Почему американцы пугают друг друга призраками Берии и Вышинского

Андрей Шитов — о том, как "рыжему делают биографию" в ходе публичных слушаний по подготовке к импичменту

"Какую биографию, однако, делают нашему рыжему!" — невесело пошутила в свое время Анна Ахматова в разгар судебного процесса в СССР над Иосифом Бродским. Я часто вспоминаю эти слова, поражаясь тому, что происходит в Америке вокруг Дональда Трампа. Бродский был поэт от Бога, Трамп — миллиардер и действующий президент США. Биографии они себе выстроили сами, без посторонней помощи. Но травля Бродского, которую имела в виду Ахматова и которую предала огласке Фрида Вигдорова, сделала имя поэта широко известным и на родине, и за ее пределами. Стала драматичным прологом к его пришедшей позже нобелевской славе. И нынешняя травля Трампа, которую сам он именует охотой на ведьм, вольно или невольно закрепляет за ним особое место в новейшей истории США. Чего в итоге на его долю придется больше — почета или позора, — покажет будущее. Однако заурядность, которой боялся, но так и не избежал, например, его непосредственный предшественник Барак Обама, нынешнему хозяину Белого дома, судя по всему, не грозит. Биография получается все более яркая. "Первый постановочный процесс" По мнению американских специалистов, минувшая и нынешняя недели — одни из важнейших для Трампа за все время его правления. В нижней палате Конгресса США начался публичный этап слушаний, посвященных подготовке к импичменту президента, то есть официальному предъявлению ему обвинений в нарушении закона. Сторонники Трампа сравнивают эти слушания со сталинскими показательными процессами в СССР. Основатель консервативного сетевого портала PJ Media журналист и писатель Роджер Саймон так и озаглавил свой комментарий: "Какой импичмент? В Америке начинается первый постановочный процесс". Интересно, что и известный либеральный правовед Алан Дершовиц, которого трудно заподозрить в симпатиях к нынешнему хозяину Белого дома, откликнулся в том же духе. Как и Саймон, он привел известную цитату "был бы человек, а статья найдется" (американцы хором приписывают эти слова Л.П. Берии, справочная служба ТАСС утверждает, что это безымянный "чекистский фольклор" прошлого века, основанный на русских пословицах типа "была бы спина, найдется и вина") и далее заявил нью-йоркской радиостанции WNYM, что "попытки фабриковать преступления на пустом месте должны пугать любого — хоть в Нью-Йорке, хоть в глубинке". "Вот теперь люди на телевидении, особенно на [каналах] CNN и MSNBC, говорят, что если президент или кто-нибудь другой назовет имя осведомителя по ситуации с Украиной, то это будет нарушением закона, — сказал Дершовиц, имея в виду сотрудника ЦРУ Эрика Чарамеллу, подавшего донос на Трампа. — Я вчера потратил полдня, прошерстил от начала до конца федеральные кодексы, но такого преступления не нашел". "Сначала они придумали "сговор", — продолжал юрист, который в свое время был самым молодым профессором права в Гарварде, а потом прославился участием во многих "громких" судебных процессах в США. — Я искал в кодексах, но нет такого преступления — сговор с иностранным государством. Потом стали кивать на воспрепятствование действиям Конгресса. Отчаянно пытаясь найти какие-нибудь нарушения закона, которые можно приписать президенту Трампу, они их просто выдумывают. А это значит, что опасность грозит нам всем". "Сначала приговор, а уж потом обвинения" Мне самому сравнение слушаний в Конгрессе США со сталинскими процессами поначалу показалось притянутым за уши. Но, почитав комментарии и подумав, я согласился, что сходство действительно есть. Во-первых, понятно, что действия противников Трампа в США продиктованы не правовыми, а сугубо политическими мотивами. Потерпев совершенно неожиданное унизительное поражение на выборах 2016 года, Демократическая партия США с этим поражением не смирилась и, по сути, до сих пор пытается махать кулаками после драки. К тому же речь идет не только о прошлом, но и о будущем: конгрессмен-техасец Ал Грин еще в мае публично признал: "Я опасаюсь, что если мы не подвергнем этого президента импичменту, то его переизберут".

Во-вторых, очевидно, что обвинителям Трампа действительно безразлично, какое конкретно дело ему "шить". После того как с треском провалилась версия его предвыборного "сговора" с Россией, они с легкостью переключились на новый "след": дескать, президент-республиканец пытался "выкручивать руки" властям в Киеве, чтобы заставить их собрать компромат на своего вероятного соперника на выборах будущего года в США демократа Джозефа Байдена. Раздули скандал вокруг разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским и приступили-таки к подготовке импичмента. В-третьих, демократы в США еще только готовят формальный суд над президентом страны, но в близких к ним либеральных СМИ Трамп, по сути, уже осужден. У них, как писал в комментарии "об использовании импичмента как предвыборной стратегии" нью-йоркский литературный журнал New Criterion ("Новый критерий"), словно в "Стране чудес" у Льюиса Кэрролла, "сначала приговор, а уж потом обвинения". В общем, фантасмагория. И впрямь, как при Сталине, когда во "враги народа" в СССР записывали высших руководителей правящей партии и государства. В чем преступление? Другое дело, что Америка — все-таки не Советский Союз, тем более сталинского образца. Примат права над политикой там пока еще сохраняется. И всем, включая самих организаторов попытки импичмента, заведомо понятно, что эта затея почти наверняка обречена на провал. Практически невозможно представить себе ситуацию, при которой обвинения против Трампа были бы поддержаны его однопартийцами, контролирующими верхнюю палату Конгресса — американский Сенат. Тем более что до сих пор толком не ясно, что ему собираются вменять в вину. В самом упрощенном виде суть претензий сводится к тому, что он требовал от Киева — чуть ли не под угрозой лишения американской помощи — расследования подозрений в коррупции в отношении отца и сына Байденов. Ну и что с того, даже если так? Многие специалисты, включая того же Дершовица, который, между прочим, в нынешней президентской предвыборной гонке поддерживает кандидатуру Байдена, не раз указывали, что ничего противозаконного в подобном подходе нет. Вот если бы Трамп требовал, например, сфабриковать компромат на своего политического соперника, а не собрать достоверную информацию, это было бы другое дело. Но об этом речь не идет. "Всех их — под импичмент!" Более того, общеизвестно, что как раз Байден в бытность вице-президентом США говорил с украинскими властями языком ультиматумов. Он сам публично хвастался, как в свое время добился немедленного увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина, пригрозив, что иначе Киев не получит $1 млрд в виде кредитных гарантий. Это считается в Вашингтоне нормальным, поскольку, дескать, вице-президент проводил государственную политику, а личного интереса у него не было. Но как раз в этом Трамп и республиканцы сомневаются.

Они напоминают, что сын вице-президента Хантер Байден входил в состав правления украинской энергетической компании "Бурисма" и, по сути, ни за что получал миллионы долларов. На их взгляд, Байден-старший своими действиями мог прикрывать сына от "излишнего" внимания со стороны той самой киевской прокуратуры. Вот они и призывают разобраться, не было ли во всем этом коррупционной составляющей. Между прочим, на днях сетевой журнал American Spectator вполне серьезно призвал подвергнуть задним числом импичменту… Джорджа Байдена. По словам издания, повод и законные основания для этого — те же, что и с Трампом, а практический смысл — в том, чтобы лишить бывшего вице-президента возможности занятия в будущем высоких государственных постов. Единственное препятствие — политическое: понятно, что демократы в Конгрессе США никогда на это не пойдут. Звучат риторические требования и похлеще. Так, обозреватель газеты Detroit News Нолан Финли напечатал комментарий под заголовком "Да всех их — под импичмент!" То есть и президента, и членов Конгресса США. Без ажиотажа Сами по себе уже прошедшие на Капитолийском холме открытые слушания ажиотажа в Америке не вызвали. Один из комментаторов в сетевом издании Federalist даже назвал их "ужасно занудными и скучными". Как водится, каждая из сторон трактует происходящее в свою пользу. Демократы (которым, кстати, активно поддакивает живущий в США российский оппозиционер Гарри Каспаров) говорят и пишут, что свидетельские показания наносят Трампу все больший ущерб. Республиканцы утверждают, что политическое шоу неизбежно ударит бумерангом по своим организаторам.

При этом рейтинг президента по опросам избирателей, хотя в целом и негативный, практически не меняется. Поддержка же импичмента как такового за последние дни даже чуть снизилась. Среди других исследований обратил на себя внимание опрос фирмы Rasmussen Reports, в котором американцы большинством в 53% голосов выразили мнение, что СМИ США при освещении темы импичмента подыгрывают демократам и пытаются способствовать отстранению президента от должности. Лишь 32% опрошенных верят в профессиональную непредвзятость журналистов. Сам Трамп, как обычно, демонстрирует несокрушимую уверенность в себе. В понедельник он написал в Twitter, что готов "серьезно рассмотреть" возможность дачи законодателям устных или письменных показаний, хотя и "не делал ничего неправильного" и не хочет "придавать видимость законности всему этому надувательству без соблюдения процессуальных норм". "Не рой яму другому"? История учит, что организаторы показательных процессов нередко сами оказываются на скамье подсудимых. Не исключено, что и в Америке сейчас дело идет к тому же. Министр и генеральный прокурор США Уильям Барр уже пытается выяснить, кто и на каких основаниях начинал преследование людей из окружения Трампа, которое президент теперь именует охотой на ведьм. Разобраться в этом поручено федеральному прокурору США по штату Коннектикут Джону Дарему.

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