Рустам Шарафутдинов — о причинах ухода рекордсмена красно-белых по очкам из клуба

Лучшего бомбардира "Спартака" в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) двух последних лет Николая Голдобина, выставленного решением столичного клуба на драфт отказов, ближе к окончанию отведенного по регламенту срока забрал СКА. Пока еще это не значит, что Голдобин подписал контракт с петербургским клубом, СКА получил только на него права. Но сомнений в том, что Голдобин подпишет со СКА контракт, практически нет.

Главный вопрос, который витает в воздухе с субботы, когда Голдобин был выставлен на драфт, — почему "Спартак" не обменял его раньше. Формально теперь получается, что столичный клуб упустил возможность что-то за Голдобина получить. Мало того, приход форварда усилит одного из прямых конкурентов "Спартака" и принципиальных соперников по дивизиону Боброва. В каком бы Голдобин ни был состоянии, он мог в дальнейшем продолжать давать результат. Пускай главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов до Голдобина не достучался с помощью индивидуальных бесед, но вдруг бы потом у него получилось.

Да, "Спартак" существенно расчистил платежную ведомость, но активов взамен этого перехода у него нет. Или пока нет. Да, сейчас пишут, что эта история не закончена, красно-белым можно ожидать компенсации за Голдобина, хотя это уже будет считаться обходом регламента КХЛ. Тем более что у СКА по-прежнему на балансе привлекавшийся в команду "Россия 25" защитник с большим в плане денег контрактом Илья Карпухин, а "Спартак" нуждается в мастеровитом игроке обороны. Отсутствие еще одного атакующего защитника преследовало команду весь прошлый сезон. И если в атаке "Спартак" укрепился, то такой дефицит в обороне по-прежнему виден.

Теперь, когда Голдобина уже в "Спартаке" нет, стоит поговорить, насколько его потеря повлияет на атаку команды. Думаю, здесь напрашивается сравнение с 2023 годом. Тогда "Спартак" прямо перед стартом сезона обменял в "Амур" своего самого результативного игрока последних лет Александра Хохлачева, которого не устроили финансовые условия. Хохлачев неплохо сыграл в контрольных матчах перед сезоном ("Спартак" тогда их все выиграл), и казалось, что его потеря ударит по атаке команды. Однако, как все увидели, тогда блеснула тройка в составе Голдобина, Павла Порядина и Ивана Морозова. Предпосылок, что сейчас все может сложиться так, как два года назад, пока не ощущается. Тем более, тогда в "Спартаке" было усиление в виде Голдобина, а также игравшего в первом звене с Хохлачевым чемпиона мира и обладателя Кубка Гагарина Александра Бурмистрова, от которых стоило ожидать результативности. Из нынешних новичков значительным усилением пока считается только канадец Нэйтан Тодд, который помог в этом году "Салавату Юлаеву" добраться до полуфинала.

Тройку Голдобина можно было назвать, без преувеличения, украшением сезона-2023/24. Для "Спартака" и "Мегаспорта" она стала целым явлением, на игру команды тогда стали ходить, чтобы посмотреть именно на нее. В ее игре увидели даже какие-то красно-белые бразильские нотки. Увидим ли мы в предстоящем сезоне новое "бразильское" сочетание, пока говорить сложно. Впереди контрольный матч с "Торпедо" и Кубок мэра, и не факт, что даже по ним станет что-то ясно. Пока же остается только предполагать, будет ли главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов подбирать кого-то к связке Морозова и Порядина или разобьет их, родится ли в процессе подготовки новое ударное звено, о котором будут говорить так же, как два последних года. Из нынешних нападающих, которые могли бы сыграть на месте Голдобина с Морозовым и Порядиным, пока не видится кто-то с приличным послужным очковым списком, кроме Тодда. Если только у Жамнова не выстрелит совершенно другое звено.

Демоны и тараканы

Считаю, что станет намного лучше, если игра "Спартака" в отличие от двух последних лет не будет зависеть от первого звена. Уход Голдобина — это в том числе и шанс раскрыться в других тройках более молодым крайним нападающим, таким как новичок команды Никита Коростелев, Егор Филин, Сергей Лукьянцев, возможно, кому-то из победителей Молодежной хоккейной лиги. Понятие первого звена может стать размытым, что добавит головной боли соперникам в выборе того, кого под какую спартаковскую тройку выпускать.

Уход Голдобина — это шанс и для его бывших партнеров по звену Морозова и Порядина выйти на первый план, учитывая, что по прошлому сезону к ним по игре было немало вопросов, особенно к Морозову как к системообразующему игроку. Как ни кощунственно звучит по отношению к Голдобину, для Морозова уход Николая будет шансом подняться на следующую ступень в своем развитии и стать лицом "Спартака". Но для этого ему нужно иметь успехи на льду. Прошлый сезон показал, что для этого Морозову необходимо справиться, грубо говоря, со своими тараканами, или с демонами, как когда-то говорил баскетбольный тренер Сергей Базаревич.

Прошлый сезон показал, насколько важным для "Спартака" оказался и Адам Ружичка, который тогда стал лучшим снайпером команды в регулярном чемпионате. В "Спартаке" нет проблем с количеством центральных нападающих, и не исключено, что кто-то из них будет играть с краю. Так, по крайней мере, Жамнов действовал в предыдущем сезоне. Сложно представить, что Ружичка будет играть с краю, учитывая еще, что его не было с командой в начале предсезонной подготовки. Но тренер — это еще и человек, который постоянно ищет, поэтому стоит посмотреть, к чему такие поиски могут прийти.

Уход Голдобина, как видится, — это еще и повод подумать, кто вместо него может стать медийным лицом команды. В этом плане Николай был сравним с Ильей Ковальчуком, который хоть и не набирал особо очков, но со своей задачей привлекать болельщиков год назад справился блестяще. Опять же, все покажет начало сезона, кто наиболее часто будет глядеть на болельщиков с шарфов, сувенирных шайб и свитеров: волевой Порядин, хмурый Морозов либо загадочные канадцы. Если брать в расчет статистический успех Ружички, медийным лицом может стать и он в случае обилия голов и очков. И тогда болельщики наверняка забудут, как словак долго, словно упираясь, вел переговоры со "Спартаком".

"Голди-шоу" в Питере вместо Астаны

Если бы Голдобина забрал "Барыс" и не обменял его, это был бы интересный вариант для карьеры игрока. Можно вспомнить, что тот же Хохлачев после обмена из "Спартака" в "Амуре" поник. А хабаровский клуб назывался одним из претендентов на Голдобина, поскольку мог удовлетворить его финансовые запросы (по информации "Спорт-Экспресс", Голдобин был самым высокооплачиваемым игроком в "Спартаке"). Приход Голдобина стал бы сильным трансферным ходом для клуба из Астаны. Это привлекло бы дополнительное внимание к казахстанской команде, сделало бы ее более привлекательной, и такого не было, когда в клуб приходили именитые по меркам лиги Антон Бурдасов и Дамир Жафяров. "Барыс" возглавляет и тренер Михаил Кравец, при котором в прошлом сезоне довольно неплохо выглядел "Куньлунь Ред Стар".

Для Голдобина переход в СКА в чем-то сравним с перезапуском карьеры. И хочется по-человечески поддержать его — в "Спартаке" хоть он и не всегда общался с прессой, но от него всегда исходил позитив. Хочется пожелать ему сейчас поменьше раздолбайства, тем более что агент игрока Сергей Исаков уверял меня в обратном. "Николай — совершенно бесконфликтный человек, крайне исполнительный и дисциплинированный парень. Он будет делать все, что надо", — говорил он мне.

Надеюсь, что Голдобину удастся сработаться с Игорем Ларионовым. С одной стороны, главный тренер СКА известен отсутствием боязни в плане новаций. При благоприятном исходе он найдет с Голдобиным общий язык, учитывая его стиль игры. С другой стороны, еще по работе в "Торпедо" мы помним, что у Ларионова были проблемы с рядом опытных хоккеистов. Это еще совмещалось, как говорили, и с непростыми взаимоотношениями ряда игроков с сыном тренера, игравшего в "Торпедо". Сейчас же Игорь Ларионов — младший также перешел в СКА.

Еще хочется, чтобы Голдобина адекватно встретили болельщики "Спартака", когда СКА приедет на игру в Москву. Да, этого трудно ожидать, учитывая противостояния клубных систем Москвы и Петербурга. Но времена меняются, и прошлые события во многом были увязаны с именами патрона "Спартака" Геннадия Тимченко и главного тренера СКА Романа Ротенберга. Последнего в санкт-петербургском клубе уже нет. Поэтому напрашивается вопрос, насколько поспособствовал и Тимченко переходу Голдобина в СКА, руководителем которого он был до недавних пор.

Голдобин же своими так называемыми "Голди-шоу" в хорошем смысле слова теплое отношение со стороны болельщиков красно-белых заслужил. Призываю, конечно, болельщиков красно-белых не скандировать негатив в адрес Голдобина, если он забьет "Спартаку". Все же это его работа, и это точно будет несправедливо и некрасиво по отношению к нему. "Спартаку" он ничего не должен. Ну и сам игрок, чтобы не провоцировать, пускай припасет свой жест в виде приложенной к уху телефонной трубки на другие матчи.