Штраф за превышение скорости на 10 км/ч: вводить или нет?

До начала декабря в МВД и других ведомствах должны проработать вопрос целесообразности введения штрафа за превышение скорости на 10 км/ч (вместо действующей ныне нормы — на 20 км/ч). Такое поручение дал правительству премьер Дмитрий Медведев. Однако откуда вообще взялась проблема, которую в последнее время регулярно обсуждают различные чиновники?
Немного истории
В 2013 году из КоАП РФ "выпал" пункт о наказании за превышение скорости на 10−20 км/ч. До этого действовал п. 12.9.1, и штраф был, небольшой — 100 рублей, — но был! С 1 сентября того года его отменили. Некоторые чиновники уверяют, что это они сделали для защиты простых автомобилистов от камер видеофиксации, которые в те годы работали неточно, но это не совсем так. На самом деле эта история — об очередной бюрократической ошибке. Тогда в нашем МВД активно разрабатывался проект введения балльной системы, подобной германской или французской.
Там за нарушения некоторых самых опасных пунктов ПДД кроме штрафов начисляются штрафные баллы. В ФРГ, например, за обгон в зоне действия знака "Обгон запрещен" положено три штрафных балла, за попытку (!) взять в руки телефон, если двигатель уже заведен, — один балл. Набрал восемь баллов — можешь проститься с правами на год.
Подобную систему хотели ввести и у нас, для чего попытались разделить все правонарушения на опасные и неопасные. Заодно тогда решили отказаться от сторублевых штрафов — мол, на них все равно никто даже внимания не обращает, мелочь… Вот так пункт 12.9.1 попал в длинный список утративших силу летом 2013 года. А потом по разным причинам от введения балльной системы решили отказаться. Как я понимаю, на время. А вот наказания за превышение скорости до 20 км/ч у нас с тех пор нет. Кстати, уже в следующем, 2014 году в МВД разработали законопроект о возвращении штрафа, но в Госдуму он так и не попал. И только в прошлом году московский вице-мэр Максим Ликсутов поднял этот вопрос на совещании в правительстве; его поддержал вице-премьер Максим Акимов.
А вот теперь — и сам премьер-министр.
Немного страноведения
Как ни странно, сегодня мы со своим "нештрафуемым порогом" оказались в уникальной ситуации — такого нет ни в одной стране Европы. Да, там, безусловно, учитывается возможная погрешность прибора фиксации, но она — минимальная: в Германии, например, допуск составляет 3 км/ч при скорости менее 100 км/ч, то есть 3%. В Швеции — не более 1%. И только в братской Беларуси правила несколько более лояльные по отношению к любителям высоких скоростей: наказание последует только в том случае, если вы превысите лимит на 10 км/ч. Собственно, о таком же правиле, видимо, будут вести речь и у нас.
Кстати, что касается погрешности камер фотовидеофиксации: по ГОСТу она должна составлять от 2 до 3% (для разного типа камер). Но не 20!
Немного социологии
Вроде бы действительно, и что такого страшного в небольшом превышении скорости? Но одна из главных причин аварий в России и мире — как раз нарушение скоростного режима. Например, на наших дорогах из-за этого происходит приблизительно треть всех ДТП, а в столице — более половины. А к чему уже привела двойственная ситуация, когда вроде бы скорость движения ограничена знаком "60 км/ч", а на деле все едут чуть быстрее? Вот данные большого опроса, который в этом году проводили ГИБДД РФ и экспертный совет "Движение без опасности". 56% опрошенных считают, что нет ничего страшного в том, чтобы превысить скорость на 20 км/ч; это вообще обычная практика, не представляющая никакой опасности для жизни! И на 21 км/ч тоже не страшно, не опасно, но можно потерять деньги (в виде штрафа).
Знаю нескольких водителей, которые за год "зарабатывают" по несколько десятков (!) штрафных постановлений за превышение скорости на 22, 23, 25 км/ч.
Между прочим, если продолжить логическую цепочку, следующий шаг после "мягкого" отношения к знаку, ограничивающему скоростной режим, — наплевательское отношение ко всем дорожным знакам вообще. А что — разве знаки являются обязательными? Нет, не слышал…
Немного статистики
В Центре организации дорожного движения Москвы рассказали, что с начала этого года в столице из-за превышения скорости произошло 303 аварии, в которых погибли 35 человек и получили ранения 411. Также в ЦОДД считают, что именно грубые нарушения скоростного режима являются причиной аварий с самым большим количеством жертв. И ссылаются на мировой опыт, рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Венской конвенции по дорожному движению. А эти уважаемые организации настоятельно рекомендуют снижать скорость в городах — как правило, до 50 км/ч. Именно такие ограничения действуют сегодня практически во всех странах Европы. У нас же де-факто — 80 км/ч.
Все дело в физике. При увеличении скорости с 50 до 80 км/ч тормозной путь увеличивается в два раза. Соответственно, избежать столкновения намного тяжелее, возрастает и опасность для пешехода (действия которого не всегда предсказуемы). Необходимо также учитывать, что на мокром асфальте тормозной путь вырастет еще на 25%.
Вот простая задачка из учебника для немецких автошкол (взято из реальной жизни). При скорости автомобиля 80 км/ч время реакции (секунды в пересчете на дистанцию) займет 22 метра. Еще водителю потребуется минимум 36 метров для полной остановки, при условии, что асфальт сухой. И если на дорогу выбежал ребенок на расстоянии 36 метров, то он точно погибнет под колесами при скорости 80 км/ч. Почти наверняка он умрет и при скорости автомобиля в 70 км/ч. Получит серьезные травмы при скорости машины около 60 км/ч. А вот если скорость авто 50 км/ч, то водитель, скорее всего, успеет затормозить и избежит аварии.
Много политики
Разговоры по поводу того, вводить или не вводить штраф за превышение скорости на 10 км/ч, в обществе идут уже не первый год, но в последние месяцы новости поступают чуть ли не ежедневно. В октябре на совещании в Екатеринбурге в рамках выставки "Дорога-2019" об этом предложил подумать губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Помимо снижения порога ненаказуемой скорости с 20 до 10 км/ч он считает необходимым также установить скоростной лимит в 50 км/ч в населенных пунктах. Как в Европе. Его поддержали столичный вице-мэр Максим Ликсутов, а также главный госавтоинспектор страны генерал Михаил Черников.
По этому поводу уже успели высказаться (в положительном смысле) вице-премьер Максим Акимов и министр транспорта Евгений Дитрих. И вот на днях подключился к теме и премьер-министр Дмитрий Медведев: он поручил проработать обоснованность возврата штрафа за превышение скорости с 10 до 20 км/ч до 2 декабря.
Активно против выступают некоторые депутаты, в том числе представляющие и "Единую Россию". По мнению парламентариев, сначала надо привести в порядок скоростные лимиты на трассах, исключив ситуации, когда на многополосной магистрали вдруг появляется знак "60". А сразу за ним — камера видеофиксации. Депутаты порекомендовали правительству сперва провести ревизию улично-дорожной сети, а Генпрокуратуре и Счетной палате предложили проверить действующие региональные системы фотовидеофиксации. В первую очередь — созданные частными компаниями.
Это объединяет и чиновников, и независимых экспертов — все они призывают немедленно разобраться с камерами, чтобы исключить злоупотребления в регионах, там, где комплексы ставят частные компании. Они работают, как правило, в рамках концессий, но получают доход от каждого выписанного штрафного постановления. Еще зимой вице-премьер Максим Акимов заявил, что "молниеносных" и не прошедших "проверку" решений принимать в правительстве не будут. Но как идут эти "проверки на дорогах"? Во всех ли регионах? И идут ли вообще? Я, например, слышал лишь о том, что подобная ревизия прошла в Московской области. Но коллеги-автомобилисты уверяют, что бессмысленных знаков и спрятанных рядом камер меньше не становится. Таких, говорят, множество в Нижегородской области, Татарстане…
Есть еще одно соображение, которое мешает лично мне однозначно поддержать эту инициативу. Если введут новый штраф, каким он будет? Не думаю, что вернут сторублевое наказание, да и нет такого давно. Значит, установят минимально возможное — 500 рублей. А может, и больше. И денежное наказание за большее превышение скорости, скорее всего, тоже поднимут, причем кратно. Во всяком случае, в ГИБДД уже разрабатывали новую сетку со штрафом в 1,5 тыс. руб. за превышение скорости на 10−20 км/ч и 3 тыс. руб. за превышение на 20−40 км/ч. Правда, потом сказали, что это был лишь один из проектов, который из стен ведомства никуда не вышел.
В любом случае, думаю, что в течение следующего года у нас появится "новый-старый" штраф, и этот вопрос практически решенный. Во всяком случае, буквально на днях замначальника ГИБДД РФ Владимир Кузин подтвердил, что МВД выступает за снижение нештрафуемого порога превышения скорости. И добавил, что все необходимые изменения могут быть включены в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях. А его должны принять уже в следующем году, чтобы в силу вступил документ с 2021 года.
P. S. Президент РФ поставил цель — к 2024 году достичь по всей стране показателя социального риска при ДТП (количество погибших на 100 тыс. населения в год) — 4. При этом сейчас показатель не радует: в среднем по стране — 12,4 (в Москве, правда, куда меньше — 3,7, зато в Магаданской области — аж 20,8). Для сравнения: самый низкий уровень социального риска в мире — в Норвегии (2), затем идут Швеция (2,5), Нидерланды (3), Дания (4), Испания, Германия (по 4,1), Австрия (5,2), Франция (5,5), Италия (5,6), Эстония (6,1). Самые страшные показатели — в Южной Африке (25) и Малайзии (21). Так вот, по мнению всех специалистов, чтобы снизить уровень социального риска и приблизиться к европейским показателям, без такой непопулярной меры, как снижение скорости, в первую очередь в городах, не обойтись. Увы.