Александр Темнов — о том, останется ли российский футболист Матвей Сафонов в французском клубе "Пари Сен-Жермен"

Жизнь Матвея Сафонова — вратаря французского "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) — всегда полнилась неоднозначностями. Бесспорно, талантливый и неординарный игрок, но со скандальной семейной историей. Пятый россиянин, выигравший Лигу чемпионов, но наблюдавший за триумфом команды со скамейки запасных. Яркий на поле, но неаккуратный в высказываниях.

Его имя часто мелькает в новостях. Но не менее редко — из-за резонансных событий. Матвей с легкостью в превосходной форме может сравнить себя с выдающимся российским вратарем Игорем Акинфеевым, и тут же справедливо получить за это ушат критики от болельщиков. Может накопить огромные долги по алиментам, но попытаться уехать в другую страну. Может уверенно просидеть почти весь сезон за спиной чемпиона Европы 2020 года Джанлуиджи Доннаруммы, но с искренней радостью бегать по полю с кубком чемпионов.

Вот и сейчас Матвей оказался в ситуации, когда правильно поставить запятую в фразе "уйти нельзя остаться" просто невозможно. Если коротко, ПСЖ захотел видеть в составе нового футболиста, им оказался украинский защитник, который якобы не хотел переезжать в столичный клуб из-за россиянина в раздевалке. В ПСЖ ничего лучше не придумали, как выставить на продажу Сафонова.

Со стороны история смотрится, прямо скажем, скверно.

Уйти нельзя остаться

Немного подробнее. Об интересе ПСЖ к Забарному стало известно давно. Перспективный центральный защитник с победным опытом (чемпион и обладатель кубка Украины в составе киевского "Динамо"), участник двух чемпионатов Европы. Довольно быстрый, комфортно чувствует себя с мячом, часто отбирает его у соперника, хорош в перехватах. Главный тренер парижан Луис Энрике также уверял, что Забарный идеально подходит под его стиль игры. Словом, в ПСЖ очень хотели заполучить футболиста.

В то же время появились инсайды, что украинец не хочет переходить в столичный клуб из-за присутствия в раздевалке россиянина. В "Пари Сен-Жермен" поторопились успокоить Забарного, что у него не будет проблем с Сафоновым. Что тогда имелось в виду под этой формулировкой — не уточнялось, но в СМИ снова появились всезнающие инсайдеры, которые уверяли, что российский вратарь больше не входит в планы ПСЖ.

Сафонов признавался, что хочет чаще выходить на поле. "Конечно, хочется получать больше игрового времени, и это как раз то, на что я сам могу влиять своей работой", — писал он в своем Telegram-канале. Но в ответ на это сыпались новости, что Сафонов не будет основным вратарем даже в случае ухода Доннаруммы. Кроме того, тогда стало известно, что в ПСЖ намерены приобрести французского голкипера Люку Шевалье.

Сообщалось, что интерес к Сафонову проявляют несколько клубов из Турции и Англии, но Матвей якобы отклонил предложения. Правда не уточнялось, идет ли речь о полноценном трансфере или об аренде.

Матвей заявлял тогда, что не думает об уходе в аренду: "Какую-никакую практику я получаю, у меня 17 матчей за ПСЖ, а в аренде сыграю 30", — рассуждал он.

В какой-то момент появились сообщения, что Сафонов и Забарный смогли подружиться, якобы футболисты сидели на соседних местах в самолете по пути в Удине, где проходил матч за Суперкубок УЕФА против английского "Тоттенхэма" (2:2, 4:3 после серии пенальти), но уже через несколько дней появились опровержения. Оказалось, что украинец отошел от российского одноклубника, когда случайно оказался с ним рядом на поле после победы ПСЖ над "Анже".

В конце августа снова появились слухи о трансфере, якобы "Пари Сен-Жермен" согласовал переход российского вратаря в другую команду. Детали сделки, как и новый клуб Сафонова, не уточнялись.

Что в итоге

Бесспорно, Матвей оказался в сложной ситуации. Выйти победителем из нее можно в одном случае: если Сафонов перейдет гарантированным первым номером в топ-клуб. Но после года на лавке это невозможно. В аренду Сафонов уходить не хочет. Что тогда остается?

Первый вариант: остаться в ПСЖ смотреть футбол со скамейки запасных. Тогда появляются вопросы к амбициям россиянина.

Второй вариант: выбрать переход в другой клуб из-за украинца, который не хочет выступать в одной команде с россиянином. Но тогда снова буду вопросы к амбициям Сафонова, ведь он сам признавался в любви к Парижу и хрусту французской булки по утрам. Это решение наверняка многие сочтут слабостью, если не трусостью.

Третий вариант: у Сафонова остается опция вернуться в Россию, тем более трансферное окно в отечественном чемпионате открыто практически до середины сентября. Но возвращение на родину после триумфального сезона для ПСЖ выглядит еще большим шагом назад, на который Матвей вряд ли пойдет (и правильно сделает).

Да и судя по Telegram-каналу Матвея, он не собирается уезжать из Парижа. Сафонов ищет жилье, гуляет по прекрасным улочкам города, посещает музеи, проводит время в компании селебрити и признается, что именно этот город вызывает у него ощущение дома. Матвей отмечал, что имеет внутреннюю уверенность, что, возможно, сейчас он в своей лучшей форме.

Вероятно, голкипер хочет побороться за место в старте с Шевалье, чувствует в себе силы вытеснить новичка. Но если он останется, то, скорее всего, все сложится совсем иначе: Матвей просидит на лавке, выходя только в Кубке Франции. В итоге в лучшем случае сможет уйти зимой, в худшем — потеряет год.

Итак, что же выберет Матвей: лавку в любимом ему Париже или бесславное бегство под давлением обстоятельств? Скоро узнаем, ведь до закрытия трансферного окна в Европе остались считанные часы. Но можно сказать точно, что лучшим этот выбор точно не будет.