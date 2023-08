Германия и 2% на оборону: как Берлин продолжает отбиваться от натовской цели

© AP Photo/ Martin Meissner

С начала проведения Россией на Украине специальной военной операции (СВО) канцлер ФРГ Олаф Шольц повторял как мантру, что Германия будет тратить на оборону каждый год не менее 2% от национального ВВП. Он подтвердил эти намерения и на саммите НАТО в Вильнюсе в середине июля.

Однако на прошлой неделе, 16 августа, правительство ФРГ приняло проект закона о бюджетном финансировании, из которого убран пункт об обязательном исполнении плана по выделению 2% ВВП на оборонные расходы на ежегодной основе. То есть на практике Берлин отказался закрепить свое обещание на законодательном уровне, как это предлагал сделать министр обороны Борис Писториус. Как пишет Bild, закон должен был содержать пункт, согласно которому "с 2024 года ежегодно" будут расходоваться 2% ВВП на оборону, а не пассаж о достижении этой цели "максимум за пять лет".

Власти Германии тем самым оставили для себя лазейку — если не удастся выполнить двухпроцентный план в следующем году, то можно будет сослаться на законопроект с расплывчатой формулировкой и заявить, что усилия прикладываются в верном направлении и будут продолжаться в последующие годы и так далее.

Напомню, еще в сентябре 2014 года на саммите в Уэльсе страны НАТО приняли решение сделать показатель в 2% ВВП целевым для всех стран-членов, а в заявлении июльского саммита альянса в Вильнюсе указывалось, что признается необходимость сделать больше для выполнения обязательств "в качестве союзников по НАТО, в том числе для удовлетворения давних потребностей альянса для обеспечения ресурсами новых планов обороны и обновления вооружений, а также для обеспечения операций, миссий и деятельности НАТО". Члены альянса также признали, что "во многих случаях потребуются расходы, превышающие 2% ВВП, для устранения существующих недостатков и удовлетворения требований во всех секторах для гарантий безопасности".

Для достижения не хватит €14,5 млрд

Уже сейчас очевидно, что Германия не сможет в 2024 году достигнуть планки в 2%: по информации телеканала ntv, ссылающегося на данные Минобороны, для этого не хватит как минимум €14,5 млрд, если только власти ФРГ для удовлетворения НАТО и союзников не включат в смету расходов пункты, которые к обороне подчас имеют весьма отдаленное отношение.

На следующий год в бюджете Бундесвера заложены €51,8 млрд, это почти на €2 млрд больше, чем в этом году (около €50 млрд). Однако разница фактически улетучивается, если учесть повышение тарифных ставок для военных в свете высокой инфляции. Еще €19,2 млрд в следующем году будут направлены на закупку вооружений — самолетов F-35, израильской системы ПРО Arrow 3, вертолетов Chinook (финансируется из специального фонда для Бундесвера общим объемом €100 млрд). Все вместе это составляет €71 млрд — солидная сумма, но для достижения 2% от ВВП Германии ее оборонный бюджет должен составлять в общей сложности €85,5 млрд.

Соблюсти хотя бы на бумаге

Как сообщала Bild, канцлер Шольц и министр обороны Писториус провели отдельную встречу, на которой обсуждался вопрос, как соблюсти 2% хотя бы на бумаге. Среди предложений следующие: включить туда €4 млрд военной помощи Украине, обозначить "военными расходами" еще €4 млрд, складывающиеся из выплат процентов по кредитам в рамках спецфонда. Недостающие средства планируется мобилизовать за счет трат других министерств, опосредованно связанных с военными расходами.

В конечном итоге удалось бы наскрести заветные 2% от ВВП и хотя бы на бумаге выполнить обещание, которое было дано НАТО.

В оппозиции подвергли резкой критике правящие партии (Социал-демократическую партию Германии — СДПГ, "зеленых" и Свободную демократическую партию — СвДП) за такие "уловки". Эксперт по бюджетным вопросам Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенс в комментарии для Bild назвал ситуацию "жалким спектаклем". "Обещание достигнуть 2% получится выполнить, только прибегнув к самым сомнительным бюджетным уловкам. То, что и выплаты по процентам сейчас должны называться расходами на оборону, не лезет ни в какие ворота. Солдаты могут защищать нашу страну, но не проценты!" — утверждал депутат Бундестага. По его мнению, Шольц действует "безответственно и в очередной раз подрывает доверие военных, а также союзников".

МИД против Минобороны

По информации газеты Sueddeutsche Zeitung, против того, чтобы законодательно прописать пункт об обязательных расходах на оборону в 2%, выступил МИД Германии во главе с Анналеной Бербок. По ее мнению, изменения существующей правовой ситуации не требуется. К тому же установка точной процентной доли трат на законодательном уровне проблематично, поскольку цели НАТО могут измениться, считают в Министерстве иностранных дел.

Конечно, Бербок не против того, чтобы Германия выполняла свои политические обещания и в действительности тратила на оборону столько, сколько от нее требуют союзники. В МИД, по данным СМИ, были просто удивлены тем, что вопрос о закреплении данного пункта в законопроекте прежде детально не обсуждался членами правительства. Кроме того, Бербок считает, что вопрос безопасности нужно понимать шире и включить в него как минимум отражение кибератак или защиту объектов критической инфраструктуры, которые зачастую находятся во владении не государства, а частных компаний.

В Минобороны журналистам заявили, что "правительство придерживается цели в 2%", подтверждает приверженность "своим международным обязательствам в НАТО, а также в ЕС", и Бундесвер, как и было обещано, должен получить в 2024 году средства в 2% от ВВП. Однако поскольку данный пассаж вычеркнут из законопроекта, ежегодное соблюдение поставленной НАТО цели не будет обязательным и предоставляет властям ФРГ определенную свободу действий. В принятой в середине июня первой в истории Германии стратегии национальной безопасности говорится о том, что Берлин намерен добиться повышения расходов на оборону до 2% лишь "в среднем за несколько лет". Под "несколькими" годами, очевидно, подразумевается пятилетний период.

Нельзя не заметить, что, несмотря на то, что после начала СВО в феврале 2022 года Шольц заявил о "переломном моменте" и подтвердил приверженность правительства "из года в год инвестировать более 2% от ВВП в оборону", через несколько месяцев его тон и высказывания несколько смягчились, а именно, канцлер, как и другие члены кабмина, стал говорить о том, что цель в 2% будет достигнута за счет средств не только оборонного бюджета (то есть регулярного бюджета), но и спецфонда для Бундесвера. Критики видят в этом отклонение от первоначальных планов и указывают, что непонятно, откуда брать деньги после того, как фонд будет израсходован. А это явно произойдет быстро.

Средства фонда уже скоро распределят

По данным Федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения Бундесвера (BAAINBw, ведомство по закупкам для Бундесвера), в ближайшие годы все заложенные в фонде деньги будут четко распределены. Как сообщила журналистам глава BAAINBw Аннетт Леник-Эмден, две трети его средств связаны конкретными заказами, так что коалиция уже в 2025 году (а это год, когда в Германии состоятся парламентские выборы) будет вынуждена предусмотреть в регулярном бюджете больше денег на оборону, с тем чтобы достигнуть показателя в 2%. К тому времени вырастут и траты на персонал, содержание объектов Бундесвера, да и на проекты в области вооружений. В среднесрочном финансовом планировании они пока никак не отражены.

Sueddeutsche Zeitung в одном из своих материалов назвала всю историю существования натовской цели в 2% "оборонительным боем германской дипломатии". Трудно не согласиться с такой оценкой. Еще в Уэльсе немецкие дипломаты приложили немалые усилия для смягчения соответствующей формулировки в заявлении саммита. В итоге там говорилось лишь о мерах, "нацеленных на то, чтобы в течение 10 лет приблизиться к рекомендуемому показателю в 2% от ВВП".

Отказ законодательно закрепить пункт об обязательном исполнении плана по выделению 2% ВВП на оборонные расходы показывает, насколько эта тема, о которой так часто говорят в НАТО, чувствительна для Берлина. Разумеется, поступи правительство иначе и пропиши его, это вызвало бы одобрительную реакцию союзников. В первую очередь США раздражает многолетнее колебание властей ФРГ в этом вопросе. Достаточно вспомнить угрозы предыдущего президента Дональда Трампа в адрес Германии, которая якобы не желает платить за свою безопасность. В Берлине, пожалуй, не забудут его "Angela, you got to pay" ("Ангела, ты должна платить"), обращенные к предшественнице Шольца на посту канцлера, и заявления о готовности вывести американские войска с территории федеративной республики.

Немецкие дипломаты и политики действительно давно говорят о бессмысленности "узаконивания" натовской цели. Излюбленным аргументом является ссылка на то, что ВВП, который берется в качестве исходной величины, может изменяться как в сторону повышения, так и понижения. Кроме того, обращается внимание и на исторический контекст: некоторые эксперты убеждены, что наращивание Германией своего военного потенциала неизбежно приведет к мрачным воспоминаниям и опасениям соседей, например Польши.

Коалиция разобщена

В НАТО наверняка очень внимательно наблюдали за тем, как план Писториуса по законодательному закреплению двухпроцентного показателя провалился. То обстоятельство, что отдельные министерства в правительстве ФРГ не смогли прийти к консенсусу, является еще одним свидетельством разобщенности нынешней коалиции. Ранее ожесточенные дискуссии в кабмине вызвал законопроект об отоплении главы Минэкономии Роберта Хабека ("зеленые"), на прошлой неделе министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Лиза Паус (также "зеленые") заблокировала принятие предложенного министром финансов Кристианом Линднером так называемого законопроекта о возможностях роста [компаний ФРГ], призванного, в частности, способствовать инвестициям в германскую экономику, упростить налоговое законодательство.

Распри в коалиции и неспособность Шольца уладить споры между членами его кабинета ведут к снижению популярности "светофора" (так в Германии называют коалицию по цветам входящих в нее партий) и самого канцлера. Как свидетельствуют опубликованные в минувший понедельник данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa, за минувшую неделю глава правительства в рейтинге популярности потерял пять позиций и опустился на 12-е место среди немецких политиков. Две трети граждан вообще хотели бы видеть в стране новый кабмин. Работой Шольца недовольны 70% респондентов, и только 22% положительно оценили его деятельность.

Между тем среди членов НАТО в свете отказа Берлина законодательно закрепить план по достижению двухпроцентного показателя, по всей видимости, укрепится мнение, что, мол, немцы в вопросах собственной безопасности слишком скупы и стремятся возложить ее обеспечение на партнеров, прежде всего США.