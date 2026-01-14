Мнение

Европа зашевелилась: разворот на Индию?

Александр Цыганов — о том, как Мерц съездил в гости к Моди

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Индии Нарендра Моди © Kay Nietfeld/ dpa via Reuters Connect

Только что свершившийся визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Индию был обставлен подчеркнуто сердечно. Немецкого премьера пригласили в родной штат его индийского коллеги Нарендры Моди, возили с главой индийского правительства в одной машине, допустили до медитации в тихом саду ашрама Махатмы Ганди. И дали поучаствовать в запусках воздушных змеев на фестивале в честь перехода солнца от зимы к лету.

Да и то, что по всему Ахмедабаду (столица штата Гуджарат, где родился Моди) развесили сотни плакатов с изображением немецкого канцлера, также подчеркивает уровень символики, который решила присвоить этому визиту индийская сторона.

Безнадежная Германия

Тем временем ФРГ уже год как балансирует на грани экономической стагнации. А ее фактически экспортно-ориентированное хозяйство в ноябре 2025 года показало падение того самого экспорта на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Вместе с тем с мая 2024-го показатель вывоза товаров спланировал вниз на крайне весомые для экономики 4,2%.

При этом общество расколото. Подвергаемая остракизму оппозиция на 3% опережает по популярности правящую партию. "Зеленые" анархисты полтора десятилетия взрывают инфраструктурные объекты, а власти не могут справиться с террористами, возятся с изуродованными объектами.

На внешнеполитической же арене Германия вместе с прочей Европой напоминает сегодня забытую на улице маленькую собачонку, которая тычется по всем углам в поисках бросившего ее хозяина и то жалобно скулит, то тявкает, призывая обратить внимание на то, что у нее тоже клычочки еще имеются.

Наконец и сам канцлер Мерц — фигура почти что ненавистная для большинства немцев: согласно данным германского Института новых социальных ответов (INSA, Institut für neue soziale Antworten) от 8—9 января, приведенным в издании Bild am Sonntag, 71% граждан ФРГ не устраивает работа правительства страны. А лично канцлер Германии не оправдал ожиданий 67% населения.

Что же нужно Индии от такого партнера?

Нет опоры на востоке

Но сначала попробую ответить на вопрос, что нужно Германии от Индии.

Отталкиваться стоит опять-таки от экспорта. Главным партнером в этом секторе для ФРГ остаются США. Далее следует Европа. Но как раз на этих направлениях спрос на германские товары упал более чем на €80 млрд. Зато немецкий импорт в ноябре вырос на 0,8% — до €115,1 млрд. И судя по тенденциям, значимого перелома здесь ожидать не приходится: Европа вся вложилась в безнадежное предприятие с финансированием киевского режима и ныне наскребает по сусекам даже уже не денежки, а кредиты от себя самой себе самой. Но перестановкой клеточек в экселе реальную экономику не накормишь, и Германии (как и всей Европе) нужны реальные деньги.

Где взять? Россию отрезали сами, а она давала ресурсы в натуральном, что называется, виде; а в ответ закупала товары и технологии. В результате этого клеточки в экселе наполнялись не виртуальным, а реальным содержанием. Есть Китай. Ему собачонка показывает клычки, но до конца все горшки не побила. Есть потенциал для торговли. Беда, однако, в том, что КНР уже долгие века специализируется на том, чтобы продавать свое, а не покупать чужое.

Вот и ФРГ за освещенный в экономических отчетах период — три квартала 2025 года — добилась самого низкого за семь последних лет уровня экспорта в Китай — на €61,4 млрд. Зато ввоз товаров из КНР вырос до €124,5 млрд.

Нет у Германии опоры на востоке. Ни в области экономики, ни тем более в области политики. А последнее особенно страшно в подступающую эпоху мира без правил, когда хозяин из Белого дома практически бросил на произвол.

В поисках хозяина

"Мы будем отстаивать ценности и интересы, которые мы разделяем, и вместе формировать этот новый мир", — отважно объявил Фридрих Мерц, провозглашая новое качество оборонного сотрудничества ФРГ и Индии.

И далее: "Мы будем проводить совместные учения наших военно-морских и военно-воздушных сил. Мы хотим углубить сотрудничество благодаря взаимодействию наших оборонных отраслей и секторов обороны, а также за счет того, что Индия в меньшей степени зависит от России".

Вот оно, ключевое место!

"Мы не всегда согласны во всех вопросах, но совпадения, которые мы наблюдаем, действительно очень велики, — с надеждою заявил Фриц Мерц. — Именно поэтому мы хотим более тесно сотрудничать в области политики безопасности".

Впрочем, канцлер ФРГ отнюдь не первый визитер в эту страну из Европы. И хотя в германской прессе с непонятным восторгом подчеркивают, что первая поездка Мерца на Восток состоялась именно в Индию, а не, скажем, в Китай или тем более в Японию, на деле никакого нового сигнала он не подал. Его европейские коллеги говорили примерно то же: Европа придает Индии все большее стратегическое значение, нужно непременно укрепить Дели как важного геополитического партнера, необходимо расширить торговые связи и тому подобное.

Однако этот визит отличается по меньшей мере двумя важными обстоятельствами. В сопровождении у Фридриха Мерца большой пул представителей делового мира, включая главу такого системообразующего концерна, как Siemens, Роланда Буша. И второе — министерства обороны обеих стран подписали письмо о намерениях по строительству шести подводных лодок компанией Thyssenkrupp Marine Systems. Сумма сделки — более €8 млрд. Важная деталь — строительство будет вестись на территории Индии, на верфи в Мумбаи.

Таким образом, Германия находит и сколько-то реальных денег, и заказ для своего военно-промышленного комплекса, и… нового хозяина?

Нет, не так быстро

Последнее, конечно, вряд ли. По сравнению с США Индия от Европы отделена экономически, военно, культурно. Цивилизационно — тоже. "О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, пока не предстанет Небо с Землей на Страшный господень суд", — из "Баллады о Востоке и Западе" Редьярда Киплинга.

Но что потерявшая опору в Америке Европа судорожно начала искать эту опору где угодно — тоже факт. Ибо выяснилось вдруг, что без США она без защиты, без кормушки, с боками, открытыми для любого пинка от кого угодно.

И немецкие эксперты выдают то, о чем политики вынужденно умалчивают. "Германию и Индию объединяет то, что они живут в мире, где Китай становится фактором риска, а США все больше отстраняются от роли надежного партнера", — отметил специалист по индогерманским и индоевропейским отношениям Тобиас Шольц из Немецкого института международных дел и безопасности в "Берлинском телеграфе".

Про Россию даже говорить нечего — здесь горшки перебиты напрочь. Но, как видим (да как уже и интуитивно понятно), шансы опереться на Китай приближаются к нулю. А США не просто отдаляются "от роли надежного партнера" — они стремятся поглотить этих самых своих партнеров.

Что же касается Индии, то на эту тему в своем посте в одной из соцсетей высказался сам премьер-министр Моди: "Тесное сотрудничество между Индией и Германией важно для всего мира. Растущие торговые и инвестиционные связи придали новый импульс нашему партнерству. Наша двусторонняя торговля достигла рекордно высокого уровня, несколько немецких компаний инвестируют в Индию. В будущем мы хотим еще больше углубить экономические связи".

То есть — инвестиции. Ключевое слово.

И в этом смысле становится понятен и интерес самой Индии к Европе, и совместный их интерес.

Интерес локальный и интерес глобальный

С локальным интересом все понятно. Индия — крупнейший рынок планеты с самым большим в мире населением. Которое к тому же быстро переходит к городской стадии, наращивает свои потребности экспоненциально. А далее обязательно следует и платежеспособный спрос, ибо если иначе — жди восстания, а то и революции.

Европа в состоянии этот спрос удовлетворить. Были бы деньги.

У Индии деньги есть. А вот сильных финансовых структур, способных конкурировать с условным Сити, — нет. Включить полтора миллиарда человек в сеть финансового интернационала — тут и выпадение "инструмента США" не так болезненно окажется.

Что на примере переговоров Фридриха Мерца в Индии мы и наблюдаем.

Локально: индийское руководство усиленно убеждают в пользе и выгоде кооперации с Европой в области экономики, и прежде всего — экономики военной. Ибо там решили срочно и обязательно поднимать ВПК.

Глобально: Индия — не только громадный рынок в области машиностроения, фармацевтики, IT и бытовых потребностей населения, но и, в европейских глазах, природный противовес Китая. И потому для Европы, не желающей хрустеть на зубах своего американского союзника и китайского конкурента, Индия приобретает особое значение как важнейший стратегический партнер в Индо-Тихоокеанском регионе. Недаром в ходе переговоров в узком составе и на уровне делегаций, состоявшихся 12 января, было сказано: обе страны подтверждают общие демократические ценности, свою приверженность международному порядку, основанному на правилах, и взаимное уважение как основу стратегического — так! — партнерства.

Со своей стороны Нью-Дели получает желанного военного партнера. Сотрудничество предусматривает подготовку кадров, заходы в порты и обмены на высшем уровне, а также участие Германии в крупных оборонных мероприятиях, включая военно-морские и военно-воздушные учения в регионе Индийского океана.

Визит канцлера ФРГ в Индию не стал вехой в глобальных международных отношениях — не тот ныне у Германии масштаб. Скорее — лакмусовой бумагой в мире, где глобальные международные отношения фрагментируются на глазах и складываются заново.

