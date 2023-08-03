Потребительское чудо КНР: стабильный рост экономики в условиях всеобщей неопределенности

Николай Селищев — о том, почему неправы те, кто говорит, что Китай теряет позиции в экономическом развитии

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Сложная ситуация в мире в 2023 году заметно усилила воздействие факторов неопределенности на экономическое развитие КНР. В то же время, как постоянно подчеркивают китайские власти, даже несмотря на новые вызовы, реформы в стране не прекратятся, а Народная Республика продолжит стабильно развиваться. В частности, Китай рассчитывает решить многие проблемы путем осуществления структурных преобразований и внедрения инноваций, за счет отраслевой модернизации, оптимизации финансовой и налоговой сфер.

Особенно большие надежды правительство КНР возлагает на огромный потребительский рынок страны, население которой превышает 1,4 млрд человек. Ведь потенциальных покупателей в Китае в 4 раза больше, чем, например, в США, и в 10 раз — чем в России.

Участники проходящих в КНР форумов и официальных мероприятий постоянно говорят о важной роли, которую в развитии страны играет потребление. И действительно, эффективная модель с опорой на него в текущем году гарантировала Китаю успешный рост даже на фоне крупных международных потрясений и геополитических изменений на мировой арене, а также в условиях восстановления после пандемии COVID-19.

Как заявил недавно официальный представитель Государственного статистического управления Китая Фу Линхуэй, потребительские расходы в январе — июне обеспечили 77,2% экономического роста страны. "Это гораздо больше, чем в прошлом году, — уточнил он. — За первое полугодие темпы роста ВВП Китая составили 5,5%".

Чиновник напомнил, что в I квартале динамика экономического развития США, Евросоюза, Японии и Бразилии составили 1,8%, 1%, 1,9% и 4% соответственно, в то время как у КНР она достигла 4,5%. "Даже если примем во внимание ситуацию во II квартале, в январе — июне по темпам роста Китай по-прежнему опережал все ключевые экономики мира", — уточнил Фу Линхуэй. Помимо потребительского сектора успешному развитию китайской экономики способствуют такие факторы, как изменения в структуре роста, внедрение инноваций и усиление открытости экономики, меры по созданию новых рабочих мест, обеспечению продовольственной и энергетической безопасности, уточнил официальный представитель.

Ситуация на внутреннем рынке и оптимистичные оценки

Как заявил Фу Линхуэй, социально-экономическое развитие Китая, на котором последние три года крайне негативно отражалась пандемия коронавируса, "полностью вернулось в нормальное русло". "Спрос на продукцию стабильно восстанавливается, развитие потребительского сектора и сферы услуг заметно ускорилось, что способствует росту китайской экономики", — пояснил он.

По оценке чиновника, ситуация как в промышленности, так и в сельском хозяйстве КНР в целом остается стабильной, что оказывает эффективное воздействие на процесс экономического восстановления. Фу Линхуэй отметил, что улучшается ситуация и в сфере занятости, а доходы граждан стабильно растут — средний полугодовой доход на душу населения в январе — июне вырос на 5,8%, до 19 672 юаней (примерно $2 740).

"Очевидно, это способствует устойчивому росту потребления, — сказал он. — Впрочем, следует обратить внимание на сложную международную социально-экономическую ситуацию — восстановление мировой экономики происходит недостаточно активно, и для того, чтобы поддерживать устойчивое развитие, потребуются дополнительные стимулы". Как уточнил официальный представитель, главная задача на последующем этапе — "обеспечить качественный рост".

Позитивный настрой ощущается в комментариях большинства правительственных и частных экспертов Китая. "Я посетил много предприятий и обратил внимание: люди по-прежнему верят, что им удастся преодолеть трудности, — сказал сотрудник Центра исследований развития при Госсовете КНР Чжан Лицюнь в эфире Центрального телевидения Китая. — Даже несмотря на негативное воздействие таких факторов, как снижение спроса [в связи с последствиями пандемии коронавируса], сложная ситуация в области предложения и ухудшение предпринимательских ожиданий, индекс деловой активности (PMI) свидетельствует, что в первом полугодии в Китае сохранялась тенденция к улучшению".

В свою очередь замдиректора исследовательского института при Китайском банке Чжоу Цзиндань считает, что экономическая ситуация в КНР в июне "была лучше, чем в апреле и мае". "Во втором полугодии этот процесс к устойчивому восстановлению в целом продолжится", — заявил он, выразив уверенность, что темпы роста ВВП страны в 2023 году достигнут официального целевого показателя в 5%.

Проблемы все же есть

Положительные ожидания по поводу развития Народной Республики в ближайшие месяцы сохраняют и многие финансовые структуры КНР, включая Сельскохозяйственный банк Китая, CITIC Securities и Pingan Securities. По мнению их специалистов, в 2023 году экономическая ситуация "будет стабильной, и, даже несмотря на краткосрочные колебания отдельных показателей, общая положительная тенденция не претерпит каких-либо изменений".

Как бы то ни было, судя по последней статистике Государственного статистического управления КНР, ситуация в экономике КНР не настолько оптимальная, как это было до пандемии COVID-19. Например, индекс деловой активности производственного сектора китайской экономики в июле повысился по сравнению с июнем на 0,3 процентного пункта и составил 49,3 п.п., однако по-прежнему находится ниже нейтральной линии (все показатели ниже 50 п.п. относятся к негативной зоне). Немного ухудшилась и ситуация в сфере занятости (понижение на 0,1 п.п.), которая напрямую влияет на потребление, — соответствующий субиндекс опустился до 48,1 п.п.

Аналогичная ситуация в плане безработицы наблюдается и в непроизводственном секторе Китая: показатель занятости в минувшем месяце снизился на 0,2 п.п., до 46,6. Это означает, что процесс найма работников в китайских компаниях в целом протекает довольно вяло, предприятия не спешат расширять штат сотрудников.

В последнее время в КНР можно услышать разговоры о том, что представителям молодого поколения после завершения вузов непросто найти хорошую работу, которая бы соответствовала их ожиданиям и стремлениям. Однако ситуация отнюдь не критическая: по данным Государственного статистического управления КНР, доля безработных в городах страны (в сельской местности учет не ведется) составляет 5,3%.

Обращает на себя внимание и снижение прибыли крупных промышленных предприятий Китая: за январь — июнь показатель упал на 16,8% в годовом исчислении, составив 3,38 трлн юаней (порядка $475 млрд по текущему курсу). Наиболее заметный спад в этот период продемонстрировали китайские заводы черной металлургии (-97,6% в годовом исчислении), предприятия по переработке нефти и угля (-92,3%), поставщики химволокна (-55,5%), химической продукции (-52,2%), бумаги (-44,6%), заводы по обработке цветных металлов (-44%), компании, занимающиеся добычей руды черных металлов (-42%), переработкой сельскохозяйственных полуфабрикатов (-33,2%), производством компьютеров и телекоммуникационных средств (-25,2%), а также текстильные фабрики (-23,8%) и организации, специализирующиеся на добыче угля (-23,3%). Теоретически это должно негативно повлиять на сферу занятости как в индустриальном секторе, так и в сфере услуг.

Впрочем, китайские чиновники считают, что подобное снижение носит временный характер. Как заявила официальный представитель Госкомитета по делам развития и реформ КНР Мэн Вэй, даже несмотря на недостаточно высокий рыночный спрос, "внутренние стимулы остаются сильными, поэтому негативные факторы и вызовы не могут изменить долгосрочную тенденцию к улучшению".

Внешняя торговля и инвестиции

Китайское руководство постоянно подчеркивает необходимость укрепления внешнеэкономических связей. О том, что это действительно важно, свидетельствует инициатива председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс — один путь", которой в последние 10 лет на всех уровнях уделяется максимально пристальное внимание.

Тем не менее, даже несмотря на стремление Китая расширять и укреплять торговые связи со всем миром, статистика по торговле Народной Республики с другими странами за январь — июнь оказалась не столь оптимистичной: по данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот сократился на 4,7% в годовом исчислении, составив $2,91 трлн. Однако, как отмечают китайские экономисты, пока нет признаков того, что в данной области сложилась долгосрочная негативная тенденция.

Обращает на себя внимание и другой, не менее важный показатель внешнеэкономической деятельности Китая — объем прямых нефинансовых инвестиций за рубежом. За первое полугодие он вырос на 14,8%, до $62,29 млрд. То есть говорить однозначно о том, что во внешнеэкономической деятельности КНР происходит "тотальное ухудшение", действительно нельзя.

Более того, с рядом стран, включая Россию, объем торговли Китая увеличивается высокими темпами. Так, в январе — июне российско-китайский товарооборот вырос на 40,6%, достигнув $114,54 млрд. Очевидно, что столь быстрая динамика свидетельствует о большом потенциале для дальнейшего наращивания сотрудничества между двумя государствами.

Ожидания китайских экспертов

Еще одним фактором, настораживающим международных экономистов, стал слишком низкий темп инфляции в Китае: в январе — июне он составил всего 0,7%. Этот показатель остается на низком уровне на протяжении уже многих месяцев, что дало повод к рассуждениям, мол, в КНР началась дефляция. А это может свидетельствовать прежде всего о снижении экономической активности.

Те не менее, как считает глава департамента монетарной стратегии Народного банка Китая Цзоу Лань, "основы для долгосрочного процесса дефляции или инфляции в КНР не существует". В подтверждение своих слов он напомнил в материале агентства Синьхуа, что денежная масса в Китае в первом полугодии увеличилась в годовом исчислении на 11,3%, в то время как дефляционный процесс должен сопровождаться снижением денежного предложения. "Цены в КНР по-прежнему сохраняют тенденцию к росту", — добавил эксперт.

Помимо всего прочего, некоторые специалисты обращают внимание на неоднозначную ситуацию на китайском рынке недвижимости, восстановление которого, несмотря на стабильность, "происходит медленно, а ожидания компаний и населения по поводу перспектив его развития отнюдь не оптимистичны".

Однако в целом как в Китае, так и за рубежом большинство экономистов считают, что КНР все же справится со всеми трудностями. "Три года пандемии так и не изменили тенденцию к повышению уровня потребления в Китае, как и долгосрочной направленности к росту", — подчеркнула замдиректора Института внешней экономики при Китайской академии макроэкономических исследований Ван Вэнь.

Ведущий экономист инвестиционного банка CITIC Securities Мин Мин полагает, что в текущем году для Китая главным стимулирующим фактором, способствующим восстановлению реального сектора экономики, будет сфера услуг. "Это важная структурная особенность на текущий год, она отличается от специфики прошлых лет, — сказал он в эфире Центрального телевидения Китая. — Наблюдается процесс структурной оптимизации, его положительное влияние на народное благосостояние может еще более усилиться".

Как он объяснил, на этом фоне можно ожидать роста сферы услуг, которая будет сопровождаться увеличением объема продаж товаров на китайском рынке. В итоге ожидается постепенное оживление и промышленной сферы. "В этом году [властями] принято множество стратегических мер по стимулированию внутреннего потребления, которые позволили оказать эффективную поддержку росту китайской экономики в первом полугодии", — уточнил Мин Мин.

Прогнозируемые темпы роста Китая

По мнению замглавы отдела экономического прогнозирования Государственного информационного центра Ван Юаньхуна, в первом полугодии китайская экономика "восстанавливалась, демонстрируя повышение темпов роста на фоне колебаний". "Ожидается, что во второй половине года динамика будет на уровне примерно 5%, что позволит достигнуть официального целевого показателя", — сказал он.

Более того, как полагает ведущий экономист Центра международных экономических связей Китая (CCIEE) Чэнь Вэньлин, темпы роста ВВП Китая по итогам текущего года могут достигнуть 6%, однако "при наличии существующего потенциала КНР нужно стремиться к 7%".

Ожидания китайских экономистов по поводу развития КНР в 2023 году, а также в более отдаленном будущем остаются положительными. Тем не менее внешние факторы неопределенности, обусловленные усилившимися протекционистскими мерами США и их провокационными действиями, сложной экономической ситуацией в Евросоюзе, изменением транспортно-логистических маршрутов на фоне таких крупных геополитических конфликтов, как украинский кризис, принуждают правительство Китая прибегать к усиленному контролю, а в отдельных случаях даже к ограничительным мерам.

Например, совсем недавно КНР ужесточила контроль над экспортом таких стратегических ресурсов, как германий, галлий и их соединений, или комплектующих к беспилотным летательным аппаратам. По мнению ряда международных экспертов, подобные изменения теоретически могут привести к росту цен на определенную продукцию в некоторых сегментах глобального рынка.

Китайская же экономика в ближайшие несколько лет продолжит стабильно развиваться, считают эксперты. Государство будет принимать активные меры бюджетного стимулирования и проводить устойчивую монетарную политику, усиливая механизмы регулирования на макроуровне и содействуя структурной трансформации народного хозяйства. На этом фоне еще больше возрастет степень участия Китая в международных экономических процессах. Ожидается, что КНР будет снимать ограничения и упрощать процедуры в торгово-экономической сфере, продолжая стремиться к интернационализации. Одним из ключевых факторов станет экологическое развитие, в том числе в области "зеленой" энергетики.

Что касается отраслевой структуры, ожидается, что современная сфера услуг КНР продолжит динамично развиваться и даже станет "новым драйвером экономического роста". Одновременно будут наблюдаться важные структурные преобразования в китайской промышленности, в том числе благодаря внедрению технологических инноваций. Продолжит возрастать роль новых отраслей, в которых активно применяется искусственный интеллект, большие массивы данных и интернет вещей. Также можно полагать, что по мере повышения уровня жизни населения Китая усилится диверсификация спроса, структура потребления станет более рациональной — в итоге китайский потребитель будет обращать все больше внимания прежде всего не на цену, а на качество товаров и услуг.