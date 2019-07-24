Невеселый юбилей. Чемпионат России по легкой атлетике отметит в Чебоксарах свое столетие

Турнир, который пройдет с 24 по 27 июля, состоится в не самое простое для отечественной "королевы спорта" время

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в течение трех с половиной лет из-за прошлых допинговых скандалов значительно ущемлена в своих правах, а российских легкоатлетов, желающих выступить на крупных международных турнирах, отбирают сейчас не тренеры сборной, а чиновники из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

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Чемпионат России по легкой атлетике традиционно является главным национальным стартом, в котором стремятся принять участие все сильнейшие спортсмены. И в этом еще до 2016 года не было ничего странного, именно по результатам турнира шел отбор в сборную страны на Олимпийские игры, чемпионаты Европы и мира. После того как ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства в IAAF, результаты, показанные на национальном первенстве, перестали быть основным критерием отбора. Сейчас для того, чтобы выступить на том же чемпионате мира, спортсмену нужно прежде всего получить допуск от международной федерации. Ты можешь прыгать выше всех в мире за исключением пары других своих соперниц, но если IAAF, не объясняя свою позицию, не выдаст тебе свой допуск, то выше Чебоксар взлететь будет, увы, невозможно. Остается готовиться только к чемпионату России, а твои мечты об очной конкуренции с сильными иностранными соперниками молча, без публичного объяснения причин, отняла все та же международная федерация. Виноваты сами? Но говорить, что во всех бедах российской "королевы спорта" виновата только заграница, тоже было бы неправильно. После большого количества имевшихся задушевных бесед с тренерами и спортсменами можно сделать вывод, что в середине текущего десятилетия легкая атлетика России имела достаточно серьезные проблемы допингового плана. Причин тому множество.

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Одной из главных можно считать недостаточное фармакологическое обеспечение спорта высших достижений и большое отставание отечественной спортивной медицины. Российские спортсмены не имели, в отличие от соперников из развитых стран, возможности использовать высокоэффективные разрешенные восстановительные средства и методы, которые держались в секрете от остальных. Отчаявшись биться за места на пьедестале почета честным путем, кто-то из отечественных легкоатлетов выбирал путь нечестный. Другой причиной появления негативных явлений в легкой атлетике, да и не только в ней, является существовавшее резкое расслоение по финансовым доходам между элитными и средними легкоатлетами. Место в элите означало доступ ко всем материальным благам (большие стипендии и призовые, квартиры, машины и ценные подарки от государства, региона и спонсоров), а падение результатов очень быстро превращало вчерашних лидеров в обыкновенных легкоатлетов, вынужденных считать каждый рубль. Для того чтобы всеми правдами и неправдами отвоевать себе место под солнцем, кто-то из теряющих или набирающих силы спортсменов шел на сделку с собственной совестью и прибегал к допингу.

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Увеличивающийся с каждым годом дефицит квалифицированных тренерских кадров, шагающих в ногу с очень быстро идущим временем, также сыграл свою негативную роль в развитии отечественной легкой атлетики. Специалисты, которым в прошлые годы удавалось приводить своих подопечных к успехам только путем изнурительных монотонных тренировок, в настоящее время не могут работать так же эффективно, как это было десять или двадцать лет назад. Незнание иностранных языков и вызванное этим отсутствие возможности черпать знания у своих успешных иностранных коллег превращают таких тренеров в ретроградов, продолжающих работать по старинке. Отсутствие высоких результатов в работе и нежелание уходить из солнца финансового благополучия в тень бедности также вынуждали некоторых тренеров использовать запрещенные методы. С тренерами в России практически во всех видах спорта сейчас существуют очень большие проблемы. И в легкой атлетике в первую очередь. Зарплаты тренеров, работающих в спортивных школах, мягко говоря, весьма небольшие. Сложно представить, что недавно завершивший свою звездную карьеру спортсмен, который получал большие гонорары, вдруг решит уйти работать за копейки детским тренером в условиях, когда любой фитнес-клуб предложит вчерашнему чемпиону зарплату в разы больше. Поэтому делать из сегодняшних детей завтрашних чемпионов сейчас порой и некому. Где наследие? В августе 2013 года в Москве проходил летний чемпионат мира по легкой атлетике. В последние дни турнира трибуны "Лужников" были заполнены болельщиками, "королева спорта" в те летние дни стала главной персоной на российских телеэкранах. Интерес к этому виду спорта был колоссальным, дети с удовольствием шли записываться в легкоатлетические секции. Но все очень быстро ушло в песок.

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Спустя шесть лет на главном стадионе страны практически ничего не напоминает о том турнире. Арена лишилась беговых дорожек и, скорее всего, больше никогда не будет легкоатлетической. Любая другая страна использует такое масштабное событие, как чемпионат мира по легкой атлетике (в котором принимает участие большее количество стран, чем на Олимпиаде), как возможность максимально развить у себя самый массовый вид спорта. А какое легкоатлетическое наследие получила Россия после своего чемпионата мира? Да, российской "королеве спорта" в ноябре 2015-го был нанесен сокрушительный удар из-за границы, но и в два предыдущих года продвижение легкой атлетики было крайне недостаточным. Есть ли свет в конце тоннеля? На мой взгляд, Всероссийская федерация легкой атлетики вправе надеяться на то, что следующий, предолимпийский чемпионат страны станет полноценным отборочным спортивным мероприятием. Четкая позиция сегодняшнего руководства ВФЛА и тренерского штаба сборной о неприятии запрещенных веществ как средства достижения цели и тотальный допинг-контроль делают свое дело. Значительное большинство тренеров и спортсменов сейчас понимают, что нужно быть честными перед собой и соперниками. Да, допинг в отечественной легкой атлетике пока не искоренен, но этого не могут добиться и другие страны, потому что люди не идеальны.

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