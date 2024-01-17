"Культура янки" и мясо собаки: вопросы корейской идентичности в XXI веке

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Парламент Республики Корея все же принял законопроект о запрете производства и торговли собачьим мясом. Я не буду рассуждать о том, что этот шаг представляет собой "наступление на многовековые обычаи" и "угрожает корейцам потерей национальной идентичности" в глобализированном мире. Но очевидно, что этот запрет стал следствием продолжительного влияния западной культуры на южнокорейское общество.

Не менее интересные тенденции обозначились под Новый год по другую сторону 38-й параллели, которая разделяет Южную и Северную Кореи. Лидер КНДР Ким Чен Ын на пленуме заявил, что Трудовая партия Кореи пришла к неутешительному выводу о невозможности мирного объединения Корейского полуострова посредством диалога. По его словам, северянам пора бы перестать считать себя и южан представителями одной нации ("соотечественниками"). К тому же Южная Корея "погрязла в культуре янки", подчеркнул он.

15 января на сессии парламента Ким Чен Ын во многом повторил свои тезисы и даже пошел чуть дальше. Он предложил убрать из конституции упоминания о мирном объединении и определить в основном законе Южную Корею как главного врага. Но в то же время он не исключил "возвращение Юга в состав народной республики" в результате оборонительной войны. В свою очередь президент Республики Корея Юн Сок Ёль подчеркнул, что жители Юга и Севера представляют собой один народ. По его словам, заявления Ким Чен Ына о враждебности двух государств свидетельствуют об "антинародной сущности" власти в Пхеньяне.

Все три события, на мой взгляд, представляют собой хороший повод подумать над тем, сохранилась ли корейская нация как единое целое, и о тенденциях, которые приводят к трещинам в ее фундаменте, — в том числе об американизации Южной Кореи. Рискну сказать, что эта страна, вероятно, самая вестернизированная в Северо-Восточной Азии.

Христианство и прямое колониальное управление

Исторически, предполагаю, самым простым критерием для определения степени вестернизации культуры стран Африки, Азии, народов обеих Америк была христианизация. На сегодняшний день доля католиков и протестантов в Республике Корея самая высокая среди стран Северо-Восточной Азии. Сейчас красные кресты над протестантскими церквями — непременный атрибут южнокорейского ночного городского пейзажа. В 2010 году 29% населения страны относилось к христианским конфессиям, при этом 46% не исповедовали религии вовсе. Взрывной же рост доли христиан приходился на вторую половину ХХ века.

В ответ на увеличение влияния европейских купцов и миссионеров в раннем Новом времени Китай, Корея и Япония закрылись, ограничив контакты с внешним миром. Сейчас доля христиан в Китае составляет примерно 2% (в Гонконге — 16%, на Тайване — 4%), в Японии — около 1,5%.

Благо, что Филиппины относятся к Юго-Восточной Азии, иначе бы это подорвало стройную картину. Примерно 90% населения этой страны привержены христианству, кроме того, можно еще вспомнить обилие имен и фамилий испанского происхождения.

В отличие от Северо-Восточной Азии все нынешние страны АСЕАН, за исключением Таиланда, были в статусе европейских колоний. В этом регионе европейцы сумели на короткое время прямо подчинить Формозу, британцы обосновались в Гонконге, а португальцы — в Макао. На стыке XIX и ХХ веков были концессии европейских держав в Тяньцзине и попытки раздела Китая на сферы влияния.

Американизация Южной Кореи

Серьезная американизация в Южной Корее началась после освобождения от японского владычества и Корейской войны. Напомню, что на раннем этапе КНДР была создана по примеру СССР, а Республика Корея ориентировалась на опыт США. Даже первый южнокорейский президент — Ли Сын Ман — учился в США и после своего свержения туда же и бежал. Если многие специалисты молодой народной республики учились в СССР, то южнокорейские — в США. За границей повышали свою квалификацию и преподаватели, которые затем обучали студентов на родине. Оттуда они, естественно, привозили местные взгляды и привычки, музыкальные предпочтения, заимствовали термины и слова.

Отдельное удовольствие в изучении современного южнокорейского варианта корейского языка — натыкаться на англицизмы и записанные хангылем (корейским алфавитом) названия иностранных компаний, пытаясь догадаться об их значении без словаря. В самых простых забегаловках на объявлениях с просьбой налить себе воду самостоятельно используется англицизм, произошедший от слова self. В первую поездку в Сеул меня сильно удивило, что это слово, очевидно, понимают и южнокорейцы в возрасте.

Заимствований много и в русском языке — зачастую носители даже об этом не догадываются (например, слово "деньги" пришло из тюркского), но в корейском они сильнее бросаются в глаза из-за различий в языковых семьях и системах записи слов. Про слой китайской лексики, который по своему значению сравним и иногда даже, вероятно, превосходит греческие и латинские корни в европейских языках, я говорить не стану вовсе, поскольку это отдельная тема. Просто обозначим: в ХХ веке китайское и японское влияние уступило американскому.

Миграция

Отдельно стоит сказать о миграции из Южной Кореи в США во второй половине ХХ века. В 1965 году Соединенные Штаты отменили ограничения в отношении мигрантов из Восточной Азии. За период с 1970 по 1990 год в Америку перебралось около 560 тыс. человек. Еще примерно 380 тыс. мигрировало с 1990 по 2009 год. По состоянию на 2019 год в Штатах насчитывалось около 1,9 млн человек корейского происхождения.

К примеру, бывший специальный представитель США по Корейскому полуострову Сон Ким родился в Сеуле. Некоторые, естественно, возвращаются на родину предков, в том числе южнокорейский актер Ма Дон Сок (внешность которого заметно отличается от типичных южнокорейских звезд).

Американское влияние пронизывает многие аспекты южнокорейской жизни. Взять тот же бейсбол и гольф, кампусы университетов со зданиями под европейскую старину с плющом на стенах.

Не будет сюрпризом и самое популярное у южнокорейцев место для обучения за границей — это США. Согласно данным ЮНЕСКО, в 2021 году за рубежом училось 90 тыс. граждан Южной Кореи. В США получали образование 38,7 тыс. человек, второе место за Австралией с 7 тыс. человек. В 2021 году в южнокорейских вузах всего училось около 1,94 млн студентов, причем иностранцев среди них было 152 тыс. человек. В период с 2010 по 2020 год южнокорейцы были третьей по многочисленности группой иностранных соискателей ученых степеней в США после китайцев и индийцев.

Вывод понятен — американское влияние стало частью южнокорейской культуры и общества. Именно оно во многом отличает жителей Юга от Севера. Но отказ от мяса собак под давлением западных норм и глобализации отнюдь не привел к ослаблению национальной идентичности.

Халлю

Напротив, рискну сказать, что корейская культура никогда не обладала таким влиянием на мир, как сегодня. Южнокорейские фильмы выигрывают "Оскар", южнокорейские сериалы — дорамы — захватывают далеко не только азиатскую аудиторию. Группу BTS принимают в Белом доме, а Blackpink британский король лично награждает орденами. Участник южнокорейского бойзбенда выступил на открытии чемпионата мира по футболу в Катаре. Разве это не международное признание?

Пусть это и поп-культура, но за ней тянется интерес и к остальному. По всему миру, в том числе в России, фиксируется рост числа изучающих корейский язык, увеличивается число туристов. Южнокорейские СМИ публикуют данные по экспорту рамёна, выдавая его за индикатор захлестнувшей мир корейской волны — халлю.

Пусть в Южной Корее празднуют два Новых года, пусть отмечают День рождения Будды и Рождество. В этом, на мой взгляд, и есть современная Южная Корея. Ее народ остается верен себе. Например, в пределах страны наиболее популярными остаются южнокорейские фильмы на национальную тематику, в том числе об адмирале Ли Сун Сине, который не проиграл ни одной битвы и особенно знаменит своими победами над морским флотом Японии в Имдинской войне во время правления династии Чосон.

В любом случае страна может еще кое-что предложить в качестве жертвы на "алтарь глобализации" помимо собачьего мяса: на полках в магазинах еще можно найти консервированные личинки шелкопряда.

Западное влияние нового извода

На нынешнем этапе западное влияние уже ассоциируется не с парламентом, республиканскими устоями, реформированием армии и технологиями, а с радикальными идеями неолиберализма левого толка, которые подчас доходят до абсурда. В их числе обычно приводят крайнюю критику "патриархата" (семейных ценностей), продвижение сексуальных меньшинств, "общую распущенность нравов", появление третьей графы для пола, самокритику на почве колониального прошлого, гендерные и расовые квоты. В силу объективных обстоятельств в Республике Корея некоторых из этих проблем нет вовсе (имперского прошлого и межэтнических конфликтов), а к остальным большинство, можно сказать, относится с равнодушием.

К Южной Корее и в прошлом, и сейчас применима формула реставрации Мэйдзи в Японии — "корейский дух, западные технологии". На мой взгляд, к новым социальным идеям, идущим с Запада, на юге Корейского полуострова относятся избирательно. Пока в США борются с "лукизмом", в Южной Корее на день рождения дарят пластическую операцию, а косметикой пользуются не только девушки. Пока на Западе искореняют "эйджизм", в Южной Корее вопрос про возраст остается одним из первых при знакомстве, что позволяет правильно выстроить иерархию.

На бытовом уровне могу все же привести еще один пример "пагубного влияния западной культуры" — распространение среди молодежи татуировок, которые ранее были маркером принадлежности к криминальному миру. Но я еще, вероятно, слишком молод, чтобы рассуждать об их аморальности. Помимо этого, говорят, что молодежь стала отказываться от "исконных" традиций южнокорейского бизнеса — оставаться на рабочем месте до ухода начальника и совместно посещать питейные заведения.

Единая корейская нация

Если Южная Корея сделала ставку на экспорт и глобализацию, КНДР осталась верна изоляционизму и опоре на собственные силы. Это проявляется и в языке — за почти 80 лет раздельной жизни различия в речи стали достигать десятков тысяч слов. Не изменили на Севере и традиции есть суп из собачатины.

В любом случае в последние недели лидер КНДР Ким Чен Ын сделал ряд важных заявлений. Можно увидеть или самостоятельно приписать ему различные оговорки в виде того, что объединение "пока невозможно", "не при нынешних условиях", "не с действующими южнокорейскими властями, которые стремятся к поглощению Севера". Так или иначе, в отношении мирного объединения прозвучало слово "никогда", что говорит по крайней мере о политическом курсе на данный момент, а военные КНДР больше не будут учитывать общее этническое происхождение в отношении тех, кто живет по другую сторону 38-й параллели.

Ряд южнокорейских экспертов увидели здесь параллели с историей ГДР и Западной Германии (ФРГ). По их словам, ГДР отказалась от идеи объединения Германии под собственным началом в пользу сохранения двух государств. Но что, если экстраполировать эту политику и предположить, что в конечном счете она приведет к окончательному разделению на две нации?

Может показаться сомнительным, что один единственный фактор в виде различий в политической идеологии, доставшихся в наследство от холодной войны, способен стать причиной раздела нации. Но во время Реформации Южные Нидерланды остались верны католицизму и испанской короне, превратившись много после в Бельгию. Канада не стала частью США, хотя сильно ли отличались колонисты в Онтарио и Новой Шотландии от населения Тринадцати колоний?

Мне можно возразить, что в Канаде был еще и Квебек, который опасался раствориться в англоязычном протестантском большинстве. Но в этом и дело: если северокорейские политические, экономические и военные "элиты" придут к мысли, что порознь с Югом им куда лучше, то они будут отстаивать независимость.

У КНДР есть железные гарантии от внешнего вторжения в виде ядерной бомбы, но на Юге могут сделать ставку на внутренний коллапс и последующее "объединение путем поглощения" (сценарий ГДР). А последнего можно избежать в том числе с помощью национального размежевания.

Австрийские Габсбурги на протяжении веков были лидером "немецкого мира", будучи императорами Священной Римской империи. Аналогия — не доказательство, каждый случай во многом уникален. Но что, если будущее Корейского полуострова следует сравнивать не с Западной и Восточной Германией, а с Австрией и ФРГ, культурно близкими, но самодостаточными странами? Число противников объединения в Южной Корее, как показывают опросы, растет.