Мнение

Травма, возраст и погоня за кубком. Почему Овечкин стал мало забивать

Рустам Шарафутдинов — о слабой результативности форварда "Вашингтона" в сезоне

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин © Patrick Smith/ Getty Images

Первый месяц нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) показал, что привычного нам Александра Овечкина, регулярно забивающего и бьющего голевые рекорды, мы вполне можем больше и не увидеть. Зато сможем увидеть другого, который больше не гонится за рекордами, а помогает команде в борьбе за Кубок Стэнли. И два его гола в девяти матчах не должны никого разочаровывать.

Читайте также

"Вашингтон" разгромно проиграл "Оттаве" в юбилейном матче Овечкина

Рекордсмен по количеству голов в регулярных чемпионатах в воскресенье установил очередное достижение, сыграв 1500-й матч. Среди всех игроков НХЛ он обошел Майка Модано, выйдя на 24-е место. Юбилейный матч россиянина оставил после себя горький осадок, а также вопросы о том, как 40-летний форвард будет дальше забивать. К 900-му голу данное утверждение не относится, так как до этой отметки осталась одна шайба. "Вашингтон" разгромно проиграл "Оттаве" (1:7), а сам Овечкин, пожалуй, выдал один из худших матчей в карьере. При нем на льду канадская команда дважды забила, сам Овечкин нанес один бросок, а весь "Вашингтон" — 13.

Запомнился только момент, когда Овечкин почти обыграл распластавшегося шведского вратаря "Оттавы" Линуса Улльмарка, но шайбу в створ ворот не отправил. А также его слабая скидка шайбы в чужой зоне, которая привела к голевой контратаке. Это случилось при счете 0:1, тогда такого разгрома еще ничто не предвещало. Самым лучшим в этой встрече был, пожалуй, предматчевый разогрев, в рамках которого все вспомнили снятый в 2012 году клип, где Овечкин читал рэп вместе с исполнителем этого жанра Сашей Белым. Игроки "Вашингтона" приехали на матч в одежде, в которой Овечкин снялся в том клипе.

Ушел из офиса

Разбрем, по каким причинам на счету Овечкина всего два гола, а также почему так мало бросков за игру (в среднем 2,2). Во-первых, нельзя забывать, что в тренировочном лагере Ови получил травму, из-за которой несколько дней тренировался отдельно от команды и сыграл только два контрольных матча. Как видится, в начале сезона ему пришлось потратить немало времени на адаптацию к игровому и тренировочному процессу.

Читайте также

Избежал антирекорда. Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

С годами подверглась эволюции и манера игры нападающего. Больших скоростей ждать от него теперь не стоит, а две шайбы этого сезона показывают, как Овечкин может забивать в будущем. Голы в ворота "Миннесоты" и "Коламбуса" получились практически одинаковыми: шайба отскакивала к Овечкину после вбрасывания, после чего следовал молниеносный бросок, что у россиянина не отнять. Интересно, что оба гола Овечкин забил не из своего так называемого офиса — из левого круга вбрасывания. Но это как раз связано с тем, где каждый раз было это самое вбрасывание.

Поменялось и то, как Овечкин стал ассистировать партнерам. Теперь они стали забивать после его дальних бросков. Плюс капитан "столичных" активно пользуется габаритами, идя на пятачок во время позиционной атаки. В матче с "Рейнджерс" во время голевой атаки один из соперников в средней зоне отскочил от Овечкина, как теннисный мячик от стенки (россиянин словно и не заметил оппонента). В игре с "Миннесотой" Овечкин ассистировал в несвойственном теперь уже стиле — принял участие в контратаке по правому краю и набросил шайбу на центрфорварда Дилана Строума, который и замкнул передачу. Между тем в злосчастной игре с "Оттавой" Строум, который играет с Овечкиным в одной тройке, получил повреждение, что может ухудшить голевые перспективы россиянина.

От Овечкина ждут качества

Понятно, что никто пока не осмелится критиковать Овечкина за отсутствие голов. Рекорд Уэйна Гретцки он побил, и теперь "Вашингтон" нацелен на Кубок Стэнли, который и сам капитан команды хотел бы выиграть в последний год контракта. Тем не менее, пожалуй, впервые заговорили об усталости Овечкина в течение его смен — высказался об этом и главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери после первого в сезоне матча, проигранного "Бостону".

Читайте также

Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в октябре

"Овечкин сейчас на том этапе карьеры, когда важно не количество, а качество. Моя задача — сделать так, чтобы его игровое время соответствовало его потребностям, а мы использовали его в правильных ситуациях, чтобы реализовать его сильные стороны", — приводит его слова портал Russian Machine Never Brakes.

Вполне возможно, что та травма в конце сентября помешала Овечкину успешно интегрироваться в подвергшуюся изменениям игровую структуру. Но времени еще много, и россиянин адаптируется к новым требованиям. Уже ясно, что от Овечкина не ждут скоростей, а ждут мощи на пятачке и его бросков, способных прошивать вратарей. Пять передач на старте сезона говорят о том, что мы увидим Овечкина скорее в роли ассистента, нежели снайпера. Главное — это командный результат, и переживать, что он не догонит Гретцки и Хоу по ряду показателей, вряд ли кто-то будет.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru