"Без ненависти, но с презрением": как поссорились Николя Саркози и Франсуа Олланд

Дмитрий Горохов — о взаимных нападках французских экс-президентов и при чем здесь Украина и Россия

Николя Саркози и Франсуа Олланд © AP Photo

Вступление Франции в новый политический сезон, идущий после летней паузы, отмечено обострением полемики между двумя бывшими президентами республики Франсуа Олландом и Николя Саркози, представляющими левое и правое крыло в местной политике.

В частности, два экс-главы государства придерживаются диаметрально противоположных взглядов на то, как должен завершиться украинский конфликт. Саркози заявил в интервью газете Le Figaro, что "Украина должна быть нейтральной страной и ее призвание — служить мостом между Европой и Россией". Олланд же полагает, что назначение "Украины ошибочно сводить к ее географическому положению, поскольку это не оставило бы ей шансов вступить ни в Евросоюз, ни в НАТО". Саркози считает, что "дипломатия, дискуссии, обмены остаются единственными способами найти приемлемое решение". Согласно Олланду, необходимо, напротив, готовиться к долгому конфликту и "делать все, чтобы общественное мнение не устало и не смирилось с ситуацией", он также призывает наращивать отправку оружия Киеву.

Выступая в Блуа на семинаре Национального фонда социалистических и республиканских депутатов (Fondation nationale des élus socialistes et républicains, FNESR), Олланд подверг критике Николя Саркози за его "ошибки", назвал тщетным поиск дипломатического урегулирования, предлагаемый им в украинском конфликте. В преддверии кампании по выборам в Европейский парламент, которые пройдут 9 июня 2024 года, он призвал европейских политиков "говорить с общественным мнением языком правды". Олланд рассчитывает, что социалисты захотят видеть его во главе избирательного списка Соцпартии; надеется, что выборы позволят ему вернуться в большую политику, которую он бесславно покинул в 2017 году, не рискнув тогда повторно баллотироваться в президенты ввиду катастрофически низкого рейтинга.

Выступление бывшего президента в Блуа было встречено аудиторией скептически. "Все это вновь рискует обернуться фарсом", — отметил Le Figaro по поводу планов Олланда один из нынешних руководителей Соцпартии.

Реакция Николя Саркози не заставила себя ждать. Говоря о своем отношении к Франсуа Олланду, он уточнил во время завтрака с французскими парламентариями-республиканцами: "У меня нет ненависти к нему. Но я его презираю".

Корни нелюбви

Нелюбовь между двумя бывшими президентами имеет давние корни. Они никогда не симпатизировали друг другу. Саркози, правивший в Елисейском дворце в 2007–2012 годах, убежден, что победу на президентских выборах 2012 года Олланду принесли широковещательные обещания лидера социалистов. "Олланд врет утром, днем и вечером", — неоднократно повторял Саркози. Он также явно не может простить своему сопернику его поведение на инаугурации: вопреки правилам протокола, Олланд не проводил предшественника к машине, а ограничился быстрым рукопожатием на ступенях дворца. Супруга Саркози певица Карла Бруни, иронизируя над облаченным во фрак Олландом, напиcала тогда сатирическую песню Pingouin: "Пингвин уверен в том, что он знает, как нужно поступать".

Смягчить взаимную неприязнь не помогло даже наличие родства между политиками. Специалист в области генеалогии Жан-Луи Бокарно установил, что Николя Саркози и Франсуа Олланд приходятся друг другу кузенами, хотя и далекими. Исследователь обнаружил, что у них был общий предок — уроженец Савойи Клод Лабюлли-Бюрти, живший в XVII веке в окрестностях Шамбери. У него было двое сыновей, Клод и Пьер: Франсуа Олланд является потомком Клода, а Николя Саркози — Пьера.

Претензии к Макрону

В своем конфликте с Олландом Саркози пользуется молчаливой поддержкой нынешнего хозяина Елисейского дворца Эмманюэля Макрона. Как констатировал телеканал CNews, Макрон "делает все, чтобы отмежеваться от Олланда, предпочитая культивировать дружбу с Саркози". Последний в своей книге "Время сражений" призывает действующего главу государства "держать открытым путь к диалогу с Россией".

69-летний Олланд, в свою очередь, критикует не только своего 68-летнего предшественника, но и 45-летнего преемника. В интервью газете La Tribune он упрекнул Эмманюэля Макрона в том, что тот повинен в возникновении в ходе двух последних избирательных кампаний политического уравнения, заключающегося, по его словам, в том, что "крайне правые противостоят центристcкому движению, которое ничему не соответствует в плане идеологии и пользуется все меньшей поддержкой у общественности". Олланд указывает на происходящее как на левом, так и на правом фланге "ослабление тех партий республики, на которых лежит историческая ответственность помешать на выборах 2027 года приходу к власти крайне правых". Олланд считает, что сдерживавший прежде подъем популистов "стеклянный потолок трещит со всех сторон".

По словам Олланда, страна "живет лучше экономически, но хуже политически и несчастлива в социальном плане". Он ссылается на реакцию властей на "череду кризисов, в том числе пандемию коронавируса, украинский конфликт, проблемы климата, которые сделали будущее туманным". Бывший обитатель Елисейского дворца подчеркивает, что сейчас обществу необходимо "вернуть уверенность". Для этого, считает он, необходимо "восстановить рамки политической жизни, которые позволят конкурировать многим проектам, создав возможности для перемен и сдержав крайние течения". Он призвал брать пример с Германии, которая "сохраняет свой курс, несмотря на геополитические потрясения", или Великобритании, поскольку она "держится, несмотря на кризис, причиной которого стал Brexit". По словам Олланда, страна, управляемая премьером Риши Сунаком, вышла из кризиса благодаря наличию двух конкурирующих партий: "Каждый британец знает, когда консерваторы проиграют, наступит очередь лейбористов, и наоборот". Тогда как во Франции, по словам Олланда, "никто не знает, в каком политическом направлении пойдет страна в ближайшие четыре года и тем более — после 2027 года".

В интервью телеканалу BFM TV 1 октября Франсуа Олланд словно несколько смягчил критику в адрес Саркози. Он признал, что его предшественник не одинок в своих призывах к пересмотру поддержки Киеву, отметив, что схожей позиции придерживаются, например, и кандидаты в президенты от Республиканской партии в США. Кроме того, Олланд высказался за широкий список социалистов на выборах в Европарламент, но уклонился от ответа на вопрос о собственных планах на президентских выборах 2027 года во Франции.

Тем временем о намерении бороться за пост президента республики через четыре года, например, уже заявил 48-летний Лоран Вокье, возглавляющий совет региона Овернь — Рона-Альпы. "Я готов", — сказал политик, занимавший пост министра высшего образования и исследований в период президентства Саркози.

Напомню, Эмманюэль Макрон не может баллотироваться в 2027 году, поскольку действующая французская конституция ограничивает полномочия президента республики двумя пятилетними сроками.