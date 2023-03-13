Иноагентов не будет: почему власти Грузии отказались от "антизападной идеи"

Михаил Егиков — о волнениях в Тбилиси, вызванных законопроектом об иностранных агентах

Митинг возле парламента в Грузии, 8 марта 2023 года © EPA-EFE/ ZURAB KURTSIKIDZE

Последние недели прошли в Грузии в горячих дебатах вокруг инициативы общественного движения "Сила народа", которое состоит из депутатов от правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия". Законопроект об иностранных агентах, о котором заговорили еще в конце прошлого года, был зарегистрирован в парламенте в середине февраля и сразу же стал главной темой обсуждения не только среди политиков, но и общественности.

Документ, по которому некоммерческие организации, в том числе СМИ, должны регистрироваться в Минюсте как агенты иностранного влияния, если хотя бы на 20% финансируются из-за рубежа, оппозиция сразу же окрестила "российским" и "антизападным". Авторы идеи и руководство правящей партии тут же ответили, что по содержанию и сути проект не имеет ничего общего с принятым в России законом об иноагентах и нужен для финансовой прозрачности организаций, работающих в Грузии на зарубежные средства. Также неизменно подчеркивалось, что проект закона не касается физлиц, в отличие от российского.

Давление со стороны Запада

Законопроект стали называть "российским" не только потому, что в России действует похожая норма. Как заявляла оппозиция, инициатива вызвала угрозу неполучения Грузией статуса кандидата в члены ЕС, что, мол, скорее соответствует геополитическим интересам Москвы. Несмотря на то что "Сила народа" в ответ на обвинения представила в парламент второй законопроект — точный перевод американского закона "О регистрации иностранных агентов" (Foreign Agents Registration Act, FARA), — критика прозвучала и со стороны Запада.

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что инициатива "несовместима как минимум с двумя из 12 рекомендаций" ЕС, которые страна обязана исполнить для получения статуса кандидата в члены сообщества, — свобода СМИ и гражданского общества. Он заявил о "плохом месседже" и "плохом тайминге" подобного законопроекта и его несовместимости "с ценностями и принципами Евросоюза". Критические заявления также звучали из ООН, Госдепартамента США и ОБСЕ, со стороны некоторых дипломатов и политиков.

Несмотря на столь серьезное давление, "Грузинская мечта" продолжила настаивать на необходимости создания реестра агентов иностранного влияния. Эксперты задались вопросом: почему власти так отстаивают идею, которая идет вразрез с заявленным стремлением в Евросоюз (что прописано даже в Конституции — статья 78 о том, что конституционные органы должны делать все для интеграции в ЕС и НАТО)?

Представители власти парировали тем, что нет ничего плохого в прозрачности работающих в Грузии организаций и никто не собирается сворачивать с европейского пути. Более того, в укор Западу лидеры правящей партии регулярно обращали внимание на требования того освободить экс-президента Михаила Саакашвили из тюрьмы, подчеркивая, что свои решения суд и парламент Грузии принимают самостоятельно.

"Когда финансируешь экстремистские организации и в то же время требуешь деполяризации, это ведь исключено. Если [Запад] просит такое, что невозможно выполнить, что получается? Поэтомумы просим честных правил игры, иначе не будет ни Евросоюза, ни суверенитета, ни мира. Мы хотим деполяризации, правильного пути движения, а этого без прозрачности не получится", — заявил в начале марта глава "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе в одном из интервью телеканалу Imedi.

Против даже президент

Самым статусным внутри страны противником законопроектов об иноагентах стала президент страны Саломе Зурабишвили. В конце февраля, когда "Грузинская мечта" планировала поддержать обе версии законопроектов в первом чтении и затем направить в Венецианскую комиссию, Зурабишвили заявила, что наложит вето в случае принятия. "Этот закон для того, чтобы мы отдалились от Европы", — сказала президент, чье вето все равно не имело бы большой силы, так как преодолевается парламентом.

На вопрос, зачем властям понадобилась сейчас эта инициатива, она ответила подобно многим экспертам и рядовым гражданам: "Не имею понятия (I have no clue)". Сказала это Зурабишвили в интервью агентству Bloomberg 9 марта, когда "Грузинская мечта" уже согласилась отозвать акты, а также миновали ночные столкновения протестующих со спецназом. По ее словам, сложно предугадать, "почему политические лидеры принимают определенные решения": то ли они это делают в связи с предстоящими выборами (в Грузии парламентские выборы запланированы на осень 2024 года), то ли из-за "каких-то связей с Россией".

Камни, газ и водометы

После тяжелых обсуждений инициативы в парламенте — временами доходило до драк, а оскорбления, крики и обвинения звучали непрерывно — правящая партия сперва поддержала законопроекты на уровне комитетов, а затем 7 марта приняла грузинскую версию и в первом чтении на пленарной сессии. При этом многотысячная акция проходила параллельно с пленарным заседанием у здания парламента, и после того, как 76 депутатов "Грузинской мечты" проголосовали за, градус протеста начал возрастать.

Спецназ заблокировал прилегающие к парламенту улицы, чтобы протестующие не сумели подойти к депутатам "Грузинской мечты", когда те собирались покидать парламент поздно вечером. В силовиков летели различные предметы — камни, бутылки, коктейли Молотова. В ответ спецназ применил слезоточивый газ. Не желая отступать, протестующие раз за разом устраивали столкновения с силовиками, которые пустили в ход водометы.

Глубокой ночью демонстранты стали прорывать баррикады перед воротами с фасада здания, а силовики, выждав еще какое-то время, перцовым газом погнали людей с прилегающей к парламенту территории и призвали подкрепление. Последовали массовые задержания и окончательное вытеснение протестующих под утро с проспекта Руставели.

8 марта начиналось относительно мирно — с женского марша, но в контексте нежелания следовать антизападному курсу. Вечером же по призыву оппозиционера Георгия Вашадзе сотни людей попытались окружить здание парламента и блокировать его, чтобы не дать депутатам на следующее утро прийти на работу и проголосовать, как ожидалось, еще и за американскую версию законопроекта в первом чтении.

Разгон акции во второй день прошел по аналогичному сценарию, только, как мне кажется, противостояние оказалось более ожесточенным. Мусорные баки и скамейки служили протестующим баррикадами на проспекте Руставели, силовиков закидывали камнями и бутылками. Те периодически отвечали газовыми снарядами и напором воды, а под утро, зачищая территорию, задержали десятки человек. В итоге за два дня во временные изоляторы забрали более 130 человек, из которых один человек проходит по уголовной статье (насилие против полицейских).

Закон не стоит риска

Утром 9 марта "Грузинская мечта" заявила о своем решении отозвать принятый в первом чтении законопроект об иногентах, а также отказаться и от его американской версии. Как пояснил на брифинге лидер парламентской фракции "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, решение было принято, чтобы "не подвергать риску здоровье и жизнь хотя бы одного человека".

Такая уступка требованиям оппозиции и граждан была встречена одобрительно как внутри страны, так и западными дипломатами, чье давление явно сыграло свою роль в принятии властями столь непростого решения. Тем не менее 9 марта у парламента вновь собрались тысячи человек. Они требовали подкрепить слова действиями и проголосовать против законопроекта во втором чтении, что было исполнено на следующий день, несмотря на заявления о повреждении здания парламента и невозможности работы в таких условиях.

На третий день после первого голосования депутаты правящей партии, в том числе инициаторы документа, провалили законопроект во втором чтении. Отзыв американской версии был принят на заседании бюро парламента несколькими минутами ранее. На этом (во всяком случае, пока) завершилась история законодательной инициативы, которая едва не привела к кровопролитию.

Что дальше?

После того как власти удовлетворили требования протестующих, включая освобождение задержанных, в стране наступило затишье. Правда, отдельные лидеры оппозиции продолжили критиковать власть, упрекать в чрезмерном применении спецсредств для разгона демонстрантов, но попыток додавить правящую партию и под предлогом новых требований устроить очередные массовые протесты не было. Организованная оппозиционной партией "Гирчи" в субботу в Тбилиси акция против обязательного призыва в армию уже не вызвала у местных жителей готовность стоять под напором водометов.

Тема проваленного законопроекта об иноагентах наверняка будет оставаться на языке у политических оппонентов до самых выборов 2024 года, как и тема Саакашвили, которой, кажется, можно спекулировать вечно. Политический градус будет неизбежно возрастать по мере приближения парламентских выборов, но для Грузии это обычная практика. Наверняка будет и немало протестов, ведь ситуация вокруг отбывающего наказание Саакашвили, которого власти отказываются выпускать из страны для лечения, остается предметом давления, в том числе со стороны Запада.