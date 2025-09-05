Шипачев и Гусев в КХЛ по игре похожи на дирижеров в джазовом оркестре

Игорь Бутман — о российском хоккее

Сегодня начинается очередной сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В ней не так много российских звезд, как в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Но надо обязательно иметь в виду, что многие из наших звезд в НХЛ начинали именно в КХЛ, взять того же Кирилла Капризова. Буду надеяться, что все получится и у челябинца Максима Шабанова. В прошлом сезоне я болел за игравший в финале "Трактор", потому что моя жена из Челябинска.

Звезды остаются и в КХЛ. Вадим Шипачев из минского "Динамо", Никита Гусев из московского "Динамо", используя музыкальную терминологию, чистые дирижеры, только на льду. Когда надо, они могут обыграть или отдать пас. Они хоть толком и не играли в НХЛ, но их хоккей не стал от этого хуже. К примеру, нельзя же говорить, что Владимир Крутов — не величайший хоккеист, хоть у него в "Ванкувере" и не получилось. Поэтому мы должны обращать внимание не только на тех, кто играет сейчас за рубежом, но и на выступающих в нашей лиге.

Продолжая тему сравнения джаза с хоккеем, скажу, что у меня есть композиция под названием "Крутов, Макаров, Ларионов, Фетисов, Касатонов в атаке", по-английски KLMFK on the fly. Самая джазовая группа в хоккее — это именно та пятерка. Да и вообще, та сборная середины 1980-х годов с Валерием Каменским, Игорем Стельновым, Ильей Бякиным, динамовской тройкой в лице Сергея Светлова, Анатолия Семенова и Сергея Яшина была самой такой джазовой в Советском Союзе и мире. И под джазовую музыку хорошо смотрятся Кубок Канады, Олимпиада, чемпионат мира, серия "Рандеву" и прочие турниры, в которых играло тогдашнее поколение советских хоккеистов.

Не скажу, что "Спартаку" не хватает Голдобина

Я не болею за команды в обычном понимании. Я больше болею за тех, с кем эти команды связаны. Да, я сам родился в Ленинграде, занимался в школе СКА, и в плей-офф в этом году СКА была первой командой, которой я желал победы. Когда она проиграла, стал болеть за "Спартак". За них я переживал, потому что там находятся мои близкие друзья — главный тренер Алексей Жамнов и его помощник Алексей Ковалев. С Александром Якушевым (трехкратный чемпион СССР в составе "Спартака" — прим. ТАСС) я тоже дружу много лет. Команда хорошая, играла интересно.

Я смотрел недавно Кубок мэра и не могу прямо сказать, что "Спартаку" не хватает ушедшего в СКА Николая Голдобина (лучший бомбардир "Спартака" последних двух сезонов — прим. ТАСС). Голдобин — прекрасный игрок, был одним из лидеров, на которых приятно смотреть. А публика ходит на звезд, ярких личностей, и он был такой личностью в "Спартаке".

Теперь, я уверен, он будет ярким в СКА, мне нравится этот игрок. Я не знаю обстоятельств его перехода. Там много разных факторов, не зависящих от болельщика: это и атмосфера в команде, и тренерские задумки. Но будем надеяться, что он будет здорово играть и матчи будут интересными. Желаю удачи и ему, и СКА, но я уверен, что в "Спартаке" есть хорошие хоккеисты, которые закроют ту дыру, образовавшуюся после его ухода. При таких потрясающих в прошлом игроках, как Жамнов и Ковалев, все будет хорошо.

Конечно, мимо меня не прошли изменения, произошедшие этим летом в СКА (в клубе после вылета команды из плей-офф поменялись руководство и главный тренер — прим. ТАСС). Для примера возьму ситуацию с ЦСКА пару лет назад. Два года подряд при замечательном тренере Сергее Федорове команда брала Кубок Гагарина. Но один срыв в следующем сезоне — и тренер уже новый. Там посчитали, что нужно что-то поменять, сделать какое-то резкое движение и попробовать что-то новое. Насколько решение правильное — покажет время. Но когда есть ожидания и они по разным причинам не оправдываются, конечно, один из выходов — поменять все: атмосферу, тренировки, новое лицо чтобы было.

Хотел бы сыграть джаз на "СКА-Арене"

Я считаю, что в этом нет ничего сенсационного — сколько меняется тренеров, уволенных за неудачи. Поэтому случившееся в СКА для меня не было удивлением — это рабочий процесс. Если были бы успехи, такого бы не случилось. Так всегда бывает, нельзя сказать, что такое происходит впервые.

Скажу, что при Романе Ротенберге команда каждый раз собирала аншлаги, брала два раза кубок (с 2011 года Ротенберг являлся вице-президентом клуба — прим. ТАСС), игроки там были замечательными, была интересная атмосфера, командный дух. Я бывал на многих стадионах в разных городах, но такой атмосферы, как в Питере, не видел. Там реально хоккеем живет весь город. При прежнем руководстве не было ни одного матча, на который можно было бы спокойно купить билет в плей-офф.

На вопрос, на какой из питерских арен, в Ледовом или "СКА-Арене", мне наиболее уютно, отвечу, что и там, и там для меня хорошо. Конечно, очень нравится мощь нового стадиона. Надеюсь когда-нибудь там сыграть хороший джазовый концерт на Санкт-Петербургском международном джазовом фестивале. Стадион уютный, удобный. Мы готовимся к этому, пора нашему джазу выходить на большую сцену, поэтому одна из мыслей — выступить на концерте именно на "СКА-Арене".