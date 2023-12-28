"Экономь сейчас": как кубинцы готовятся к новому году с новыми ценами

На прошедшем на днях заседании кубинской Национальной ассамблеи народной власти обсуждалась, пожалуй, наиболее волнующая граждан страны тема — экономика. Вопреки прогнозам трехпроцентного роста в 2023 году ВВП республики сократился на 1–2% из-за санкций, обесценивания песо, топливного кризиса и ряда других факторов. В ситуации острой нехватки твердой иностранной валюты и дефицита бензина власти Кубы приняли непростое решение — урезать субсидии на коммунальные услуги для населения, транспорт и топливо. Высвободившиеся средства планируется направить на сокращение дефицита бюджета, который, по официальным подсчетам, может составить в текущем году до 15% ВВП.

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Реализация таких непопулярных мер в стране с социалистической экономикой запланирована на наступающий 2024 год. Готовясь к его встрече, местные жители проводят расчеты, во сколько же им в дальнейшем будет обходиться праздничный стол.

Субсидии на продукты для населения

В настоящий момент определенное количество и тип продуктов питания, а также предметов первой необходимости продают кубинцам ежемесячно по субсидированным ценам посредством специальных карточек. После объявления о реформе через крайне оперативное здесь сарафанное радио распространилась некая информация об их скорой полной отмене. Власти поспешили успокоить население и заявили, что субсидии все же сохранят для "людей, которые находятся в уязвимом положении".

Обусловлена такая мера, по заявлению министра экономики и планирования Алехандро Хиля Фернандеса, тем, что часть продовольствия закупается за рубежом. "[Это происходит] прежде всего из-за очень высоких затрат для страны на поддержку семейной [потребительской] корзины, импорт [части продуктов] которой обходится более чем в $1,6 млрд, что на $700 млн больше, чем в 2019 году, из-за роста цен на международном рынке", — сказал он в эфире национального телевидения.

Коммунальные услуги станут дороже

На улицах Гаваны часто можно встретить плакаты с девизом "Ahorra ahora" ("Экономь сейчас"). Касается это прежде всего экономии электроэнергии, которую властям периодически приходится планово отключать из-за ее недостатка и износа инфраструктуры и мощностей. При этом сокращение субсидий коснется и этого ресурса — для ряда домохозяйств тарифы могут вырасти на 25%. "Семьям приходится экономить энергию, потому что она обходится дорого. Мы должны стимулировать эту экономию определенными мерами, — отметил министр. — Сегодня тарифы на электроэнергию субсидируются не только для жителей с низким уровнем потребления, но и для тех, у кого потребление выше".

Ожидается постепенное снижение суммы субсидий также на водоснабжение. В настоящее время соответствующие затраты государственного бюджета составляют более 900 млн песо в год ($37,5 млн по официальному курсу ЦБ Кубы для государственных предприятий). Также в 2024 году ожидается рост цен на газ примерно на 25–30%.

До свидания, дешевый бензин

Настоящей головной болью для Кубы в 2023 году можно считать масштабный топливный кризис, который длился несколько месяцев. Бензина на большинстве автозаправочных станций не было, водители ожидали поставок по несколько дней. Власти ввели ограничения на продажу топлива на автозаправочных станциях, которые сохраняются до сих пор.

Большая часть нефти в страну поставляется из-за рубежа, перерабатывается на Кубе и затем продается потребителям по действительно низкой цене — около 30 кубинских песо (около $0,25 по курсу обмена наличной валюты в банках). Безусловно, при росте цен на мировом рынке такая "роскошь" ведет к потерям бюджета и в дальнейшем серьезному дефициту продукции. Судя по планам отмены субсидий и на бензин, его цена на АЗС Кубы заметно вырастет, что, правда, может отчасти отсрочить его нехватку. Также дабы компенсировать потери бюджета, для туристов может быть введена оплата только в иностранной валюте.

Важным нюансом в ситуации с бензином является и то, что повышение цен отразится на стоимости транспортного обслуживания в стране.

Рост курса иностранной валюты

Рядовых кубинцев волнует еще одно обстоятельство. Прогнозируемое увеличение цен из-за отмены субсидий будет происходить на фоне продолжающегося роста неформального курса на иностранную валюту, на который в Гаване завязано очень многое. Простой пример: ряд товаров продаются либо в "валютных" государственных магазинах, либо в частных за песо. Частники ввозят эти товары из-за рубежа, где покупают его за иностранную валюту, а затем в пересчете на курс черного рынка выставляют цены в песо.

В банках официальный курс — 120 песо за доллар, на улице — около 270 песо. Все потому, что в большинстве случаев доллары или евро в банках практически не купить. На недавнем заседании парламента поднимался вопрос о необходимости принимать меры по стабилизации курса, но если ситуация с реальной продажей иностранной валюты в банках не поменяется, курс на улице продолжит уверенный рост. И, конечно, потянет за собой цены.

В этом контексте важно напомнить, что средняя зарплата на Кубе составляет около $40, и это по официальному курсу и данным.

Руководство страны в эфире новостных программ поспешило заверить людей, что введение вышеперечисленных мер не планируется одномоментно. По крайней мере, в первый день нового года цены на топливо, тарифы на электроэнергию, транспорт и газ должны остаться без изменений. Тем не менее кубинцы готовятся к очередному непростому году...