Преступление или необыкновенный фашизм? Что стоит за "римским" приветствием в Италии

Кассационный суд Италии © OllyPlu/ Shutterstock/ FOTODOM

Тема степени распространения и популярности фашистской идеологии в Италии вновь всколыхнула общественность и вылилась в ожесточенную полемику. На фоне ближневосточных событий и опасений роста антисемитизма ко всем проявлениям агрессии и нетерпимости по отношению к евреям проявляется повышенный интерес, и они попадают в центр внимания СМИ. А тут целая группа людей вздернули руку в так называемом римском приветствии, которое давно стало символом фашизма и признаком его исповедания.

Произошло это на ежегодном собрании ультраправых по поводу очередной годовщины убийства членов Фронта молодежи — крыла правого Итальянского социального движения, которое считается последователем фашистской идеологии. Двое представителей ультраправых были убиты 7 января 1978 года перед штаб-квартирой партии. Потом от полученных ранений скончался еще один, а другой их товарищ был убит в первую годовщину этого события, в 1979 году. Тот период в Италии ознаменовался кровавой борьбой ультраправых и крайне левых, у которых были свои боевые ячейки.

Разъяснение суда

Нынешнее событие не прошло незамеченным и во властных кругах, прокуратура открыла расследование, уже выявлены десятки участников. Но встал вопрос: а как наказывать за такие проявления. Кассационный суд совсем недавно разъяснил, что само по себе приветствие — не преступление. Как пояснил мне юрист Уго Мастеллони, высшая судебная инстанция уточнила, что сам жест не подпадает под нормы, предусматривающие карательные меры. "Демонстрация такого жеста не должна быть в контексте прославления фашизма, свидетельствовать о попытке восстановления фашистской партии, а также провоцировать акты насилия или дискриминации по расовым, этническим, религиозным или национальным причинам", — сказал он. "Кассационный суд обозначил законодательные рамки, но судья в каждом отдельном случае должен рассматривать ситуации с учетом условий и контекста", — добавил юрист.

В коллективном сознании "римский салют" остается приветствием фашистов, хоть и сохраняет название, соотносящее его с историей Древнего Рима. Историками опровергается распространенное в начале прошлого века мнение о том, что вытягиванием правой руки приветствовали императоров в Древнем Риме. Кто-то поясняет, что в античности жест был несколько иным и носил другое значение, а связь с прошлым придумали сами фашисты. Определенная идеологическая связь присутствует: итальянский фашизм был вдохновлен идеей возрождения былого древнеримского величия. Сейчас причинно-следственная связь утрачена, никто не намерен восстанавливать "тот фашизм", сейчас он имеет совсем другие проявления.

Послевоенная Италия взрощена на идеалах антифашизма, они прописаны в конституции страны, в которой фашизм и любая его реконструкция запрещены. Тем не менее в 1948 году было разрешено формировать Итальянское социальное движение, которое всегда считалось своего рода продолжателем фашистской идеологии. Оно было представлено в парламенте, из него берет свое начало партия нынешнего премьер-министра Джорджи Мелони "Братья Италии". В частности, ее не раз упрекали, что в символе партии сохраняется знак пламени, унаследованный от предшественников.

Собственно говоря, само приветствие в Италии далеко не редкость. Вскидывают руку нередко болельщики ультрас на футбольных стадионах. Каждый такой случай не пропускается и становится предметом дисциплинарных разбирательств. Годами существуют две общественно-политические организации — "Казапаунд" и "Форца нуова", которые не скрывают своей приверженности годам Бенито Муссолини. Обе не запрещены, но давно имеют "черную метку" и не представлены ни в одном органе управления. То есть январские эпизоды не первые (и явно не последние), и нельзя сказать, что как-то поощряются.

Ахиллесова пята

Мелони от всех аллюзий с фашизмом открещивается. По случаю отмечаемого 27 января Международного дня памяти жертв Холокоста она заявила, что "хранение памяти о Холокосте станет вкладом, чтобы нацистко-фашистские преступные злодеяния и позор расовых законов 1938 года (были приняты Муссолини — прим. авт.) не окажутся забыты". И тем не менее для достаточно обширного слоя итальянского населения Мелони и ее партия олицетворяют так или иначе нынешнее обличье фашизма. Это ее ахиллесова пята, у каждого премьера она своя.

Это то уязвимое место, которое использует активно оппозиция. Сейчас ее представляет левоцентристская Демократическая партия. Она не упускает случая уколоть правительство при любом удобном поводе. А уж тем более, когда известно, что председатель Сената (верхней палаты парламента) Иньяцио Ла Русса, один из основателей "Братьев", со вторым именем Бенито, — сын секретаря Национальной фашистской партии в Палермо, а впоследствии члена Итальянского социального движения — бережно хранит на книжной полке бюстик тезки. Именно он поднял вопрос о том, что надо бы определить статус "римского салюта", и был вполне удовлетворен решением Кассационного суда (мол, каждое приветствие к делу не пришьешь).

Все это дает благодатную почву для обширной политической, идеологической и исторической дискуссии, в которой нередко встречается подмена понятий. Не последнюю роль играет и современный геополитический контекст. Не ускользает от внимания, например, такое противоречие: Мелони, которой оппозиция припоминает те самые расовые законы Муссолини и пламя на символе, проявляет из европейских политиков наибольшую лояльность Израилю. И это стало еще одним (после Украины) расхождением государственной линии с общественным мнением. В традициях сильного антиамериканизма в определенных кругах итальянского общества достаточно распространена поддержка Палестины и осуждение (иногда граничащее с антисемитизмом) Израиля.

На мой взгляд, в Италии действительно никто не помышляет о восстановлении фашисткой партии, полностью дискредитировавшей себя во всех планах. Но каждая война со временем порождает множество "оттенков серого" и интерпретаций. Так, последний Венецианский кинофестиваль открывался фильмом "Команданте" об итальянском капитане подлодки, сражавшемся в рядах гитлеровской коалиции. В море, рискуя собственной жизнью, он спасал врагов с потопленных кораблей. Никто не увидел в этом прославление фашизма. А режиссер и автор сценария Эдоардо Де Анджелис объяснил, что специально выбрал именно этого персонажа, не опасаясь критики. Таким образом он борется с ошибочным, по его мнению, поверхностным подходом.

"Никто не заглядывает в глубь вопроса. Были люди, которые даже в войну не боялись совершать поступки, подчиняясь неписаным универсальным законам, сегодня этого не происходит. История Сальваторе Тодаро, который служит в фашистскую эпоху, призвана быть свидетельством того, что были те, кто не подчинялся диктаторскому режиму", — сказал он. Капитан по погонам фашистский, но, по замыслу создателей фильма, несет общечеловеческие ценности, у которых нет политической принадлежности, идеологии и национальности.