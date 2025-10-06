Мнение

Кошмар коалиций и западные "демиурги": получится ли создать устойчивую власть в Чехии

Александр Цыганов — о том, как на выборах не оправдались опросы, влиянии нравов политики Чехии и западных акторов, а также возможностях изменений в отношениях с Россией

Лидер АНО Андрей Бабиш © Gabriel Kuchta/ Getty Images

Победа оппозиционной партии "Акция недовольных граждан" (ANO, АНО 2011) на выборах в Чехии пока еще не означает примерно ничего. Просто в силу невнятности, фрагментации и глубочайшей зависимости чешского политического серпентария от внешних факторов.

И плюсом — кошмар коалиций.

Что произошло

После того как на портале Чешского статистического управления в ночь с 4 на 5 октября были опубликованы окончательные результаты голосования на парламентских выборах 2025 года, явилась следующая картина.

Наибольшее количество голосов собрала оппозиционная доныне партия АНО 2011 — 1 940 507, или 34,51%. Это означает прибавку в 7,39% голосов по сравнению с прошлыми выборами и пополнение в восемь мест в парламенте. Всего в нем ANO получила на этот раз 80 кресел.

Правящий блок "Вместе" (SPOLU) отстал более чем на 600 тыс. голосов, что довольно-таки серьезно на фоне всех 5 685 307 чешских избирателей. У SPOLU — 23,36%, что означает 52 мандата и, соответственно, снижение прежних показателей доверия избирателей на 4,43% и на 19 депутатских кресел.

От "Вместе" также больше чем на 600 тыс. голосов отстал блок "Старосты и независимые" (Starostové a nezávislí, STAN). У этой партии 631,5 тыс., 11,23%, 22 мандата — минус 11 кресел. Чуть более 500 тыс. собрала экзотическая, если смотреть со стороны, но вполне системная, если использовать внутреннюю оптику, "Чешская пиратская партия" (Česká pirátská strana, Piráti) — 8,97%, 18 мандатов (но это +14!). Движение "Свобода и прямая демократия" (Svoboda a přímá demokracie, SPD) — 7,78%, 15 мест (–5).

Наконец, шестым (и последним) из прошедших в парламент политических образований стало "Автомобилисты для себя" (Motoristé sobě, AUTO): 6,77%, или 13 кресел. Это вообще прорыв, потому что дотоле автомобилисты в парламенте вообще представлены не были.

Что в этом примечательного?

Например, то, что движение АНО 2011 получило несколько больше, чем ему прочили результаты последнего опроса, — 34,5% вместо 30,7%. Соответственно, это поменяло ряд ожидавшихся (и планировавшихся) перед выборами раскладов. Все-таки 80 кресел вместо ожидавшихся 68 выдвигает АНО на пьедестал неоспоримого лидера. Сдвинуть его может только объединение всех прочих сил. А это едва ли возможно из-за сложившихся коалиций и, главное, традиционных нравов на сцене чешского политического театра.

Больше ожидаемого (по опросам) набрала и дотоле правящая, но отныне оппозиционная коалиция право-, лево- и либерал-центристских образований — "Гражданская демократическая партия" (ODS), "Христианско-демократический союз — Чехословацкая народная партия" (KDU-ČSL) и "Традиция Ответственность Процветание 09" (TOP 09). Это блок "Вместе" — ему отдавали лишь 20,3% голосов, а он получил, как видим, 23,36%. Однако 52 кресла из 200 на весь парламент делает "серебряного медалиста" довольно ничтожной силой в политических раскладах.

Следовательно, остается заняться вопросами коалиций.

Третьи — не значит последние…

"Вместе" — компания довольно-таки причудливая, которую еще в 2020 году собрали с бору по сосенке в качестве политического тарана против той же АНО. Таран сработал: "Вместе" привела к власти смонтированного в Сити (финансовый район Лондона) и Брюсселе Петра Фиалу — оголтелого "заевропейца", отчаянного русофоба и слабо разбирающегося в собственной специальности политолога. Однако для надежности сборки в правительство Фиалы пришлось привлечь представителей коалиции "Пираты и Старосты".

Да, тогда они были коалицией, поскольку в 2021 году шансы на прохождение в парламент были достаточно сомнительными и у либерально-центристской партии "Старосты и независимые", и у "Пиратов" (с их ни-о-чем-программой "обеспечить защиту основных гражданских прав и свобод в мире, в котором существует интернет", "реформировать публичную администрацию", "децентрализовать государство и содействовать прямой демократии"). И действительно, "Пираты" обеспечили хорошую контрастную растушевку "Старостам", которые выстрелили на 33 мандата, но сами получили всего четыре кресла. Однако при этом — три места в правительстве.

Кошмар коалиций

Кстати, "Старосты" получили примерно столько же голосов, сколько им прочили в опросах. А вот про "Пиратов" у граждан уже и не спрашивали, хотя они тоже вон как выстрелили — на 18 мандатов. Следовательно (вряд ли глобалистские "демиурги" будут распиливать то, что работает), коалиция вокруг "Вместе" сможет контролировать 92 мандата. И, таким образом, нанести удар по претензиям АНО на премьерское кресло.

Следовательно, у партии "Акция недовольных граждан" тоже нет иного выхода, как сколачивать коалицию с кем-то. С кем же?

В первую очередь напрашивается коллега по прежней оппозиции — тоже правое политическое движение SPD. Это консервативное, антимигрантское, анти-ЛГБТшное (движение признано в России экстремистским и запрещено), национальное на грани националистического образование. Похожее на немецкую "Альтернативу для Германии". Но, в отличие от соседей, чехи (или те, кто их голоса подсчитывал) его позиции довольно сильно поколебали. В отличие от опроса, SPD получило не 12,9% голосов и 27 парламентских кресел, а лишь 7,78% и 15 мест. Соответственно, блок с ними поможет АНО не слишком значительно: перевес над оппонентами всего в три голоса, зато грязи в лицо можно получить с избытком — если судить по тому, как в Германии и Франции шельмуют аналогичные национальные движения (ту же "Альтернативу" и, соответственно, "Национальное объединение").

Значит, нужен в блок еще кто-то. Выбор остался невеликий — либо "Автомобилисты для себя", либо…

Собственно, никого.

Блок с нетривиальным союзом коммунистов, социал-демократов и национал-социалистов, собравшихся в коалицию "Достаточно!" (Stačilo!), который ранее прочили местные политологи, стал невозможен в силу того, что эта предельно странная помесь левых в парламент не прошла, набрав только 4,3% голосов. Значит, остаются, может быть, и менее парадоксальные, но не менее причудливые "Автомобилисты", у которых в программе значится бескомпромиссная борьба с "диктатурой велосипедистов".

Вообще, шансы на такой союз отнюдь не призрачны. Партия в целом относится к евроскептикам и антиглобалистам, прошла через стадии движений "Референдум о Европейском союзе" и "Партия независимости Чешской Республики". Когда эти движения успеха на выборах не возымели, из них был собран чисто политтехнологический конструкт, который и назвали "Автомобилисты для себя". Получилось что-то вроде "анти-Зеленых". Блокировалось после еще одного собственного неуспеха на муниципальных выборах в Праге с популистским движением "Присяга". И вместе они на базе критики Брюсселя и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен лично получили 10,26% на выборах в Европарламент и два мандата в чешской делегации.

Однако "Присяга" тоже не прошла ныне в парламент Чехии (1,07%), так что "Автомобилисты" остались одни. Вместе с умеренно правым АНО и право-левым СПД им будет уже не так одиноко. А 108 парламентских кресел в совместном владении дадут не только уверенное большинство, но и вескую долю в правительственных креслах.

К вопросу о демократии

Тем временем в европейской политике сегодня кроме мнений избирателей большое место занимает воля тех самых "демиургов", которые применяют где-то относительно демократические (как в Германии), где мошеннические (как в Молдавии), где прямо диктаторские (как в Румынии) методы для расстановки на ключевые посты своих людей. Для этого у них в распоряжении практически неограниченный материальный ресурс (объем "старых денег" мирового финансового интернационала надежно подсчитать еще никому не удалось, но явно речь идет о десятках триллионов долларов), а также тотальный пропагандистский ресурс (вся пресса, включая основных "левиафанов" интернета) и вполне подконтрольный ресурс силовой (полиция и армия).

А лидер АНО Андрей Бабиш — миллиардер, шестая позиция в Чехии. Владелец около 200 фирм, за каждую из которых при желании могут зацепиться фискальные или правоохранительные органы. Уже, кстати, цеплялись, что стоило Бабишу и места вице-премьера в одном правительстве, и места премьера в другом. А уж оправдательный приговор 2021 года по обвинению в незаконном получении субсидии ЕС на строительство курортного и конференц-центра Čapí Hnízd" ("Гнездо аиста"), как раз и стоивший премьерского кресла, всегда можно оспорить. Скажем, по вновь открывшимся обстоятельствам. И вплоть до тюрьмы, на худой случай.

Но можно действовать и не столь грубо. В условиях фрагментации чешской политики, где к тому же стекляшки политического калейдоскопа глубокой принципиальностью не отличаются и способны складываться в любой узор, ничто не мешает сделать "Автомобилистам" или "прямым демократам" предложения, от которых им не захочется отказываться.

Так что с премьерством Бабиша, как говорилось в одном популярном фильме, "еще два раза посмотреть".

После Румынии и Молдавии "демиургам" уже явно наплевать на мнение избирателей: если мало политтехнологий, будет включен нахальный, вплоть до наглого, административный ресурс, но "свой человечек" во власть усажен будет. А не свой — в зиндан. Или как там это зовется в диктаторской Молдавии?

А Андрею Бабишу в зиндан в его 71 год явно не захочется…

Чего стоит ожидать нам

Ничего. Принципиальных отличий от прежней чешской политики не ожидаю.

Конечно, на фоне откровенных врагов Москвы Петра Фиалы и президента Чехии, генерала НАТО Петра Павела лидер АНО с его обещаниями отказать Киеву от чешской помощи выглядит для России возможным хотя бы деловым партнером. Вроде главы Венгрии или Словакии. Недаром еще до нынешних выборов в прессе начали виртуально складывать антиукраинскую коалицию Бабиш — Фицо — Орбан. Но эти надежды, как мне уже доводилось говорить, скорее всего, окажутся ложными.

Бабиш — сам по себе далеко не русофил. И даже не тот человек, который готов до последнего выступать за хотя бы чешские национальные интересы. С Россией он горшки уже разбивал, а в нынешних условиях военных действий на Украине, думаю, и вовсе ни на какое сближение пойти не захочет. Ибо иначе — опять же зиндан…

Во-вторых, есть коалиции, а есть чешские коалиции. И кто из партнеров как поведет себя в возможном правительстве Бабиша — вопрос одного поворота калейдоскопа. Причем повернуть его могут куда как далеко от Праги…

Это еще если Бабиш станет премьером, что, как уже сказано, вовсе не факт. А коалиция меньшинства во главе с Фиалой — те же яйца, и даже не в профиль.

Таким образом, остаемся в скептиках, очарованию первичных цифр не поддаемся.

