприняты и для решения национального вопроса. К моменту приезда Льва Мехлиса призывники из Закавказья были несколько хаотично распределены по дивизиям. Представитель Ставки же перемещениями личного состава в период затишья боев сформировал более однородный состав дивизий и бригад фронта. Его же решением было и выделение из партийного актива республик политруков, которые в значительной мере решали языковой вопрос. Наконец, Мехлис привез с собой в качестве консультанта из оперативного управления Генштаба генерал-майора Петра Вечного, бывшего преподавателя Академии Генштаба. После первых неудач в этот период Вечный стал начальником штаба Крымского фронта вместо Федора Толбухина. Начальный успех Поначалу наступление, начавшееся утром 27 февраля 1942 года, развивалось достаточно успешно. Советским командованием было верно выбрано направление главного удара — Парпачский перешеек: стоявшая здесь румынская дивизия дрогнула и панически побежала, подрываясь на собственных минных полях перед второй линией обороны. Однако дальнейшее продвижение было остановлено немецкими резервами.

Описание Немецкий танк под Керчью, 1942 год © Bundesarchiv/CC-BY-SA 3.0/Wikimedia Commons

За время оперативной паузы, взятой советской стороной на накопление сил и боеприпасов, командующий германской 11-й армией стянул к Парпачскому перешейку крупные силы с бронетехникой. Немецкие подразделения упорно удерживали узлы сопротивления, штурм которых осложнялся из-за отсутствия артиллерии больших калибров и недостаточными навыками боя пехоты. Последнее было бичом Красной армии на протяжении всего 1942 года. Крымский фронт здесь не был исключением, более того, на узком перешейке эта проблема проявляла себя наиболее остро. Решить ее могли танки.

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