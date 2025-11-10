"Динамо" топит само себя. Но команда точно не вылетит из РПЛ

Московское "Динамо" завершило первую часть сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) на 10-м месте, в активе команды 17 очков после 15 туров. Этот результат точно не тот, который ожидали как болельщики, так и руководство с тренерским штабом и футболистами. И все это с одним из известных и сильнейших тренеров Валерием Карпиным, который возглавил бело-голубых летом. "Динамо" идет по графику хуже сезона-2015/16, когда команда вылетела в Первую лигу. Пока бело-голубые топят сами себя ошибками. Но есть ощущение, что это все-таки временно, команда еще наберет свое.

С начала сезона Карпин столкнулся с трудностями в виде большого количества травм — до зимы не сыграют основные полузащитники Артур Гомес и Луис Чавес. Только с октября вернулся на поле после разрыва крестообразных связок основной нападающий Константин Тюкавин. Карпину приходилось лепить в атаке новое, он смог оживить Дениса Макарова, но и он получил травму. В лазарет угодил и новичок Антон Миранчук, на которого возлагались большие надежды. Помимо этого, "Динамо" повязло в результативных нелепых ошибках. Никто из футболистов не может объяснить происходящее, как и Карпин. Главный тренер предположил, что ошибки давят на команду психологически. Всего в первой части РПЛ у "Динамо" было девять результативных ошибок. Ошибались почти все защитники и вратари: Роберто Фернандес, Бахтиер Зайнутдинов, Максим Осипенко, Николас Маричаль, Бителло, Андрей Лунев и Игорь Лещук. Понятно, что с большим количеством травм нормальную игру сложно построить. Но и Карпина все-таки приглашали как сильного специалиста, в тренерском деле не бывает никаких оправданий после плохих результатов. Пока Карпин не теряет уверенность в себе, психологически не выгорает. Но хватит ли его надолго? Терпение у руководства "Динамо" большое, но не безграничное — в случае угрозы вылета могут быть приняты соответствующие решения. Карпин хотел вызовов, соскучился по работе после ухода из "Ростова" и теперь попал в очень проблемную ситуацию. Но есть ощущение, что у него получится наладить в "Динамо" как игру, так и результаты. Бело-голубым нужна хорошая серия из побед или без пропущенных мячей, но это мы сможем увидеть только весной, когда вернутся все травмированные.

Проблески хорошей игры были заметны у "Динамо", несмотря на ошибки и местами плохую, вязкую игру. Бывало, что один тайм футболисты проводили шикарно, полностью контролировали мяч, а вторые таймы отдавали почти без шансов. Безвыигрышная серия команды в РПЛ насчитывает уже пять матчей. Все пришло к тому, что на последней пресс-конференции у Карпина спросили, может ли он пообещать, что "Динамо" не вылетит в Первую лигу. На что он ответил утвердительно, отметив высокий уровень игроков. Ожидания разошлись с реальностью у руководителей "Динамо". Перед началом сезона заявлялось о задаче в виде завоевания трофея, однако сейчас бело-голубые могут рассчитывать только на успех в Фонбет — Кубке России. Там московская команда в первом матче 1/4 финала плей-офф "пути РПЛ" обыграла петербургский "Зенит" со счетом 3:1, получив хорошие шансы на выход в полуфинал. Для победы в кубке нужно меньше матчей, чем в чемпионате, но и там соперники непростые. Когда Карпина назначили в "Динамо", то точно никто не мог себе представить такие результаты в чемпионате. Работая в "Ростове", он всегда говорил, что команде важно сохраниться в РПЛ. А теперь получается, что такая же мини-задача появилась и в "Динамо". Шансов на победу в чемпионате уже точно нет, отставание от действующего чемпиона — "Краснодара" — составляет 16 очков. Но ситуация может кардинально измениться, и кажется, что расхлебывать это нужно именно Карпину, а не другому тренеру. И такое у него уже бывало, с "Ростовом" например. Когда осень была провалена, а весной команда неожиданно набирала очки. Возможно, "Динамо" могут помочь зимние сборы с Карпиным.

