"Денег нет": новый президент Аргентины представил первые экономические реформы

Президент Аргентины Хавьер Милей © AP Photo/ Nicolas Aguilera

Новый президент Аргентины Хавьер Милей в своем первом выступлении в качестве главы государства предупредил страну о необходимости шоковых мер, и в декабре первый этап его плана по спасению экономики приобрел очертания. Правда, в нем нет многих предвыборных обещаний и есть вещи абсолютно противоположные — новое правительство собирается повысить экспортные пошлины и налоги вопреки идеалам либертарианства, представителем которого называет себя аргентинский лидер.

Власти объясняют несостыковки тяжелой экономической ситуацией, которая требует принятия непопулярных мер. Как Милей, так и его министр экономики Луис Капуто говорили, что принимаемые ими меры идут вразрез с их убеждениями. Но, по их словам, это меньшее зло — на другой чаше весов они называют гиперинфляцию и катастрофическое обеднение населения.

На третий день работы правительства, 13 декабря, Капуто объявил первые шаги новой власти, в том числе девальвацию — официальный курс доллара взлетел с 366 песо до 800. Валютные ограничения, действующие в стране с 2019 года, при этом были сохранены. Власти признают, что условий для их отмены нет до тех пор, пока правительство не решит проблему с долговыми инструментами Центробанка.

Тем не менее девальвация, более сильная, чем ожидали многие эксперты и обыватели, позволила сократить разрыв между официальным и так называемым голубым курсом, который используется на неофициальном рынке обмена валют. Сегодня последний составляет около 1 тыс. песо за доллар. Примерно столько же он был и накануне объявления Капуто. Девальвация в сочетании с закончившимися программами заморозки цен подстегнула и так высокую инфляцию. По прогнозам специалистов, по итогам декабря она составит около 30%. В ноябре рост цен был 12,8%.

Правительство Милея называет своей главной задачей на следующий год нулевой дефицит бюджета. Задача крайне амбициозная, учитывая, что в октябре Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал, что Аргентина при проведении необходимых реформ сможет прийти к профицитному бюджету лишь к 2028 году. Для достижения поставленной цели новому правительству, видимо, придется много работать той самой бензопилой, которая стала символом предвыборной кампании Милея.

В ходе предвыборной кампании теперь уже президент делал акцент на том, что за его программу сокращения расходов будет расплачиваться государство и так называемая каста, истеблишмент страны, а "людей трогать не будут". Как показывают первые меры, этот принцип оказался очень широко трактуемым. Так, среди первых мер Капуто объявил о постепенной отмене субсидий на электроэнергию, газ и общественный транспорт. Сегодня аргентинские домохозяйства с низкими и средними доходами платят около 15–20% от стоимости электроэнергии. По замыслу властей, полностью субсидии будут отменены к декабрю 2026 года, но уже в 2024 году на них собираются потратить на $2,5 млрд меньше. На транспортных субсидиях в следующем году планируют сэкономить $1 млрд.

Другой статьей для экономии станут госзаказы на инфраструктурные проекты. Правительство обещает отказаться от них полностью. "Денег нет", — фраза, которую постоянно повторяет Милей и которую его сторонники печатают на футболках.

Сокращения коснулись и госаппарата. Правительство Милея изменило количество министерств с 18 до 9, почти вдвое сократило число департаментов и объявило о прекращении более 5 тыс. трудовых договоров, заключенных в 2023 году.

Реформы с подписью президента

Следующим шагом правительства Милея стал чрезвычайный президентский указ, который был подписан 20 декабря. Конституция Аргентины дает главе государства полномочия менять законодательство без предварительного одобрения парламента в исключительной ситуации. Милей под этим предлогом решил включить в указ более 300 статей, которые отменяют или изменяют действующие законы.

Глава государства назвал главной целью документа дерегуляцию экономики. Так, правительство отменило контроль над ценами, в том числе на продукты питания и программы медицинского страхования. Поставщики последних после публикации указа уже объявили о повышении стоимости услуг на 40%.

Представляя свой указ, Милей заявил, что государство больше не сможет ограничивать экспорт. Дерегуляция также коснулась авиаотрасли, рынка аренды, трудовых отношений, туризма и различных производств, в том числе вина и сахара.

Некоторые пункты вызвали серьезные вопросы к оправданности их включения в чрезвычайный указ. Так, документ дает футбольным клубам право становиться акционерными обществами. Сам Милей в интервью телеканалу LN+ объяснил необходимость этого пункта тем, что мера позволит привлечь в страну иностранные инвестиции. Ради инвестиций правительство также отменило закон, ограничивающий владение землей иностранцами.

Указ должен вступить в силу 29 декабря и может быть отменен парламентом, только если за это проголосуют обе палаты. Пока неясно, какова будет судьба документа в Конгрессе. Коалиции Милея "Свобода наступает" принадлежит 37 из 257 мест в Палате депутатов и 8 из 72 в Сенате. У них есть союзники в оппозиции, главным образом в альянсе "Вместе за перемены" (24 сенатора и 93 депутата), но их может оказаться недостаточно.

Общество также встретило указ неоднозначно, хотя сам Милей считает, что он может успешно вынести его на референдум в случае блокировки парламентом. После объявления реформы в разных районах столицы прозвучал шум от ударов в кастрюли — традиционная форма протеста в странах Латинской Америки. Кроме того, несогласие с указом выразили крупнейшие профсоюзы Аргентины, не исключающие проведение забастовки, ограничения на которые, кстати, были введены подписанным указом.

Мегазаконопроект

Завершило месяц правительство Милея внесением в парламент законопроекта с пакетом реформ, охватывающих не только сферу экономики, но и уголовное, а также избирательное право, здравоохранение, образование и оборону. Всего в документе более 660 статей. Специально для его рассмотрения исполнительная власть созвала внеочередную сессию парламента, которая продлится с 26 декабря по 31 января.

Среди предлагаемых реформ выделю повышение экспортных пошлин. В своей первой речи в качестве главы государства Милей пообещал, что затягивание поясов ляжет на плечи государства, а не частного бизнеса. Тем не менее уже в первый пакет законопроектов было включено установление пошлины в 15% для сельскохозяйственной продукции, которая сейчас не облагается сборами, и повышение с 31% до 33% пошлины для муки и масла. Власти обещают впоследствии отменить сборы с экспортеров, но пока правительству, мол, нужны средства для избавления от бюджетного дефицита. Сроков выполнения обещания, данного экспортерам, пока нет.

В законопроект была также включена налоговая амнистия и приватизация 41 государственной компании, в том числе нефтегазовой YPF, авиаперевозчика Aerolineas Argentinas, банка Banco Nación, оператора геостационарной связи ARSAT и железнодорожной компании Ferrocarriles Argentinos. Милей отметил, что процесс по YPF произойдет после проведения реформ внутри компании, которые должны повысить ее стоимость. При этом это будет уже ее вторая приватизация. В 2012 году правительство Кристины Фернандес де Киршнер приняло решение вернуть YPF в руки государства, экспроприировав 51% акций испанской компании Repsol под предлогом недостаточности инвестиций в нефтегазовый сектор страны. Конфликт с испанцами был улажен выплатой компенсации размером в $5 млрд еще в 2014 году, однако в 2023 году последствия проведенной экспроприации вновь дали о себе знать — в сентябре суд южного округа Нью-Йорка предписал Аргентине выплатить $16 млрд фонду Burford Capital, купившему обанкротившуюся после национализации компанию, которой принадлежало 25% акций YPF.

В чрезвычайном указе Милея говорилось, что доля государства в акциях Aerolineas Argentina будет передана ее сотрудникам. После этого крупнейшая авиакомпания страны, которая также уже проходила через приватизацию и ренационализацию, прекратит получать поддержку из бюджета, благодаря которой, в частности, поддерживалось авиасообщение по не самым популярным маршрутам. С учетом появления новых конкурентов в условиях дерегулирования авиаотрасли Aerolineas Argentina, вероятно, будет вынуждена сократить количество направлений в стране.

В то же время, несмотря на декларируемое "Денег нет", законопроект предусматривает снижение налога на личное имущество и освобождение от уплаты налога при продаже недвижимости, приобретенной до 2018 года.

Где найти деньги

В законопроект была также включена болезненная для Аргентины тема внешнего долга. Правительство предлагает отменить норму, которая обязывает исполнительную власть получать разрешение парламента на выпуск долларовых облигаций сверх установленной в бюджете суммы.

Задолженности Аргентины остаются острой проблемой для страны. 21 декабря страна произвела очередной платеж в рамках договоренности об урегулировании долга перед МВФ. Кредит был выдан стране по просьбе Маурисио Макри, который в мае 2018 года, будучи главой государства, обратился к МВФ за помощью на фоне резкого падения курса национальной валюты. Средства для декабрьского транша в $921 млн Аргентине предоставила Андская корпорация развития (АКР). Позволить себе платить из собственных резервов страна не может.

Уже в период с 9 января по 1 февраля 2024 года Аргентина должна будет произвести новые платежи на общую сумму в более чем $2,8 млрд. Правительство пытается договориться с фондом об изменении соглашения, но это не отменяет необходимости поиска средств для погашения платежей. Одним из источников мог бы стать валютный своп на $6,5 млрд, который Китай пообещал предоставить прошлому правительству Аргентины. Администрация Милея пытается получить к нему доступ, но, похоже, пока особого прогресса нет.

Ситуацию для Аргентины осложняют многочисленные заявления Милея и членов его коалиции об отношениях с Китаем. Глава государства в ходе предвыборной кампании и уже после избрания неоднократно говорил, что не намерен продвигать отношения с Пекином, потому что не хочет вести дела с коммунистами. Кроме того, глава МИД Аргентины Диана Мондино заявила, что страна не войдет в БРИКС, куда она была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы. Озабоченность Пекина может также вызывать отказ администрации Милея от госзаказов на инфраструктурные проекты, которые входят в сферу интересов китайских инвесторов.

После вступления в должность Хавьер Милей и его команда попытались смягчить прошлые заявления. Новая администрация пригласила председателя КНР Си Цзиньпина на инаугурацию, которая прошла 10 декабря. Сам он, правда, не приехал, но Милей провел встречу с китайской делегацией и направил письмо китайскому лидеру, в котором попросил его помочь в получении доступа к валютному свопу.

Еще одним источников финансирования для Аргентины мог бы стать Новый банк развития (НБР) БРИКС, формальную заявку на присоединение к которому подал в октябре тогдашний президент страны Альберто Фернандес. Однако администрация Милея, по всей видимости, решила заморозить процесс, так как в конце ноября Мондино заявила, что Аргентина не в состоянии присоединиться к НБР из-за невозможности внести капитал. Не исключено, что правительство Милея решит изменить свою позицию, но пока об этом не сообщалось. Несколько аргентинских экспертов в разговоре со мной сетовали, что латиноамериканская страна не может позволить себе руководствоваться во внешней политике идеологическими предрассудками, и сожалели об упущенных возможностях при отказе от развития отношений с Китаем и БРИКС.

Призрачный свет в конце туннеля

Можно по-разному оценивать предлагаемые Милеем реформы, но однозначно можно сказать, что аргентинцам в ближайшее месяцы придется тяжело. Это признает и само правительство. В своем первом выступлении в роли главы государства Хавьер Милей открыто сказал, что предлагаемые им шоковые меры приведут к росту безработицы и бедности, а также снижению экономической активности и реальных зарплат, но затем "в конце туннеля будет свет".

При этом Милей не называет сроков наступления светлого будущего. В одном из интервью после избрания он заявил, что на решение проблемы инфляции уйдет минимум полтора года. В последние недели члены администрации воздерживаются от каких-либо прогнозов, обещая только поддерживать самые уязвимые слои населения и сделать все возможное, чтобы период спада экономической активности прошел как можно быстрее. Остается открытым вопрос, хватит ли терпения у жителей страны, где, согласно данным национального института статистики и переписи Indec, уровень бедности и так составляет 40%.