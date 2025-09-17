Рустам Шарафутдинов — о культовой медийности лучшего снайпера регулярных чемпионатов НХЛ

Капитану и нападающему "Вашингтона" Александру Овечкину исполнилось 40 лет. Пик его медиаактивностей и упоминаний пришелся на нынешний год, и в этом можно усмотреть не совсем здоровую ауру, связанную с помешательством и фанатизмом по отношению к нему. Овечкину самому только остается играть в хоккей и выстраивать планы на жизнь, которая по завершении спортивной карьеры будет более спокойной в публичном плане, нежели сейчас.

Обычно праздновать 40-летие не принято с учетом мрачной ассоциации с 40 днями. Но сложно было допустить, что в хоккейной и околохоккейной индустрии с этой приметой будут считаться. Можно только представить, какого размаха достигнет упоминание о нем и об этой круглой цифре на различных платформах, пишущих о хоккее и не только о хоккее. В целом масштабного пиара Овечкина в этом году следовало ожидать, так как в апреле нападающий достиг успеха, который можно сравнить с выигрышем Кубка Стэнли. Речь идет о его рекорде по количеству голов в регулярном чемпионате НХЛ (895 голов), что позволило ему опередить главную икону хоккея в Северной Америке Уэйна Гретцки. В середине мая сезон для "Вашингтона" и Овечкина закончился, а раскрутка значимости его рекорда в России только началась. Помимо Матча года на "ЦСКА-Арене" с участием российских игроков НХЛ и Континентальной хоккейной лиги, Кубка Овечкина среди детских команд, мы увидели и его появление на Красной площади, у Останкинской башни жарящим стейк, в рекламных роликах вместе с фигуристкой Евгенией Медведевой и актером Сергеем Буруновым. Одних только глянцевых журналов с его фотографией на обложке в этом году было три.

Те, кто занимался пиаром игрока в России, свою работу выполнили профессионально. Как видится, в Америке такого ажиотажа нет и вряд ли будет. Конечно, такого медиасопровождения не было бы без желания самого игрока. Понятно, что таким шансом надо пользоваться, так как завершение им спортивной карьеры уже не за горами. Еще одним признаком успешной работы команды Овечкина можно назвать и сообщение про 3,3 млрд рублей, которые он, по информации Shot, заработал за лето благодаря подписанию рекламных контрактов. Из российских звезд по уровню с Овечкиным в плане хоккейного мастерства можно сравнить Евгения Малкина, Никиту Кучерова, Кирилла Капризова и Ивана Демидова. Потенциал Демидова в медиа мы поймем только через несколько лет, Малкин, откровенно говоря, на сходе. Кучеров и Капризов же избегают появления в медиапространстве. Кучеров, дважды подряд становившийся лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, даже в Россию не приезжает (или приезжает, но так, что об этом никто не знает). О его помешательстве же на хоккее (в хорошем смысле слова) всем давно известно — игрок спустя неделю-две после окончания сезона начинает готовиться к следующему.

Как он сам к этому относится?

Готов говорить из раза в раз о том, что восхищение какой-либо персоной, будь то спортсмен, актер, музыкант или иной представитель шоу-бизнеса, не должно перерастать в помешательство. Возможно, это трудно понять, когда видишь людей, стоящих в очереди за совместной фотографией со звездой или за его автографом. Но когда люди ради автографа чуть ли не готовы кидаться под машину звезды (как мне рассказывали, что-то подобное было и в ситуации с Овечкиным), это уже начинает напоминать культ личности. Это можно сравнить с названием известной мелодрамы про Париж, в который приезжают, чтобы его увидеть, а уже потом можно и умереть. Только в роли Парижа выступает Овечкин.

Сразу скажу, Овечкин в этом абсолютно не виноват. Это вопрос к тем, кто рядом с ним, в том числе и кто пытается воспользоваться его успехами для себя и не себя, кто создает эту ауру. Виноваты в этом, если можно так сказать, и мы, журналисты. Особенно кто готов в соцсетях по несколько раз в день в заголовках писать его имя, кто задает в своих интервью вопросы об Овечкине и кто в своих материалах выносит его фамилию в заголовок, надеясь на хорошую посещаемость и цитируемость. Было бы неплохо, если бы кто-то ему задал вопрос о его отношении к этому всему, как он все это видит сам. Жаль, что в этом году Овечкин практически не общался с прессой эксклюзивно, поскольку такой вопрос надо задавать ему не в условиях пресс-подхода, а один на один в спокойной обстановке, чтобы можно было в том числе и дать ему паузу на ответ.

Каким должно быть завершение его карьеры

При этом, если разобраться, при всей глобальности достижений в НХЛ Овечкин больше осчастливил либо болельщиков "Вашингтона", либо самого себя. Из 13 чемпионатов мира россиянин выиграл только три. При этом завоевать олимпийские медали на турнире с участием игроков НХЛ ему так и не удалось. Больше всего ему удалась его первая Олимпиада в 2006 году, где он забивал в 1/4 финала канадцам. В 2010 году в Ванкувере все запомнили Овечкина только по силовому приему, который он применил против Яромира Ягра. Применительно к Олимпиаде в Сочи же говорили о его несовместимости в игре в одной тройке с Малкиным. То есть такой факт, как не совсем верные тренерские решения сборной России, отметать тоже нельзя.

Будет несправедливым, если не указать, что Овечкин всегда старался приезжать в сборную и даже не совсем здоровым. В то же время ему стоило подумать, надо ли было говорить в 2016 году перед Кубком мира о том, что на Олимпиаду 2018 года он поедет независимо от решения НХЛ. Свои слова о поездке он объяснял тем, что говорил об этом от сердца, держа в уме договоренность с владельцем "Вашингтона". На Олимпиаде же он не сыграл, объяснив это договоренностью между НХЛ, Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией хоккея о запрете участия в ней игроков лиги.

Получается, что своими рекордами Овечкин больше порадовал болельщиков "Вашингтона", а не свою страну. На вопрос, заслуживает ли это такого обожания на родине, однозначного ответа точно не должно быть. Когда-то я писал, что лучшим вариантом для завершения карьеры Овечкиным было бы, если бы он в своем последнем за "Вашингтон" сезоне побил рекорд Гретцки и выиграл Кубок Стэнли. Логично и символично было, если бы Овечкин по возвращении из Америки сыграл за "Динамо" если не весь сезон, то хотя бы один-единственный матч, который может стать прощальным в карьере.