Рустам Шарафутдинов — о межсезонье в КХЛ

Межсезонье в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) выдалось горячим на события. К сожалению, не все они оставили положительное впечатление. На поверхности лежит история с исключением из чемпионата "Витязя", хотя еще в марте сообщалось о предоставлении клубом гарантий для участия в следующем сезоне. По логике, ответственность за случившееся должна нести и КХЛ, раз она приняла эти гарантии. На недавней встрече руководства лиги с журналистами я прямо задавал вопрос, не получится ли так, что все эти гарантии могут быть своего рода отписками. В КХЛ заверили, что такое невозможно и не собираются такое допускать. Было сказано, что многое в жизни клубов зависит от развития и политики так называемого якорного спонсора, как и получилось в истории с "Витязем". И где гарантия, что такое не случится с любым клубом, который зависит от какой-то большой структуры. Чтобы избежать зависимости от большого спонсора, нужно работать над увеличением коммерческих доходов.

Главный вопрос к КХЛ этим летом — почему клубы создают предпосылки для того, чтобы обходить регламент? Внезапный переезд "Куньлуня" в Санкт-Петербург повлек за собой ломку уже сверстанного календаря, и в частности перенос 10 матчей СКА, чтобы игры "Шанхая Дрэгонс" (новое название "Куньлуня") и армейцев не проходили в один день в Санкт-Петербурге. Тогда как в Москве порой игралось по два, а то и по три матча в один день. Шокирующей выглядела новость о расторжении клубом "Сочи" контракта с главным тренером Вячеславом Козловым, который не успел провести ни одного матча во главе команды. Сейчас он находится без работы.

Можно вспомнить и о ситуации с расторжением долгосрочных контрактов с игроками. Но тут больше вопрос к менеджменту клубов — зачем надо было подписывать хоккеистов на такие условия? Сейчас любой подписанный с игроком или тренером долгосрочный контракт не означает, что они его отработают до конца. Вызвает вопросы и другая ситуация, когда игроки и тренеры расторгают контракт с клубом и переходят в другой. Это сильно бьет по клубам, которые теряют своих лидеров и специалистов. Уже не раз за все время существования лиги в такую ситуацию попадали СКА и ЦСКА, инициировавшие эти переходы. Последним примером как раз является случай с переходом в Москву всего тренерского штаба "Локомотива" после чемпионского сезона. Возможно, это и вынудило "Локомотив" поступить не совсем красиво, не отдав должное Игорю Никитину и его помощникам во время церемонии празднования победы.

О переподписании контрактов

Самый же большой вопрос к лиге связан с тем, почему клубам позволяется переподписывать контракты с игроками в сторону понижения зарплат. Эта история длится еще с прошлого года, она достойна участия в ней профсоюза игроков, который мог бы разобраться и с ситуацией по расторжению контрактов. Многие усматривают в таких подписаниях обход потолка зарплат — инструмента сдерживания разрыва в финансовом плане между топ-клубами и остальными. Потолок зарплат призван избавить клубы от деления на бедных и сверхбогатых.

О понижении зарплат говорилось год назад, когда все удивлялись, почему на такие условия пошли в СКА один из сильнейших защитников лиги Александр Никишин и нападающий Арсений Грицюк (Никишин выступает в НХЛ, а Грицюк в этом году должен там дебютировать). Конечно, официально все это опровергается клубами, а президент КХЛ Алексей Морозов, в прошлом двукратный обладатель Кубка Гагарина, спрашивал об этом хоккеистов лично, включая того же Никишина, и никакого нарушения не увидел.

Сходства с 2023 годом

Тогда только и говорили о том, ждет ли Россию глобальное отстранение от хоккейных соревнований после событий с вратарем Иваном Федотовым. В 2022 году игрок подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия", позднее его забрали для прохождения срочной службы в армию прямо на выходе с арены по окончании тренировки. Спустя год Федотов заключил двухлетний контракт с ЦСКА, что вызвало у КХЛ и Федерации хоккея России (ФХР) конфликт с Международной федерацией хоккея (IIHF), которая признала легитимным только контракт Федотова с американским клубом.

Тогда все ждали, позволит ли лига заявить Федотова на первый матч сезона с "Ак Барсом" 1 сентября. Тема была самой обсуждаемой и заслонила собой другие хоккейные истории предстоящего сезона. О том, сыграет ли Федотов или нет, говорили и на Кубке мэра того года (Федотов тогда наигрывался в ЦСКА основным вратарем). КХЛ, которая тогда еще проводила свой сезон в рамках чемпионата России вместе с ФХР, разрешила ЦСКА заявить Федотова на игру, что повлекло за собой наложение на ФХР и ЦСКА со стороны IIHF штрафов и апелляций. Рассмотрение протестов нашей федерации и армейцев в Спортивном арбитражном суде идет до сих пор.

Причем сезон-2023/24 показал, что такая борьба с НХЛ и IIHF за Федотова того не стоила. Год простоя в профессиональном хоккее ожидаемо дал о себе знать. На чемпионский уровень 2022 года Федотов выйти не сумел. По обоюдному согласию его новый контракт с ЦСКА в 2024 году был расторгнут, и в "Филадельфии" он пока не может стать "номером один".

КХЛ есть чем гордиться, но нужно менять отношение к регламенту

Мы уже привыкли, что по части организации чемпионата, работы журналистов, требований ко всем участникам КХЛ ставится в пример многим другим отечественным спортивным организациям. Например, если говорить о работе прессы, радует, что есть унификация в плане аккредитации журналистов на матчи. Даже процесс заявки на разовые, несезонные аккредитации на матчи не требует много времени. Мы рады тому, что в КХЛ ответственно и профессионально подходят к календарю, стараясь публиковать для всех его заблаговременно и со временем начала игр. Футболу до такого уровня, откровенно говоря, далеко. Мы также видим, насколько руководству лиги сложно принимать решения, которыми были бы довольны все стороны. Да и не нужно в этой ситуации быть удобным для всех — нужно просто заставлять всех соблюдать текущий регламент.

Либо же что-то надо менять, пример для этого есть. В 2021 году КХЛ наконец-то легализовала аренду игроков, которая до этого и так по факту работала, но тогда арендой не называлась. С сезона-2026/27 потолок зарплат будет поднят до 950 млн рублей (сейчас он составляет 900 млн), а с 2027 года — 1 млрд рублей. При этом пол зарплат поднимется до 600 млн рублей. Как и история с арендой, эти нововведения стоит рассматривать как шаг лиги навстречу клубам. Мы же будем рассчитывать, что через пару лет о нюансах, связанных с обходом потолка, будут говорить все меньше.