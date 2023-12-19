Выборы президента в Египте: как на них повлияла война на Ближнем Востоке

Александр Елистратов — о проблемах, которые стоят перед Каиром, несмотря на огромную поддержку президента на выборах

© Александр Елистратов/ ТАСС

В Арабской Республике Египет завершился процесс выборов президента. Национальная избирательная комиссия объявила их официальные результаты, которые неожиданностью не стали ни для кого. Предвыборная кампания, как и само голосование, тоже не принесла никаких "сюрпризов" — за два дня до обнародования итогов голосования избирком сообщил, что ни жалоб, ни каких-либо апелляций от кандидатов на пост главы государства или их доверенных лиц не поступало, выборы признаны действительными и законными.

Откуда такая предсказуемость и что стало основной частью кампании египетского лидера? Давайте разбираться, чем эти выборы все же интересны.

Кто вновь стал первым

Подавляющим большинством голосов египтяне выбрали президентом хоть и не нового, но и не очень старого для главы государства человека. Им как был, так и вновь стал 69-летний Абдель Фаттах Саид Хусейн Халил ас-Сиси. В ходе всеобщего голосования за пределами Египта и на территории страны за него проголосовало 89,6% избирателей, принимавших участие в выборах. За действующего президента, как объявил председатель Национальной избирательной комиссии Хазем Бадави, отдал свой голос 39 млн 702 тыс. 451 египтянин.

Ас-Сиси возглавил Египет в 2014 году в результате выборов, на которых получил 96,91% голосов избирателей. В апреле 2019 года в Египте были приняты поправки, согласно которым президентский срок был увеличен с четырех до шести лет при сохранении ограничения на право одного переизбрания. Была введена "переходная статья", продлившая президентские полномочия ас-Сиси еще на два года — до 2024 года, а также разрешившая ему переизбираться на третий срок.

На этот раз в выборах приняли участие почти 70% из более 67 млн. избирателей, имевших право голоса. "Явка на прошедших выборах главы государства была наивысшей за всю историю страны", — отметил Бадави. В общей сложности в выборах приняли участие 44 млн 77 тыс. 668 граждан.

До самого последнего момента объявления результатов избирком напоминал, что комиссия предусмотрела организацию и проведение второго тура голосования, который, согласно графику, должен был бы завершиться в середине января. Однако только составлением графика эта игра и закончилась, он соблюден не будет — его исполнение нарушил египетский избиратель, который дружно подтянулся в рабочие дни к избирательным урнам, чтобы проголосовать за своего безусловного лидера.

Без электроники

Голосование на всеобщих президентских выборах началось в Египте 10 декабря во всех провинциях страны. По данным Национального избиркома, на территории Египта были организованы более 11 тыс. избирательных участков. Контроль за процессом осуществляли около 15 тыс. судей всех уровней. Их главная задача состояла в наблюдении за подсчетом голосов, который прошел по окончании третьего дня всеобщего голосования, то есть вечером 12 декабря.

© Александр Елистратов/ ТАСС

Официально нынешние выборы президента Египта начались еще 1 декабря для египтян, проживающих на постоянной основе или временно находящихся за пределами страны. Фактически же — еще на день раньше: 30 ноября в 09:00 по местному времени к избирательным урнам для голосования пришли египетские граждане, которых выборы застали на территории Новой Зеландии. Всего в мире для египтян было сформировано 137 избирательных комиссий в 121 стране.

Как заявил по завершении голосования в Египте глава исполкома Национальной избирательной комиссии Ахмед Бандари, "участие граждан в нынешних выборах президента было историческим из-за высокой явки на избирательных участках". Избирком решил, что дополнительного, четвертого дня голосования не будет, хотя из-за высокой активности некоторые местные комиссии по решению их председателей работали до последнего избирателя, а отдельные участки закрывались только в полночь.

В ходе выборов президента в Египте не использовались методы электронного голосования. В избиркоме пояснили, что "позиция президента республики не может быть подвергнута никакому оспариванию, поэтому мы воздерживаемся от электронного голосования, так как любое обжалование или опротестование [результатов] потребует внесения поправок в конституцию страны".

Проблема в людях

Самая большая проблема, с которой столкнулись организаторы нынешних выборов главы государства, как определил ее Бандари, состояла "в скученности на избирательных участках", но "власти с ней справились успешно".

В ходе подсчета голосов в региональных комиссиях могли присутствовать сотрудники аккредитованных на выборах средств массовой информации, представителям политических партий непосредственно наблюдать за этим процессом было запрещено. Со своей стороны египетский Высший совет по регулированию СМИ предупредил журналистов о "необходимости соблюдать закон и не публиковать результаты выборов до их официального обнародования Национальной избирательной комиссией". Совет также напомнил о "нежелательности" распространения и публикации "утечек информации относительно итогов плебисцита, которые могут ввести в заблуждение и представить неверную картину прошедших в Египте выборов".

Кандидатами на высший государственный пост, помимо действующего лидера египтян, были еще три человека: деятель левой оппозиции Фарид Захран, юрист Абдель Санад Ямама и лидер Народно-республиканской партии Хазем Омар. Их имена публике стали известны только после объявления списка кандидатов. За Ямаму отдали свои голоса 1,9% избирателей, за Захрана — 4%, а в лидерах группы статистов оказался Омар, он завоевал 4,5%, или почти 2 млн голосов.

За чертой участников выборной кампании осталась глава партии "Ад-Дустур" Гамиля Исмаил, которая, как полагали, могла составить хоть какую-то конкуренцию лидеру. Но она отказалась от участия в выборах "по рекомендации генеральной ассамблеи партии" (считается в стране оппозиционной). Представители "Ад-Дустур" позже говорили, что вслед за объявленным намерением Исмаил баллотироваться в президенты последовали аресты десятков ее партийных соратников, что и побудило оппозиционера отозвать свою кандидатуру.

Активная часть программы

Ас-Сиси 2 октября объявил, что ответил на чаянья народа и готов получить еще один, третий мандат на руководство страной, чтобы завершить все реформы и преобразования "для построения новой республики". А через несколько дней наступило 7 октября и военная операция Израиля в палестинском секторе Газа, что внесло серьезные коррективы во все действия участников предстоящих выборов. Ас-Сиси распорядился свести к минимуму расходы на свою предвыборную кампанию и пожертвовать Палестине все направляемые на нее добровольные взносы.

© Александр Елистратов/ ТАСС

Активное участие нынешнего президента Египта в организации процесса обеспечения гуманитарной помощью населения сектора Газа, а также в попытках урегулировать палестино-израильский конфликт и стало основной частью кампании египетского лидера. Президент в самые сжатые сроки до выборов умудрился провести в Каире саммит по миру на Ближнем Востоке, который собрал представителей более 30 стран мира, как ближневосточных, так и европейских. Завершился он безрезультатно, но миротворческая инициатива ас-Сиси была встречена на ура, главным образом в самом Египте.

Кроме того, проблема переселения палестинцев из соседнего с Египтом сектора Газа из-за израильской военной операции стала настоящей угрозой для страны. Заявления президента по этому поводу не допускают решения палестинского вопроса за счет Египта. Позиция по предотвращению переселения палестинцев на египетский Синайский полуостров поддерживается подавляющим большинством египтян, она стала наиболее злободневной, яркой и результативной частью политической и одновременно предвыборной программы Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Уже после объявления официальных итогов выборов президент заявил, что он осознает "масштабы проблем, с которыми сейчас сталкивается Египет". В обращении к своему народу ас-Сиси подтвердил, что "сейчас на передний план этих проблем выходит война в секторе Газа, которая продолжается у восточных египетских границ".

110 миллионов

Сам же Египет сейчас находится в непростом положении: мировой экономический кризис застал страну, годами заимствовавшую средства за рубежом, врасплох с большим внешним долгом и нехваткой твердой валюты. Египет столкнулся с резким ростом цен, огромной инфляцией и валютным кризисом. Кроме того, были приостановлены выплаты в рамках пакета финансовой поддержки Международного валютного фонда (МВФ), подписанного в декабре 2022 года, из-за неспособности страны выполнить свои обязательства и обещания перед МВФ.

И теперь Абдель Фаттах ас-Сиси еще как минимум шесть лет будет управлять страной и вести ее по пути построения новой республики. Этот путь, судя по всему, — движение Египта от кризиса к кризису, которые в последние годы преодолеваются главным образом за счет кредитов от международных и региональных финансовых институтов и периодических миллиардных дотаций арабских монархий Персидского залива.

Правда, в последние несколько лет большие надежды египетские власти связывают с обнаруженными новыми и очень значительными месторождениями природного газа на средиземноморском шельфе. Заявлено о самообеспеченности страны газом, вырисовываются неплохие проекты по экспорту СПГ (сжиженного природного газа), в том числе и в Европу. Однако реальной и самой болезненной проблемой, тормозящей движение страны к "радужным перспективам", как была, так и остается даже не экономическая, а демографическая — практически бесконтрольный рост населения, проблема, с которой власти пытаются справиться, пока безуспешно, уже многие годы. Осенью 2023-го сам ас-Сиси назвал численность населения страны — 110 млн. На обслуживание их ежедневных, самых необходимых потребностей, главным образом на госдотации и поддержание цен на основные продукты питания (включая хлеб) и топливо, уходит основная часть кредитов и субсидий, а заодно и доходов, которые получает Египет от производства нефти и газа, Суэцкого канала, туризма...