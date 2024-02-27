Кубинский друг лучше новых двух? Что значит установление дипотношений Сеула и Гаваны

Игорь Иванов — о том, зачем Южной Корее дипотношения с Кубой и при чем здесь КНДР

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Республика Корея и Куба установили дипломатические отношения. Новость об обмене нотами между представительствами двух стран при ООН 14 февраля стала неожиданностью: даже "утечек" в прессе, указывающих на это событие, не было. Как полагают южнокорейские СМИ, власти РК решили действовать незаметно, чтобы "избежать вмешательства" со стороны КНДР.

В Сеуле это событие уже окрестили своей "дипломатической победой", с чем сложно спорить. СМИ и эксперты полагают, что признание Южной Кореи со стороны Кубы стало "шоком" и "ударом" для руководства народной республики. Некоторые идут дальше и предполагают, что в Пхеньяне восприняли это как "предательство" антиимпериалистического дела.

С другой стороны, больших надежд в связи с предстоящим открытием посольства в Южной Корее как будто и не питают: южнокорейцев больше интересует реакция Пхеньяна. Сложно уйти от ощущения, что главная цель сделки — факт дипломатического признания — уже достигнута. Хотя, конечно, в будущем, вероятно, можно ожидать некоторых "ответных услуг" в части развития и немного больше кубинских сигар на южнокорейском рынке.

Событие, безусловно, любопытное, но вряд ли способное кардинально изменить ситуацию в мире или в регионах этих двух государств. Тем не менее договоренность достигнута в период значительных перемен на Корейском полуострове, а потому было бы нелишним взглянуть на хитросплетения треугольника КНДР — Куба — Республика Корея.

Куба и Южная Корея

Латиноамериканская страна признала Республику Корея еще в 1949 году, но в 1959-м на Острове свободы произошла революция, после чего Гавана разорвала отношения с Сеулом и установила их с Пхеньяном. С тех пор КНДР и Куба поддерживали близкие политические отношения, которые нередко характеризуются как братские.

Начиная с 2000-х годов можно заметить существенные усилия Южной Кореи ради нормализации связей с Кубой. В 2016-м (спустя почти год после восстановления дипломатических отношений между Вашингтоном и Гаваной) министр иностранных дел Республики Корея посетил Кубу, где на полях саммита карибских государств встретился с кубинским коллегой. В мае 2023 года тогдашний глава южнокорейского МИД Пак Чин встретился с кубинским замминистра в Гватемале. В обоих случаях представители Южной Кореи предлагали обменяться посольствами.

Отмечу, что для Кубы отсутствие дипломатических отношений с Южной Кореей было скорее исключением: у Гаваны налажены связи почти со всем земным шаром.

Дипломатическая гонка

Постфактум в администрации южнокорейского президента заявили, что это событие — "кульминация усилий" Сеула по установлению отношений со странами бывшего социалистического лагеря и что оно показывает, "кто находится на правильной стороне истории". Аналогичный "прорыв социалистического блока" впервые случился в 1989 году через Венгрию.

Мне же нынешний обмен нотами между РК и Кубой скорее напомнил об ушедшей эпохе холодной войны: бескомпромиссная борьба за дипломатическое признание между Пхеньяном и Сеулом уже неактуальна, интрига в ней давно потеряна. В самом южнокорейском МИД отметили, что Куба стала 193-й страной, с которой у них есть отношения. Среди стран — членов ООН у Сеула нет дипсвязей лишь с Сирией. Про КНДР, естественно, МИД Республики Корея умолчал.

В то же время доктрина Хальштейна (названа так в честь госсекретаря Министерства иностранных дел ФРГ Вальтера Хальштейна), согласно которой иностранным государствам позволялось держать посольство только в одной из стран "разделенных наций", давно не применяется Сеулом и ушла в историю. Ее действие сейчас можно увидеть на примере островных государств Тихого океана и Китая.

У народной республики есть дипломатические отношения со 160 странами. Под конец холодной войны Южная Корея сумела добиться признания от СССР и КНР, но КНДР не смогла сделать того же самого с США и Японией.

Почему сейчас?

Примечательнее всего в этой ситуации, на мой взгляд, выбор времени: лишь полтора месяца назад лидер КНДР Ким Чен Ын провозгласил Республику Корея "главным врагом" Пхеньяна. Он фактически назвал Север и Юг двумя враждебными и отдельными государствами. Послужило ли это удобным предлогом для кубинской стороны?

При этом с осени 2023 года КНДР сокращает дипломатическое присутствие за рубежом. Народная республика закрыла девять дипломатических учреждений. В МИД страны это назвали обычной реорганизацией работы в ответ на изменения в международной обстановке. Говорит ли это о том, что Пхеньян не слишком заинтересован в дипломатическом соперничестве с Сеулом образца холодной войны?

Реакция Пхеньяна

После обмена нотами южнокорейские СМИ и эксперты как будто рассчитывали на бурную реакцию Пхеньяна, но ее не последовало. За признаки уязвленного самолюбия некоторые готовы принять даже отсутствие реакции и упоминания Кубы в последних северокорейских новостях.

Впрочем, вероятно, "дипломатический контрудар" уже состоялся: сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон допустила, что премьер-министр Японии Фумио Кисида может в будущем посетить Пхеньян, если в Токио откажутся от "контрпродуктивных подходов прошлого". Пока японское правительство на это пойти не готово.

Сотрудник Исследовательского института стратегий безопасности Республики Корея Ким Чжон Вон полагает, что известие о дипотношениях Гаваны и Сеула может даже повлиять на внутриполитическую ситуацию в КНДР и что эта "дипломатическая катастрофа" может повлечь выволочку для министра иностранных дел народной республики.

На мой же взгляд, установление дипотношений между РК и Кубой — событие для Пхеньяна, конечно, неприятное, но не критическое, учитывая скромную роль Гаваны и колоссальную долю Китая во внешней торговле КНДР. Размолвка с последним имела бы куда более серьезные последствия: на него приходилось 96,7% торгового оборота в 2022 году. К тому же руководство народной республики в ответ может еще больше укрепить отношения со своими ключевыми партнерами — Москвой и Пекином, что вряд ли понравится Сеулу и Вашингтону.

Реакция США, по крайней мере публичная, тоже была довольно сдержанной: в Государственном департаменте заявили, что уважают решение Республики Корея и что их альянс остается прочным. Но СМИ заметили, что Соединенные Штаты всего лишь "уважают, а не приветствуют" такой шаг.

Куба и КНДР

Впрочем, пора бы и ответить на вопрос, почему, по мнению южнокорейской прессы, в КНДР должны быть сильно уязвлены. Не буду подробно говорить об очевидном — о принадлежности к общему делу социализма и солидарности, основанной на непримиримой антиамериканской позиции, вызванной теми несчастьями, что политики в Вашингтоне навлекли на народы этих двух стран.

В 1960 году в КНДР приезжал Эрнесто Че Гевара, назвав народную республику примером для острова. В 1986 году Пхеньян посетил кубинский лидер Фидель Кастро — он был ключевым агитатором бойкота Олимпийских игр в Сеуле 1988 года. Кастро выступал за их совместное проведение двумя государствами Корейского полуострова, а по замыслу Сеула, Олимпийские игры должны были открыть миру именно Южную Корею, стать только ее персональным праздником.

"Проведение Олимпиады в Сеуле будет похоже на организацию игр на морской базе в Гуантанамо, оккупированном Соединенными Штатами", — говорил тогда Фидель Кастро. В итоге Куба игры пропустила (а СССР — нет; кстати, взяв первое место в медальном зачете).

Еще более любопытные слова приписывают Раулю Кастро. "Если кого-то интересует мнение кубинцев по определенному вопросу, то им следует спросить корейцев. Если кто-то хочет узнать позицию корейцев, он может смело обращаться к кубинцам", — якобы сказал тот об отношениях Кубы и КНДР.

Среди прочего эти две страны объединяет партизанское прошлое их основателей Ким Ир Сена и Фиделя Кастро. Когда в 2016 году умер лидер кубинской революции, в КНДР был объявлен трехдневный траур, а лидер Ким Чен Ын посетил посольство Кубы в Пхеньяне, назвав усопшего близким другом корейского народа.

Ложка дегтя

Правда, отношения государств не бывают абсолютно безоблачными. В 2003 году — уже при других условиях в мире — во время визита в Токио Фидель Кастро сказал, что Китай, Россия, Южная Корея и Япония могут совместно "оказать влияние" на КНДР по ядерному вопросу. В 2006 году команданте восхитился трудолюбием корейцев, но уже других — из Южной Кореи: компания Hyundai Heavy Industries занималась реализацией проекта по строительству 544 небольших контейнерных электростанций на острове. Второй саммит КНДР и Кубы состоялся лишь спустя 32 года после визита Фиделя Кастро. В 2018 году столицу КНДР посетил председатель Государственного совета Мигель Диас-Канель.

Так или иначе, в Южной Корее понимают, что даже после "небольшого охлаждения" КНДР продолжит поддерживать с Кубой политические отношения. Вряд ли РК сумеет повторить с Республикой Куба, например, успех экономического сотрудничества с Вьетнамом, который стал третьим по значению торговым партнером Сеула (хотя прошлое Ханоя и Сеула омрачено участием южнокорейской армии в войне во Вьетнаме на стороне Сайгона и Вашингтона).

Установление дипломатических отношений между Гаваной и Сеулом можно расценивать как доказательство того, что течение времени неукротимо. Но последние события в мире как будто говорят о большей прочности "старой дружбы и союзов", по крайней мере в Северо-Восточной Азии.