Штраф за превышение скорости на 10 км/ч: вводить или нет?

До начала декабря в МВД и других ведомствах должны проработать вопрос целесообразности введения штрафа за превышение скорости на 10 км/ч (вместо действующей ныне нормы — на 20 км/ч). Такое поручение дал правительству премьер Дмитрий Медведев. Однако откуда вообще взялась проблема, которую в последнее время регулярно обсуждают различные чиновники?

Немного истории

В 2013 году из КоАП РФ "выпал" пункт о наказании за превышение скорости на 10−20 км/ч. До этого действовал п. 12.9.1, и штраф был, небольшой — 100 рублей, — но был! С 1 сентября того года его отменили. Некоторые чиновники уверяют, что это они сделали для защиты простых автомобилистов от камер видеофиксации, которые в те годы работали неточно, но это не совсем так. На самом деле эта история — об очередной бюрократической ошибке. Тогда в нашем МВД активно разрабатывался проект введения балльной системы, подобной германской или французской.

Там за нарушения некоторых самых опасных пунктов ПДД кроме штрафов начисляются штрафные баллы. В ФРГ, например, за обгон в зоне действия знака "Обгон запрещен" положено три штрафных балла, за попытку (!) взять в руки телефон, если двигатель уже заведен, — один балл. Набрал восемь баллов — можешь проститься с правами на год.

Подобную систему хотели ввести и у нас, для чего попытались разделить все правонарушения на опасные и неопасные. Заодно тогда решили отказаться от сторублевых штрафов — мол, на них все равно никто даже внимания не обращает, мелочь… Вот так пункт 12.9.1 попал в длинный список утративших силу летом 2013 года. А потом по разным причинам от введения балльной системы решили отказаться. Как я понимаю, на время. А вот наказания за превышение скорости до 20 км/ч у нас с тех пор нет. Кстати, уже в следующем, 2014 году в МВД разработали законопроект о возвращении штрафа, но в Госдуму он так и не попал. И только в прошлом году московский вице-мэр Максим Ликсутов поднял этот вопрос на совещании в правительстве; его поддержал вице-премьер Максим Акимов.

А вот теперь — и сам премьер-министр.

Немного страноведения

Как ни странно, сегодня мы со своим "нештрафуемым порогом" оказались в уникальной ситуации — такого нет ни в одной стране Европы. Да, там, безусловно, учитывается возможная погрешность прибора фиксации, но она — минимальная: в Германии, например, допуск составляет 3 км/ч при скорости менее 100 км/ч, то есть 3%. В Швеции — не более 1%. И только в братской Беларуси правила несколько более лояльные по отношению к любителям высоких скоростей: наказание последует только в том случае, если вы превысите лимит на 10 км/ч. Собственно, о таком же правиле, видимо, будут вести речь и у нас.

Кстати, что касается погрешности камер фотовидеофиксации: по ГОСТу она должна составлять от 2 до 3% (для разного типа камер). Но не 20!

Немного социологии

Вроде бы действительно, и что такого страшного в небольшом превышении скорости? Но одна из главных причин аварий в России и мире — как раз нарушение скоростного режима. Например, на наших дорогах из-за этого происходит приблизительно треть всех ДТП, а в столице — более половины. А к чему уже привела двойственная ситуация, когда вроде бы скорость движения ограничена знаком "60 км/ч", а на деле все едут чуть быстрее? Вот данные большого опроса, который в этом году проводили ГИБДД РФ и экспертный совет "Движение без опасности". 56% опрошенных считают, что нет ничего страшного в том, чтобы превысить скорость на 20 км/ч; это вообще обычная практика, не представляющая никакой опасности для жизни! И на 21 км/ч тоже не страшно, не опасно, но можно потерять деньги (в виде штрафа).

Знаю нескольких водителей, которые за год "зарабатывают" по несколько десятков (!) штрафных постановлений за превышение скорости на 22, 23, 25 км/ч.

Между прочим, если продолжить логическую цепочку, следующий шаг после "мягкого" отношения к знаку, ограничивающему скоростной режим, — наплевательское отношение ко всем дорожным знакам вообще. А что — разве знаки являются обязательными? Нет, не слышал…

Немного статистики

В Центре организации дорожного движения Москвы рассказали, что с начала этого года в столице из-за превышения скорости произошло 303 аварии, в которых погибли 35 человек и получили ранения 411. Также в ЦОДД считают, что именно грубые нарушения скоростного режима являются причиной аварий с самым большим количеством жертв. И ссылаются на мировой опыт, рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Венской конвенции по дорожному движению. А эти уважаемые организации настоятельно рекомендуют снижать скорость в городах — как правило, до 50 км/ч. Именно такие ограничения действуют сегодня практически во всех странах Европы. У нас же де-факто — 80 км/ч.