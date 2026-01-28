Мнение

Крестная мать украинской коррупции: Тимошенко снова сливает репутацию Киева в Европе

Павел Кухаркин — о витке в коррупционных скандалах на Украине

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко © Anadolu via Reuters Connect

Украина и коррупция звучат как синонимы и идут плечом к плечу с самого начала так называемой нэзалежности. Череда обысков, задержаний и открытых дел в последние полгода говорит о многом. И несмотря на то, что уже сменилось не одно поколение у власти, есть среди дотянувших до сегодняшних дней акула (правда, уже беззубая) украинского политикума — Юлия Тимошенко.

26 января Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не стал изменять меру пресечения в виде залога. Однако отменил введенные для экс-премьера Украины и лидера партии "Батькивщина" запреты покидать пределы Киевской области и общаться с депутатами Рады.

Хронология ее дел

Впервые о Тимошенко мир услышал после скандала с Павлом Лазаренко, на тот момент премьер-министром страны, который присвоил себе украинскую энергетику и закончил в американской тюрьме (вышел в 2012 году — спустя более 10 лет). Про тесную связь двух политиков было хорошо известно, но Тимошенко удалось остаться на плаву, а вот ее подельник грел скамью подсудимых в США.

Это, наверное, самый первый и самый громкий скандал, который закончился международным наказанием. С тех пор украинские олигархи стали проворнее, политики научились избегать международного преследования. Тимошенко же прославилась умением решать вопросы и проворачивать схемы, прячась за своим политическим образом украинской железной леди.

В следующий раз скандал с ней был уже после "оранжевой революции" (2004–2005), где ее коррупционный интерес и желание быть у власти натолкнулись на такой же неподдельный интерес со стороны Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Именно эта дележка впоследствии и привела к развалу коалиции первой послемайданной власти. И это важный момент для понимания сегодняшних реалий.

Кульминацией деяний Тимошенко стал ее арест в 2011 году при президентстве Виктора Януковича. Тогда ее обвинили и в превышении полномочий при подписании газовых контрактов, и в организации схем, из-за которых была завышена цена для конечного потребителя на Украине. Но благодаря политической ангажированности Запада, в 2010-х Тимошенко называли политзаключенной и жертвой режима. А после ее выхода из тюрьмы экс-премьера поздравили правительство США, лидеры Евросоюза и многие другие мировые лицемеры.

Тимошенко сейчас

Сегодня у Юлии Тимошенко вновь большие проблемы. Возможно, куда более существенные, чем раньше.

В канун старого Нового года к ней как к главе фракции "Батькивщина" пришло с обысками Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Этот орган называют независимым, но по факту он подчиняется кукловодам за границей — в частности, США, также в создании участвовали и страны ЕС, но их доля влияния заметно снизилась в последние годы. И украинские власти на НАБУ воздействия не имеют. Хотя наместник киевского режима Владимир Зеленский пытался через закон, который бы ограничил деятельность НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а также путем запугивания следователей через подручное СБУ повлиять на затянувшийся общий для украинской верхушки скандал, но не сработало.

Тимошенко обвинили в попытке подкупа депутатов.

По данным прослушки, она предлагала по $10 тыс. за голос, у нее изъяли $40 тыс. наличными.

Тут, признаться, у меня даже некая грусть проявилась — как помельчали украинские коррупционеры и депутаты. В 2000-х Юлия Тимошенко ворочала миллиардами долларов, покупала топ-звезд и политиков за миллионы, а сейчас десятками тысяч покупает голосования, необходимые Зеленскому.

Удар по Тимошенко — это удар и по Зеленскому. НАБУ активно бьет по окружению украинского главаря и выбивает у него из-под ног все больше и больше людей. Андрей Ермак, Тимур Миндич были максимально близки к нему. И казалось бы, при чем тут Тимошенко? Но все просто.

Так называемого монобольшинства у Зеленского давно нет. Все держится лишь на давлении на отдельных депутатов и партии, а также на традиционном украинском подкупе. Теперь же положение может стать еще более шатким. Зеленскому все сложнее будет проводить свои законы через Верховную раду. Тимошенко, кстати, поддержала некогда голосование против НАБУ.

Думаю, ей самой, скорее всего, придется идти на сделку — уже с американской стороной в лице ФБР. Вряд ли она хочет вернуться в тюрьму или повторить судьбу Лазаренко.

И хоть Тимошенко обвиняет в своем заказе местную верхушку, вещая, что это повторение 2011 года, но НАБУ — не киевская власть. Стабильно повторяется только желание украинских политиков "нагреть руку".

Такая разная реакция

Каких-то 12 лет назад США и Европа лили слезы счастья, что Юлия Тимошенко вышла из тюрьмы. А сегодня, по сути, пытаются ее туда снова засадить. Но ведь она не изменилась. А изменилось что-то в восприятии Запада? Далеко не у всех.

Зеленского, которого чуть ли не на руках носили при президентстве Джо Байдена и боготворили как самого светлого, милого и честного, новая администрация Белого дома стирает в порошок. НАБУ и САП (с подачи ФБР) сняли покрывало с этой коррупционной дыры.

Европа в большинстве своем все еще стыдливо помалкивает, хотя даже там раздаются голоса здравого смысла. Лидер самой популярной, но оппозиционной Австрийской партии свободы Михаэль Шнедлиц раскритиковал решение главы МИД республики Беаты Майнль‑Райзингер об увеличении гуманитарной помощи Украине на €3 млн и потребовал ее отставки. Он отметил, что Украина давно превратилась в "бездонную пропасть, в которую Вена безрассудно вливает миллиарды". Представители Венгрии регулярно отмечают коррупцию на Украине, в частности при блокировании финансовой и военной помощи от ЕС, требуя проверок.

Надутая репутация Киева тает в глазах бенефициаров. А Зеленский прекрасно понимает, что дело может дойти и до него лично. Здесь не удастся сказать, что он не отвечает за тех или иных людей, — это его близкие друзья и коллеги.

Чем это все закончится

Тем не менее, думаю, путь Лазаренко нынешние украинские политики вряд ли повторят. Тогда Украина была постсоветской молодой республикой с амбициозными коррупционерами, ломающими местами планы Запада, а сейчас — это колония, которая ничего без диктата сверху глобально сделать не может. Поэтому и методы другие.

Объявление политической жертвой или обвинение в коррупции того или иного политика на Украине зависит лишь от конъюнктуры и политической выгоды Запада. Что касается США, в какой-то момент там могут переключиться на внутренние вопросы, но пока, судя по всему, есть стремление довести дело до конца — не дать украинскому главарю и его банде воровать американские деньги еще несколько лет, прикрываясь военными действиями. Не просто так Трамп отметил в середине января, что урегулирование конфликта на Украине затягивается именно из-за позиции Киева.

В любом случае, на мой взгляд, коррупция на Украине неискоренима. Сегодня финансируют "майдан" под лозунгами борьбы с коррупцией, а завтра сажают за нее же тех, кто пришел после "майдана".

