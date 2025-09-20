Андрей Низамутдинов — о том, как скандал отражает украинскую действительность и чем обернется для самого Умерова

Коррупция в высших эшелонах украинской власти давно уже стала притчей во языцех, но последний по времени скандал привлек особое внимание: "под раздачу" попал не кто иной, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а до недавнего времени — министр обороны Украины Рустем Умеров. У его родни обнаружили несколько объектов недвижимости в США. Особая пикантность тут в том, что Умеров считается человеком из ближнего окружения Владимира Зеленского, следовательно, скандал рикошетом бьет и по просроченному украинскому президенту.

Недвижимость на миллионы

Со скандальными разоблачениями выступил украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК) — как бы независимая общественная организация, которая на самом деле еще до "евромайдана" была создана американцами и существует на их деньги, а также на спонсорские вливания от ряда европейских стран. Активисты ЦПК провели расследование и установили, что родственники Умерова владеют либо арендуют восемью объектами элитной недвижимости в США, в том числе — четырьмя виллами возле Майами, тремя квартирами во Флориде и одной в Нью-Йорке. Их общая стоимость может достигать $9,19 млн.

В обнаруженных центром домах и квартирах либо проживают ближайшие члены семьи Умерова — его жена и дети, брат с женой, родители экс-министра, — либо же там зарегистрированы связанные с ними компании. Не во всех случаях, отмечается в расследовании, можно утверждать, что эти квартиры или дома принадлежат Умеровым на правах собственности. Речь может идти также об аренде, стоимость которой начинается от $4,5 тыс. в месяц для самого дешевого из объектов — курортного домика в Бока-Ратоне во Флориде — до $10 тыс. в месяц для квартиры в элитном жилом комплексе в том же Бока-Ратоне.

Площадь виллы во Флориде, которую сотрудники ЦПК связывают с женой Умерова Лейлой, составляет более 250 кв. м, во дворе оборудован бассейн. По этому адресу зарегистрирована фирма, от которой супруга Умерова получает более 1 млн гривен (около $24 тыс.) ежегодно. Есть бассейны и в двух домах Умеровых во Флориде, площадь которых превышает 150 кв м. Сам Бока-Ратон — популярный у американцев курортный город на берегу моря, где можно как отдыхать, так и выгодно сдавать недвижимость.

Площадь квартиры в Нью-Йорке, где, как утверждается в расследовании ЦПК, Умеров проживал наездами с 2015 года, составляет более 90 кв. м. Для Нью-Йорка габариты не маленькие, да еще и находится она в самом центре Манхэттена, к югу от Центрального парка. Умеров при этом в декларации о доходах указывал лишь одну квартиру, в которой проживает его жена, хотя по украинскому законодательству должен был указать еще три, в которых был зарегистрирован он сам либо члены его семьи.

Ущерб на миллиарды

Публикация сведений о заокеанской недвижимости Умерова всколыхнула его политических недругов, решивших использовать ситуацию для сведения счетов. Оппозиционные депутаты хором принялись вспоминать о скандалах, которыми сопровождалось его пребывание на посту министра обороны, который Умеров занимал с сентября 2023 года по июль 2025 года. Одним из самых громких стало всплывшее в конце 2024 года дело о закупках некачественных мин для ВСУ. По сообщениям украинских СМИ, масштаб хищений мог составить около $1 млрд.

Умерова пытались вызвать в Верховную раду, но безрезультатно. А возбужденное тогда уголовное дело так и не закончилось предъявлением обвинений высокопоставленным чиновникам из Минобороны. Были и другие скандалы, помельче. В целом, по информации СМИ, возглавляемое Умеровым министерство на февраль 2025 года имело 51 млрд гривен (более $3,6 млрд) просроченной дебиторской задолженности по контрактам на поставку вооружений для армии.

Судя по всему, избежать наказания за махинации и коррупционные схемы Умерову удалось именно благодаря близости к Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку, с которым, как утверждают, министр обороны щедро делился. В июле этого года, во время переформатирования украинского правительства, Умерова называли главным кандидатом на пост посла в США, поскольку он имел тесные связи с дельцами американского ВПК и парламентским оружейным лобби. Однако, в итоге на эту должность была назначена Ольга Стефанишина.

Ряд украинских изданий сообщали, что Вашингтон не захотел видеть Умерова на этом посту именно из-за его причастности к коррупции. По другой версии, причиной стало наличие у Умерова, его жены, детей и прочих родственников, американского гражданства. Как бы там ни было, без дела экс-министр не остался: его пристроили на должность секретаря СНБО — место хоть и не такое хлебное, как Минобороны, но тоже достаточно близкое к кормушке.

"Не виноватая я"

Разумеется, Умеров попытался откреститься, хотя бы частично, от приведенных в расследовании ЦПК фактов. По утверждению пресс-службы секретаря СНБО, его семья имеет отношение лишь к трем объектам: "В США семья Рустема Умерова арендует одну квартиру, указанную в его декларации. В двух других объектах проживают и самостоятельно оплачивают аренду родители и брат, о чем официально сообщается в ответе на запрос ЦПК. Все другие "объекты", приведенные в публикации, по состоянию на отчетный период не имеют никакого отношения к семье, родственникам или Рустему Умерову".

В офисе секретаря СНБО признали, что бизнес его семьи сосредоточен в США, но назвали родственников "самодостаточными"людьми. "Семейный бизнес и операционная деятельность в США были созданы и работали еще до начала любой публичной или политической карьеры Рустема Умерова, задолго до избрания его народным депутатом и тем более до назначения на должность секретаря СНБО. У брата есть собственный бизнес, родители много лет ведут предпринимательскую деятельность. Все члены семьи — самодостаточные взрослые люди, зарабатывающие независимо от государственных должностей или политики", — заявили в пресс-службе. А юристы Умерова "уже готовят иск о защите права на правду"и обвиняют ЦПК в манипуляциях.

"Черная метка" Зеленскому

История с американской недвижимостью вряд ли закончится для Умерова какими-то серьезными последствиями. Рука руку моет, поэтому отдавать секретаря СНБО на заклание Зеленский и Ермак не станут. Важнее тут другое. Как я уже сказал, ЦПК тесно связан, с одной стороны, с официальными американскими структурами и неправительственными фондами, а с другой — с официальными украинскими антикоррупционными структурами НАБУ и САП. А те, в свою очередь, тоже были созданы, финансируются и управляются из-за рубежа, прежде всего из США. Пару месяцев назад тандем Зеленский-Ермак попытался поставить эти органы под свой контроль, но получил по шапке от зарубежных спонсоров и вынужден был дать задний ход. Выходит, нынешние обвинения в адрес Умерова — это и сигнал самому Зеленскому: большие дяди за океаном прекрасно осведомлены обо всех его делишках, поэтому надо быть послушным и четко исполнять указания. А иначе — спишут в расход, как отработанный материал.