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Кризис? Какой кризис? Американцы не замечают того, о чем предупреждал их Владимир Путин

ШИТОВ Андрей 
Обозреватель ТАСС
Андрей Шитов — о том, грядет ли в США "горячая" гражданская война

Еще прошлой весной Владимир Путин говорил о том, что в политической системе США заметен "элемент кризиса". Противники законно избранного президента-республиканца Дональда Трампа ищут для атак на него все новые поводы, "не соглашаются с выбором американского народа, обнуляют результаты" всеобщего голосования 2016 года.

Описание
© AP Photo/Jose Luis Magana

"Это и есть кризис политической системы, — сказал российский лидер. — Такого раньше в истории США мы никогда не видели".

Каюсь, я тогда не обратил должного внимания на эти слова. Во-первых, они казались самоочевидными. Во-вторых, тогда же Путин сказал об итогах расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, что "гора родила мышь", и эта фраза всех отвлекла. В-третьих, как раз из-за провала "Руссогейта" не исключалось, что нападки на Трампа могут и ослабеть.

Хоть мытьем, хоть катаньем

Получилось, однако, наоборот. Ненавистники действующего президента в США наглядно подтвердили, что им в принципе все равно, в чем его обвинять: в сговоре с Россией или, скажем, в попытках политического давления на Украину. Действуя по принципу "не мытьем, так катаньем", демократическая оппозиция во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси раздула скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Владимиром Зеленским и 24 сентября начала против хозяина Белого дома расследование для подготовки импичмента — официального предъявления ему обвинений в нарушении закона.

Формально Трампа подозревают в том, будто он требовал от властей в Киеве, чтобы те собрали политически выгодный ему компромат на бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, борющегося за выдвижение кандидатом от Демократической партии в президенты страны на выборах будущего года. Реальный расчет демократов тоже всем в принципе ясен. Еще в мае один из них, конгрессмен-техасец Ал Грин, публично признал: "Я опасаюсь, что если мы не подвергнем этого президента импичменту, то его переизберут".

С тех пор и Трамп, и многие другие не раз ссылались на эти слова. Они были процитированы и в письме, которым юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне в октябре официально уведомил Пелоси и других законодателей-демократов об отказе исполнительной ветви власти сотрудничать с ними в их "безосновательном и неконституционном" расследовании, преследующем "сугубо партийные" интересы и чреватом "серьезным долговременным ущербом для наших демократических институтов, для нашей системы свободных выборов и для американского народа".

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"Попросту говоря, вы стремитесь отменить результаты выборов 2016 года и лишить американский народ того президента, которого он свободно избрал, — писал Чиполлоне. — Многие демократы теперь очевидно рассматривают импичмент не только как способ обнуления демократических итогов прошлых выборов, но и как стратегию для влияния на очередные выборы, до которых остается чуть более года".

Теперь до них уже даже менее года. И официально поставленный Белым домом (!) вопрос о том, как все это укладывается в демократические нормы, — действительно вопиющий. Ответ, кстати, интересно было бы услышать не только от самой американской политической оппозиции, но и от международных организаций, традиционно оценивающих качество институтов демократии и избирательных процессов в разных странах.

Например, от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Не все же ему смотреть только на восток. США в ОБСЕ — полноправный участник.

Фигура умолчания

Конечно, самому Белому дому туда бы и обратиться. Но ему это, уверяю вас, и в голову не придет. Не просить же в самом деле каких-то там иностранцев давать нелицеприятные оценки американской демократии. Это же граничит с вмешательством во внутренние дела!

Что касается собственных американских оценок, в них меня заинтересовало в основном то, чего в них нет. Как в рассказе про Шерлока Холмса и собаку, которая не залаяла.

В прессе США сейчас все наперебой рассуждают, по сути, о политтехнологиях. Увлеченно прикидывают, чем может окончиться попытка импичмента Трампу и кому она скорее выгодна: оппозиции, которая ее затеяла, или "партии власти" (принято думать, что действия демократов способствуют предвыборной мобилизации возмущенных сторонников президента и что ему в любом случае не грозит осуждение в Сенате, находящемся под республиканским контролем).

В целом все это сейчас для американских СМИ, разумеется, тема номер один. Но при этом за исключением ссылок на апрельские тезисы Путина (собственно, тогда-то я о них и вспомнил) никаких свежих упоминаний о кризисе политической системы США я в комментариях не нашел.

"Глубокий раскол режима"

Ну, точнее — почти никаких, поскольку несколько исключений, подтверждающих правило, все же было.

Так, президент Арабо-американского института (ААИ) Джеймс Зогби опубликовал в эмиратской англоязычной газете Gulf News колонку, которую так и озаглавил: "Демократия в США сталкивается с реальным кризисом". Комментатор агентства Bloomberg, гарвардский правовед Ноа Фелдман выразил надежду на то, что "по меньшей мере часть судебной ветви власти [в США] готова помочь урегулировать нарождающийся конституционный кризис — путем принятия решений в пользу Конгресса и против президента". Профессор Корнеллского университета Томас Пепински напечатал в журнале Politico Magazine эссе "Почему схватка вокруг импичмента еще страшнее, чем вам кажется. Политологи изучали то, что творится с нашей демократией, и обычно это добром не кончается".

Последний текст — самый обстоятельный и любопытный. По словам автора, специалиста по госуправлению, "у политологов есть термин для того, что наблюдается сейчас в США. Это называется "глубоким расколом режима" (regime cleavage), то есть таким размежеванием в населении страны, когда конфликт разгорается вокруг основ всей системы власти, в американском случае — нашей конституционной демократии".

"Глубокие расколы случаются только там, где системы власти находятся в состоянии кризиса, — пояснил Пепински. — И с нашей демократией так и есть: она в кризисе".

"Кризис доверия"

Это подтверждается и эмпирическими политологическими данными. Так, в ходе октябрьского опроса компании Ipsos только 53% зарегистрированных избирателей в США выразили мнение, что выборы 2020 года будут открытыми и честными. 46% опрошенных в этом совсем не уверены.

"Сейчас в нашей демократии наблюдается кризис доверия, — сказал, комментируя полученные результаты, президент Ipsos Клифф Янг. — В целом… существуют огромные межпартийные разногласия по поводу того, будут ли открытыми и справедливыми наши очередные выборы".

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Добавлю, что все тексты, о которых я упоминал, — откровенно антитрамповские. Вина за идейно-политический раскол в американском обществе однозначно возлагается на действующего президента и его партию. Республиканцам, в частности, напоминают, как они в свое время свирепо атаковали и пытались подвергнуть импичменту президента-демократа Билла Клинтона. 

У меня, правда, по этому поводу есть вопрос. Клинтон был первым президентом США после прекращения холодной войны между Востоком и Западом. Это было время, когда Америка собирала "дивиденды мира" и чувствовала себя на пике своего могущества. Если резкое обострение внутренних противоречий в стране в самом деле начиналось при Клинтоне, то почему?

В силу случайного стечения исторических обстоятельств? Или все же потому, что после исчезновения экзистенциальной внешней угрозы власти США решили, что им море по колено, и существенно "ослабили поводья" госконтроля — и внутреннего, и внешнего; и политического, и социального, и экономического? Ведь и истоки финансового кризиса, грянувшего уже при Джордже Буше — младшем, восходят туда же.

Ну не верю я в случайные исторические совпадения...

"Неискупимый грех" Трампа

Возможна ли в Америке настоящая новая гражданская война, со стрельбой? Недавно на одном телевизионном шоу я твердо сказал, что в это не верю, хотя сам же прежде не раз называл политической и информационной гражданской войной нынешнее противостояние между ветвями власти и ведущими партиями в США.

Но знаете что? Как советуют сами американцы, "никогда не говори "никогда". Вот Трампа недавно обвинили в том, что он как раз к такому конфликту страну и ведет.

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Началось все с того, что один из его сторонников, пастор техасской "мегацеркви" Роберт Джефресс, публично заявил: "Я никогда еще не видел, чтобы христиане-евангелисты были так чем-то возмущены, как нынешней попыткой незаконно отстранить президента от власти, переиначить выборы 2016 года и тем самым обнулить голоса миллионов [верующих]. Они знают, что президент Трамп не совершил ничего такого, за что бы его можно было подвергнуть импичменту, кроме победы над Хиллари Клинтон в 2016 году. Вот этого неискупимого греха демократы ему никогда не простят. Если демократам удастся отстранить президента от власти, то это расколет народ, как в Гражданскую войну, от чего наша страна никогда не оправится".

Последнюю фразу Трамп ретвитнул, то есть перенаправил своим подписчикам в Twitter, которых у него 66,6 млн человек. За что сразу получил от либеральных политиков и СМИ по полной программе.

Сенатор из Калифорнии Камала Харрис, участвующая в президентской предвыборной гонке среди демократов, призвала хозяев Twitter лишить президента США права пользования этой соцсетью. Зогби из ААИ в своей колонке подчеркнул, что "это предсказание/угрозу следует воспринимать серьезно". Сетевое издание Daily Beast напомнило, что предупреждения о возможности гражданской войны и прежде раздавались от правых, в том числе религиозных, американских идеологов. 

"Это не паранойя"

А лидер традиционных СМИ США газета New York Times даже напечатала комментарий "Уйдет ли Трамп когда-либо из Белого дома?", в котором доказывалось, что "это не паранойя", а серьезный вопрос. В подтверждение обильно цитировался профессор Университета Нотр-Дам Дэвид Лидж, представленный как крупнейший специалист по выборам в США. Он напомнил, что Трамп любит хвастаться своими "друзьями-патриотами" среди военных и сторонников Второй поправки к конституции США, защищающей право граждан на ношение оружия, и заявил: "Нам не следует исходить из того, что либо поражение на выборах 2020 года, либо импичмент и осуждение устранят Трампа из Белого дома".

Позже журналисты лично пообщались с некоторыми из вооруженных сторонников Трампа и те подтвердили, что готовы его защищать. В частности, некий Лэрри Колдуэлл Пирси из организации "Сыны ветеранов Конфедерации" заверил агентство Reuters, что около 30 тыс. ее членов, "скорее всего, выйдут все как один" для участия в "партизанской войне", а сам он, "наверное, будет в ней офицером".

Конфедерацией именовалось объединение рабовладельческих южных штатов в ходе Гражданской войны 1861–1865 годов в США. Reuters напоминает, что другое правое вооруженное формирование — "Хранители присяги" — ранее дало такой ответ на ретвит Трампа: "Это правда. Так и есть. Мы действительно на грани ГОРЯЧЕЙ гражданской войны. Как в 1859 году".

Две трети пройдено?

Как все это воспринимать, я даже для себя самого пока не решил. Понятно, что и правые, и левые в США занимаются предвыборной пропагандой. Чем-то друг друга пугают, в чем-то выдают желаемое за действительное. В общем, пускают пыль в глаза — и себе, и избирателям.

Но все же сводить происходящее к чисто политическим играм тоже, думаю, неправильно. То, что Америка расколота, — это не миф, а явь. У брокера с Уолл-стрит или продюсера из Голливуда одна "американская мечта", а у фермера из Айовы или шахтера из Пенсильвании — совсем другая.

Поэтому, собственно, глобалисты из столичного истеблишмента и приняли изначально в штыки националиста и популиста Трампа. И продолжают воевать с ним не на жизнь, а на смерть.

Философ и политолог Пол Гренье, с которым мы сначала познакомились, а потом и подружились в православном Свято-Николаевском приходе в Вашингтоне, посоветовал мне обратить внимание на размышления Майкла Влахоса, преподающего военную стратегию в Университете Джонса Гопкинса и колледже ВМС США.

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Тот понимает гражданскую войну как следствие "разрушения конституционного порядка", а применительно к сегодняшней ситуации пишет: "Американский конституционный порядок пока еще не разрушен", но он "крошится у нас на глазах". Фактически, по мнению специалиста, этот порядок подрывается обеими "враждующими сторонами", поскольку они навязывают друг другу "два несовместимых представления об американской жизни". Причем обе стороны "крайне ожесточены и готовы почти на все, чтобы добиться своего".

И Влахос, и другие специалисты ссылаются на новое и во многом беспрецедентное исследование столичного Джорджтаунского университета. Оно подтвердило обострение "политических, расовых и классовых" противоречий в стране, а также показало, что, "по мнению среднего избирателя, США на две трети прошли путь к грани гражданской войны". Если принять весь путь за 100%, то пройдено, по оценке политологов, более 67% дистанции.

Кстати, в ходе этого же опроса 87% американцев выразили согласие с тем, что "целью политических лидеров должны быть компромисс и поиск общего языка" с оппонентами. Но при этом 84% заявили, что им "надоели лидеры, идущие на компромисс в отношении своих ценностей и идеалов", а желанны другие, способные все это непреклонно отстаивать. Вот и пойди пойми, что им на самом деле нужно.

Ответ зависит от вопроса

Самое же, на мой взгляд, поразительное во всем этом — то, что накал политических страстей внешне никак не отражается на обычной жизни страны. Я специально спрашивал у знакомых насчет кризиса, но они в ответ пожимали плечами. Мол, экономического-то спада нет, а пока люди в состоянии платить по счетам, кризисная атмосфера не чувствуется.

Гренье еще добавил, что "противоборствующие стороны" в США не так уж плотно соприкасаются в повседневной жизни. Линии раскола пролегают не только между партиями, поколениями и имущественными социальными слоями. Они проходят и по географическому признаку: между крупными городами и сельскими районами, между штатами Севера и Юга, между прибрежными полосами и "глубинкой". Последнюю в Америке именуют еще порой flyover country, то есть "остающаяся под крылом", в буквальном смысле — "мимолетная" территория.

Выборы покажут, кто в США сильнее — глобалисты или почвенники. По обычным опросам, Трамп отстает от любого из ведущих претендентов-демократов чуть ли не с двузначным отрывом. Но вот на днях газета Politico и компания Morning Consult догадались поставить вопрос иначе: не за кого вы лично собираетесь голосовать (многие сторонники действующего президента не хотят открыто признаваться в своих симпатиях), а кто, по-вашему, победит на выборах?

И выяснилось, что 56% американских избирателей ожидают переизбрания Трампа. То, что среди них 85% республиканцев, понятно. Но вот то, что так же думает 51% независимых и целых 35% демократов, удивило даже многих специалистов.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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