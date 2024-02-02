Предвыборная рокировка: зачем меняются должностями премьер Грузии и глава правящей партии

Бидзина Иванишвили © Давид Мдзинаришвили/ ТАСС

Новость о смене премьер-министра Грузии грянула спустя месяц после того, как в канун Нового года в грузинскую политику официально вернулся основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили — на этот раз в качестве почетного председателя партии. В предыдущий раз миллиардер возвращался в 2018 году, заняв пост главы политического объединения. Так же, как и сейчас, то был год выборов, правда президентских, а заявленной целью возвращения было спасти партию от разрушительных внутренних процессов. Вскоре после появления основателя партии в отставку ушел премьер-министр Георгий Квирикашвили. Решив все задачи, включая победу на парламентских выборах 2020 года, Иванишвили в 2021 году заявил, что миссия выполнена и он окончательно уходит из политики.

Роль Иванишвили

За пределами Грузии фигура Иванишвили не столь заметна. Приведя созданную им "Грузинскую мечту" к власти в 2012 году, он то занимал руководящие должности, то уходил и снова возвращался. Но даже в те годы, когда Иванишвили не был у власти, в Грузии понимали, что все главные решения, как минимум кадровые, принимаются им. А когда очередной премьер сказал об отставке, все догадывались, что так решил именно Иванишвили, несмотря на то, занимал ли он какую-то официальную должность или нет.

Нынешнее возвращение Иванишвили могло показаться неожиданным, ведь правительство вышло из-под давления Запада и оставило не у дел оппозицию, получив статус кандидата в члены ЕС. Но, как объяснил сам Иванишвили, нет ничего хорошего в том, что оппозиция находится в стороне: это порождает коррупцию и способно разрушить партию. Получается, снова не обойтись без жесткой руки того, кто привел к власти все нынешнее руководство страны.

С приходом Иванишвили на пост почетного председателя "Грузинской мечты — Демократической Грузии" в уставе партии появилась запись, что теперь именно он представляет политсовету кандидата в премьер-министры. Эта процедура скрыта от глаз, и за кандидата в премьеры по-прежнему голосуют все делегаты на партийном съезде, после чего главу правительства утверждает парламент. Но право первым назвать подходящего человека для руководства страной теперь официально за Иванишвили, пока у власти "Грузинская мечта".

На съезде партии 1 февраля Иванишвили не выступал и не говорил о том, что именно он решил выдвинуть кандидатуру Кобахидзе. Но это и так очевидно, особенно с учетом нового устава. И Кобахидзе, и Гарибашвили, выступая с трибуны, многократно благодарили основателя партии за все, что он сделал как для политического объединения, так и для страны с 2012 года.

Зачем рокировка

Сам Гарибашвили, объявляя об отставке 29 января, упомянул принцип ротации, который, по его словам, является одним из главнейших факторов силы "Грузинской мечты". Как отметил экс-премьер, в команде много успешных лидеров и важно дать им возможность себя проявить, особенно перед предстоящими парламентскими выборами 26 октября.

Иванишвили и сам заявлял, что дело не только в способностях лидеров вроде Кобахидзе, а в "искушении выдумать противостояние внутри команды, когда не остается никто извне, кому противостоять". Он имел в виду ослабевшую оппозицию и намекнул на наличие внутри "Грузинской мечты" противоборствующих лагерей. О существовании так называемых кланов Гарибашвили и Кобахидзе давно говорят в Грузии. Видимо, таким нехитрым шагом, как рокировка двух политиков, было решено урегулировать внутренний конфликт и восстановить баланс сил в команде.

Очевидно, что новый премьер с новой программой — это всегда свежий глоток воздуха для избирателей, хотя Кобахидзе и не новое лицо в политике. Более того, в биографии кандидата в премьер-министры есть не самая приятная страница: в 2019 году он вынужден был уйти в отставку с поста спикера парламента после скандала вокруг визита депутата Госдумы РФ от КПРФ Сергея Гаврилова в Тбилиси. Тогда возмущение оппозиции и общественности вызвало то, что Гаврилов на заседании Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) сидел в кресле спикера в грузинском парламенте. Это привело к протестам с последующим жестким разгоном митингующих.

Но, видимо, отдельные эпизоды из биографий не столь существенны. Ираклию Кобахидзе этот эпизод давно не припоминает даже оппозиция. А перераспределить полномочия, когда между значительными фигурами из правительства и парламента назревает конфликт, куда важнее. Кстати, говоря о ротации, стоит уточнить, что Гарибашвили не во всем заменит Кобахидзе, который был депутатом и играл значительную роль в законодательном органе в статусе лидера парламентского большинства. Этот статус, не являющийся официальной должностью, примет глава фракции правящей партии Мамука Мдинарадзе.

Между тем оппоненты власти не считают, что изменения что-то принесут стране. По их мнению, смена премьер-министра является лишь следствием внутренних разборок в правящей партии. "Гарибашвили использовал самолет за счет государства и возил сына по университетам. Возможно, одной из причин выбора Кобахидзе является то, что он не замечен в коррупции", — предположил лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили.

Изменения в правительстве

Оппозиционный телеканал "Мтавари", который первым спрогнозировал утром 29 января планирующиеся перестановки в руководстве страны, также утверждал, что своих постов лишатся многие министры. Однако после съезда партии 1 февраля Кобахидзе сообщил журналистам, что сменится лишь министр обороны. Место Джуаншера Бурчуладзе займет вице-спикер парламента Ираклий Чиковани. При этом, по словам Кобахидзе, он предложил остаться на местах всем министрам, но Бурчуладзе сам заявил о желании уйти. Как позже пояснил Бурчуладзе, он устал за многие годы работы госслужащим, но получил предложение от Кобахидзе стать послом Грузии в НАТО и, возможно, отдохнув несколько месяцев, примется за эту работу.

Несмотря на то, что состав правительства изменится несущественно, по закону парламенту предстоит его утвердить, так как представляет его кандидат в премьер-министры. Также депутаты рассмотрят правительственную программу Кобахидзе. Как ожидается, голосование за новый кабинет министров состоится 8 февраля, к концу первой недели работы весенней сессии парламента.

В случае избрания (а помешать этому оппозиция не сможет физически, ведь у правящей партии есть большинство голосов в парламенте) Кобахидзе станет шестым премьер-министром Грузии с момента прихода к власти "Грузинской мечты" в 2012 году.