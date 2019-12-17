"Сардины" на итальянских площадях: что это такое и с чем их едят

Движение "сардин" быстро распространилось по всей Италии. Молодые люди заполняют площади, как "сардины в бочке", поют песни, скандируют лозунги и высмеивают итальянскую политическую реальность. Их акции носят мирный характер и призваны устраивать на площадях не протесты, а праздники. Основная идея "сардин" — не борьба с правительством, а надежды на лучшее будущее своей страны.

Масштабные выступления "сардин" докатилась и до Рима. На одной из наиболее символичных для манифестантов площадей — Сан-Джованни-ин-Латерано — в минувшую субботу собрались несколько десятков тысяч человек. По большей части — молодые люди. Данные о числе участников мероприятия полиции и организаторов сильно отличаются: 35 тыс. человек (по подсчетам полиции) против 100 тыс. (по заявлению организаторов). Но главное, по словам неформального лидера "сардин", который предпочитает, чтобы его называли "пресс-секретарем" движения, Маттии Сантори (кудрявый молодой человек, который все чаще мелькает на телевизионных экранах), "цель достигнута — площадь заполнилась". А были те, которые прогнозировали "сардинам" в Риме провал.

Выбор пал на Сан-Джованни не просто так: десятилетиями эта площадь перед одноименной базиликой, заложенной еще раньше, чем собор Святого Петра, считалась "красной". Здесь собирались большие демонстрации сторонников левых политических партий. По традиции именно здесь каждый год проходит концерт "пролетарского праздника" трудящихся 1 Мая. В последние годы разграничение на левых и правых сильно размылось. До "сардин" на этой же площади состоялась не менее крупная демонстрация сторонников правых партий — "Лиги" и "Братьев Италии", на которой лидер последней Джорджа Мелони произнесла слова, ставшие вирусными в интернете: "Я — Джорджа, я — итальянка, женщина, мать, христианка". Эта простая фраза считается гимном традиционализма и национализма, которые в последние годы раскололи итальянское общество. "Братья Италии", согласно результатам последних выборов в Европарламент, обошли по популярности партию "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. Противники бывшего вице-премьера и главы МВД Маттео Сальвини, возглавляющего "Лигу", и той же Мелони обвиняют эту пару в том, что они посеяли "семена ненависти и нетерпимости". Ответом на рост в итальянском обществе расизма (на волне антимиграционной риторики той же "Лиги"), случаи проявления антисемитизма (на фоне выхода из подполья неофашистов), процветания популизма в политике и стали "сардины". Хотя говорить, что это движение направлено исключительно "против Сальвини" (которого определенные представители итальянского общества считают угрозой демократии и сравнивают с Муссолини), слишком поверхностно. Скорее это ответ на неспособность левых партий (Демократической, поскольку Компартия давно канула в Лету) отражать и отстаивать интересы и потребности своего традиционного электората, выросшего из ценностей партизанской борьбы с нацизмом и фашизмом, (обманутой) веры в возможность коммунизма и более справедливого общества. "Сардины" как идея Пока "сардины" — это спонтанные выступления, которые быстро охватили площади от севера до юга Апеннин. Кроме красивых лозунгов, с которыми сложно поспорить, за движением больше ничего нет. Из-за этого весьма непросто предсказать его будущее. Лозунги "сардин" отличаются от лозунгов политиков только тем, что у последних это — (невыполнимые) предвыборные обещания. Сами "сардины" заявляют, что не намерены становиться политической партией. Хотя решающим толчком стала все-таки избирательная кампания. Неслучайно первая акция нового общественного движения прошла в Болонье, административном центре области Эмилии-Романье. В январе будущего года там должны пройти административные выборы, которые, как ожидается, станут показательными для общей политической ситуации, расклада сил и популярности коалиционного кабинета движения "5 звезд", неуклонно теряющего популярность, и Демпартии. В традиционном "красном" форпосте, как, собственно, везде по стране, растет популярность "Лиги". Если еще несколько лет назад ее присутствие в Эмилии было сложно себе представить (из-за исторической несовместимости идеологических убеждений), то сейчас она, согласно прогнозам, наберет наибольшее число голосов. Именно в Болонье Сальвини принимали особенно недружественно представители так называемых социальных центров, леворадикальной молодежи, нередко прибегающейся к насильственным методам. Все акции "сардин" носят подчеркнуто мирный характер. По их определению, они — "площадь праздника, торжества мира и справедливости". Именно поэтому вход открыт всем — без разграничения политической принадлежности. Это движение настолько универсально, что поддержку им высказала спутница экс-премьера и лидера партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони Франческа Паскале. В римской демонстрации хотели принять участие сторонники крайне правой "Новой силы", которая считается неофашистской организацией. И это сразу привело к полемике, поскольку площадь "сардин" поет символичную "Белла, чао", которая исторически не вяжется с определенными политическими формированиями.

На эту тему Ось Вашингтон — Рим: чем грозит России сближение Италии с США

"Сардины" выбрали ироничную риторику — "как сардины в бочке" одновременно означает, что "нас много" и что "нам так тесно, что нечем дышать" (в этом неправильном обществе). Они прибегают к игре слов, даже не критикуя, а высмеивая современную итальянскую реальность. Причем никто открыто не называет имена неугодных политиков. Многие итальянские СМИ написали, что за "сардинами" стоят бывшие лидеры итальянских левых — экс-премьер Романо Проди и Вальтер Вельтрони, основавшие Демпартию. Идея заключается в том, чтобы предложить альтернативу Демпартии, которая также утратила свой традиционный электорат, и создать новый левый фронт на фоне роста популярности правых. Проди публично опроверг свою причастность к "сардинам". При этом известный "политик на покое" обратил внимание на сходство итальянских "сардин" с охватившими многие страны мира — от Гонконга и Чили до Франции — протестными движениями: у них нет лидера и они родились достаточно спонтанно и быстро распространились. На этом, правда, все сходство заканчивается. У "сардин" нет ничего общего с теми же "желтыми жилетами". Они не борются с правительством. Они пока просто идея лучшей Италии. И это, собственно, и представляет угрозу, что они пропадут так же быстро, как появились. "Сардины" и правящие круги Симпатию "сардинам" выразил официально беспартийный премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Это как будто сняло все сомнения об их оппозиционности. Тогда как правящие политические партии — движение "5 звезд" и Демпартия, разумеется, — захотели примерить "сардин" на себя. Представительница правящего движения "5 звезд" мэр Рима Вирджиния Раджи назвала римскую демонстрацию "прекрасным народным праздником". Лидер другой правящей партии (Демократической партии) и губернатор столичной области Лацио Никола Дзингаретти написал в своем Twitter, что "нужно вместе менять Италию". Еще более, чем для Сальвини, который хотя и вышел из правительства, но не сошел с дистанции, опасность "сардины" представляют для движения "5 звезд". У их истоков есть что-то общее: основатель "пятизвездных", заметьте, комик Беппе Грилло тоже начинал с того, что ездил по итальянским городам и выступал на площадях с ироничными разоблачениями политиков. Его тон, правда, был гораздо агрессивнее, а шоу носило красноречивое название "А пошли бы вы все" (V-day, латинская буква V, которая сохранилась в символе партии, ассоциируется с распространенным ругательством). Более десяти лет назад эти концерты конкретизировались в политическую партию. "Сардины" стали и некой реакцией на разочарование избирателей движением "5 звезд", которое позиционировало себя как альтернатива устаревшим традиционным политикам, а в итоге не ушло далеко от обыкновенного популизма. За время пребывания у власти "пятизвездным" пришлось отказаться, если не предать, многие свои принципы.