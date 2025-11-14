Мнение

Молдавию лишают единственного международного порта во имя Украины

Игорь Иваненко — о том, почему "морские ворота" Молдавии переходят под румынский контроль, несмотря на то что Турция заплатила бы больше

В Кишиневе в начале текущей недели — 10 ноября — прошла встреча недавно вступившего в должность премьер-министра Александра Мунтяну с руководителем операций Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Республике Молдова Джузеппе Гримальди. Как сообщает пресс-служба правительства Молдавии, собеседники обсудили основные инфраструктурные проекты, реализуемые международным банком развития в республике. Это и восстановление дорог, и планы в области энергетики, ирригации. Однако не упомянутым в пресс-релизе осталось, пожалуй, самое значительное вложение ЕБРР в Молдавии — модернизация Международного свободного порта "Джурджулешты" на молдавском участке реки Дунай.

Единственный международный порт Молдавии, который десятилетие назад преподносился как едва ли не ворота республики в Мировой океан, находится сегодня в стадии продажи, причем при весьма странных обстоятельствах. Поэтому как национальные власти, так и европейские финансисты предпочитают лишний раз к этому объекту общественное внимание не привлекать.

"Морские ворота" Молдавии

История международного порта "Джурджулешты", способного принимать речные и морские суда, началась в 2006 году, когда Украина передала Молдавии 0,4 км побережья Дуная при впадении в него реки Прут. Киев получил в обмен от Кишинева участок автодороги у села Паланка к северу от Днестровского лимана. Он связывает бессарабскую часть Одесской области (бывшую Измаильскую область) с основной частью Украины.

Сейчас, благодаря тому что по обеим сторонам этого отрезка трассы находится территория Молдавии, он стал очень привлекательным местом бегства из "незалежной" ее граждан от проходящей там тотальной мобилизации. Украинские водители зачастую просто оставляют свои автомобили на обочине и уходят пешком в близлежащее молдавское село.

Порт получил очень выгодное положение на международном водном пути Рейн — Майн — Дунай, который соединяет Северное и Черное моря. Расстояние от гавани до Черного моря составляет 144 км.

В Кишиневе открылось собственное Морское агентство, активно регистрировавшее суда под молдавским флагом. В 2018 году количество таковых достигло 170. В ряде случаев это приводило к серьезным инцидентам. К примеру, в 2018 году испанская полиция перехватила судно под флагом Республики Молдова, на борту которого находилось около 1,4 тонны кокаина. А годом позже команду другого судна, приписанного к порту "Джурджулешты", уличили в транспортировке оружия к берегам Ливии, вопреки эмбарго, введенному ООН.

После этих инцидентов, правда, приписка судов к молдавскому порту была усложнена. Но это никак не сказалось на льготном налоговом и таможенном режимах, которые были введены на территории свободной экономической зоны "Джурджулешты" до 2030 года.

Инфраструктура, созданная в международном порту, позволила ему занять ключевую роль в транспортировке на внешние рынки молдавского зерна, масел и во ввозе в республику нефтепродуктов. Но по-настоящему золотое время здесь наступило с началом военных действий на Украине.

За первые четыре месяца 2022 года экспорт товаров морскими судами через дунайский порт увеличился более чем в пять раз, а импорт — в четыре раза. Это объяснялось прекращением поставок через черноморские порты Украины. Многие зернотрейдеры, торгующие украинским зерном, переориентировались с Одессы на дунайские гавани.

Как иностранцы заполучили молдавский порт

Но необходимо учитывать, что нефтяной, контейнерный, зерновой и иные терминалы строились в основном за счет иностранных инвестиций. Они в период с 2007 по 2019 год составили почти $73 млн. С 2021 года единственным владельцем компании-оператора Danube Logistics является ЕБРР, чья штаб-квартира находится в Лондоне. Самим же портом международный банк развития обладает на условиях концессии.

Крайне скромный уровень участия молдавского государства в развитии собственных "морских ворот" демонстрирует печальная судьба железнодорожной ветки, которая идет в порт от ближайшего транспортного узла. Магистраль была впопыхах построена в 2008 году без должных инженерных изысканий и вскоре перестала использоваться из-за оползня на берегу реки Прут. С тех пор реанимировать ее не удается и миллионы тонн грузов перевозятся по плохо приспособленным для этого автомобильным дорогам.

О продаже Международного свободного порта "Джурджулешты" было официально объявлено 14 апреля 2025 года, причем довольно неожиданно. ЕБРР имеет в Молдавии ряд активов и ранее с успешными проектами расставаться не спешил. Более того, еще осенью 2023 года представители банка отрицали наличие планов по продаже портового актива.

И тут вдруг объявляется международный тендер, как говорилось в пресс-релизе — "для выявления потенциальных стратегических и финансовых инвесторов".

Борьба за "Джурджулешты": почему победила Румыния

Основными конкурентами в борьбе за "Джурджулешты" стали турецкий инвестор Yildirim Group и румынская госкомпания "Администрация морских портов Констанцы", управляющая всеми портами в своей стране на Черном море. Причем турки намеревались вложить в дальнейшую модернизацию стратегически важного для Молдавии объекта €50 млн. Румынская же сторона — только €24 млн.

Но несмотря на, казалось бы, очевидное превосходство турецкой заявки, организаторы тендера, в числе которых присутствуют и молдавские чиновники, отдают предпочтение румынскому проекту. Об этом стало известно со слов румынского министра транспорта Чиприана Шербана.

Такой ход событий насторожил оппозиционных политиков в Молдавии. К примеру, общественный деятель Валентин Чимпоеш высказывает мнение, что за столь нерациональным с экономической точки зрения решением, вероятно, стоит геополитический расчет. "Закрадываются сомнения, а не произошло ли все это по сговору с Брюсселем, запланировавшим обустроить в Джурджулештах военно-транспортную развязку Североатлантического альянса, через которую будут проходить военные грузы и техника на Украину?" — заявил он в эфире канала ТV6.

О том, что продажа молдавского порта Румынии позволит расширить влияние НАТО в регионе, неоднократно заявлял и бывший президент Молдавии Владимир Воронин.

Румынские официальные лица и эксперты в свою очередь не отрицают, что их интерес к международной гавани на территории Молдавии объясняется во многом ее близостью к Украине. Так, аналитик Эмануэль Чернат полагает, что "Джурджулешты" будут играть важную роль в процессе "восстановления" Украины. В связи с чем он "со стратегической точки зрения" позитивно оценивает это приобретение.

Хотя тот же Шербан говорит, что логика покупки гавани объясняется еще и опасением появления в ней игрока, который может создать конкуренцию румынским портам. А если к этому добавить, что среди акционеров "Администрации морских портов Констанцы" нет полного согласия в инвестировании средств в "Джурджулешты", то ничего хорошего для транспортного комплекса Молдавии это не сулит.

Фонд Proprietatea, обладающий 20% акций потенциального покупателя молдавского порта, в судебном порядке оспорил решение об этой сделке. И если румынская Фемида займет сторону истца, то "Джурджулешты" не получат и тех $24 млн, что обещаны. И тогда, по сути, молдаване просто подарят свой порт румынам — во всяком случае, на время, пока у власти в Молдавии находится Майя Санду.

Так что ближайшее будущее не сулит "морским воротам" Молдавии ничего оптимистичного. В лучшем случае Международному порту "Джурджулешты" предстоит стать не самым приоритетным активом в составе румынского холдинга — на первом месте для него будут гавани на территории своего государства. В худшем — сделаться перевалочным пунктом логистической системы НАТО. Последнее несет риск вовлечения в боевые действия как порта, так и самой Молдовы, ибо юридически это ее территория.

Таким образом, несуверенная политика молдавских властей, их слепая готовность следовать директивам западных центров силы имеет и вполне конкретные экономические последствия.

Обращаясь к истории, отмечу, что возврат суверенных прав Молдавии на свои морские рубежи неоднократно фигурировал в международных отношениях. К примеру, в 1711 году Луцкий договор Петра I и Дмитрия Кантемира предусматривал при переходе Молдавского княжества под протекторат России возврат ему городов — портов Аккерман (Белгород-Днестровский) и Килия, отнятых османами. Так что наши великие предки уже давно сформулировали альтернативу тому полуколониальному положению Молдавии, в котором она ныне находится.

