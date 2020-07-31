Гонконг накрыла третья волна коронавируса. Как мегаполис переносит удар пандемии

Новая, третья по счету волна коронавируса накрыла Гонконг после нескольких недель эпидемиологического затишья. Последние десять дней подряд в одном из самых густонаселенных мегаполисов мира ежедневно фиксируется более сотни случаев инфицирования каждые сутки. Общее количество заболевших перевалило за три тысячи, 27 пациентов скончались. 30 июля число заболевших достигло 149, что стало рекордным суточным показателем с начала пандемии для этого специального административного района Китая. На следующий день власти приняли беспрецедентное решение о переносе сентябрьских выборов в Законодательный совет на год.

Для такого "муравейника", как Гонконг, с его крайне высокой плотностью населения, ютящегося в крошечных квартирках в многоэтажных высотках, такие темпы прироста инфицированных весьма пугающие. Шутка ли, в городе есть кварталы, где на одном квадратном километре соседствуют ни много ни мало от 57 тыс. до 66,7 тыс. жителей. Стоит одному чихнуть — и вирус тут же расползется, как это уже бывало во время эпидемии атипичной пневмонии (SARS). В 2003 году она унесла жизни почти 300 гонконгцев. Власти назвали нынешнюю ситуацию чрезвычайно тревожной и критической и пошли на серьезное ужесточение мер. Первым делом они перевели 180 тыс. госслужащих на удаленный режим работы и продлили ряд ограничений, связанных с закрытием спортзалов, бассейнов, баров, пляжей, ночных клубов, кинотеатров, местного "Диснейленда". Еще в июне все эти заведения спокойно работали после нормализации эпидемиологической обстановки и первых двух, относительно слабых, волн вируса. В конце марта на пике второй волны максимальное число ежедневных случаев составляло 65. Затянув пояса C 29 июля жителям запретили собираться в группы больше двух человек вместо обозначенных ранее четырех (до этого было 50), а также выходить на улицу без защитных масок. Надо сказать, еще в мае власти позаботились о бесплатной раздаче всем гражданам высококачественных масок многоразового использования с частицами меди и шестью слоями защиты, которые можно стирать до 60 раз. Но, пожалуй, самой страшной "трагедией" для гонконгцев стало закрытие всех ресторанов — им разрешили работать только навынос. По азиатской традиции местные жители редко сами готовят дома (у многих толком нет нормальных кухонь) и предпочитают питаться в закусочных. Эксперты отрасли предупредили, что нововведение поставит на грань разорения тысячи кафешек и харчевен в мегаполисе, не говоря уже о фешенебельных заведениях с мишленовскими звездами, коих в Гонконге немало. Так, в роскошном отеле Mandarin Oriental уже закрылись два таких престижных ресторана. Прогорели или терпят огромные убытки и многие другие — на фоне баснословной стоимости аренды коммерческих помещений в этом дорогущем мегаполисе.

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Свою озабоченность в этой связи выразили и экологи по поводу проблем утилизации сотен тысяч пластиковых коробочек для еды навынос. А многим сотрудникам и рабочим пришлось во время обеденного перерыва устраивать перекус прямо на улице на 36-градусной влажной жаре, что вызвало многочисленные жалобы. Власти оказались в затруднительном положении. Ведь они обещали выстраивать баланс между карантинными мерами и нормализацией экономической деятельности. Под давлением общественности глава гонконгской администрации Кэрри Лам была вынуждена в короткие сроки пересмотреть свое решение и неожиданно согласилась смягчить ограничения для ресторанов. В итоге им разрешили принимать посетителей лишь в дневное время, убрав половину стульев. За одним столиком могут сидеть не более двух человек. Данное решение, принятое в день регистрации максимального числа случаев заражения, вызвало неоднозначную реакцию. Многие обвинили госпожу Лам в поспешности и непоследовательности.

Если еще неделю назад тяготы самоизоляции в разгар летней жары спасали пляжи, то сейчас они закрыты и пусты. Купаться, как бы ни хотелось, никто не решается: нарушителей правил ждет внушительный штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. гонконгских долларов ($258–645). Потери экономики и госпомощь Нынешний кризис, по оценкам экспертов, способен серьезно "добить" экономику Гонконга после того, как с осени 2019 года она вступила в стадию рецессии. Это стало следствием продолжительных массовых антиправительственных протестов, а также китайско-американской торговой войны.

В первом квартале текущего года ВВП этого специального административного района Китая сократился на рекордные 9,1%, во втором квартале "просел" на 9%. На этом фоне уровень безработицы в июне поднялся до 6,2% — максимума за пятнадцать лет, при этом год с небольшим назад этот показатель не превышал 2,8%. Основу экономики Гонконга составляет сектор услуг, который дает 93% объема валового внутреннего продукта. В рамках программы помощи бизнесу в условиях пандемии власти Гонконга обещали создать 30 тыс. рабочих мест в ближайшие два года и наполовину субсидировать выплаты зарплат для порядка 1,5 млн сотрудников, занятых в наиболее пострадавших от кризиса отраслях. Кроме того, всем жителям старше 18 лет правительство с июля начало выплачивать в качестве помощи по 10 тыс. гонконгских долларов (почти $1,3 тыс.) с целью стимулирования потребления и облегчения финансового бремени населения. Также содействие получили владельцы турфирм, баров, массажных салонов и прочего бизнеса, пострадавшего от пандемии, но сейчас они вновь стали взывать о помощи. И не факт, что получат ее повторно. Ведь в бюджете образовалась дыра — в текущем финансовом году ожидается бюджетный дефицит в $35,7 млрд. Это будет вдвое выше, чем планировалось изначально. Тем не менее в условиях дефицита средств власти решили поддержать и фактически спасли от краха ведущую гонконгскую авиакомпанию Cathay Pacific, приняв участие в программе ее рекапитализации. Из-за пандемии коронавируса этот воздушный гигант сократил объем перевозок более чем на 99% и ожидает за полгода рекордных убытков на $1,3 млрд. В изоляции от мира С конца марта административный район полностью остается закрытым для въезда всех иностранных туристов. Такие меры, по всей вероятности, будут действовать до конца года. Международный аэропорт Чек Лап Кок — один из самых загруженных в Азии — с июня частично возобновил обслуживание пассажиров транзитных рейсов, но в ограниченном режиме. В целом поток приезжих в Гонконг, который считался одним из самых посещаемых городов в мире, на фоне пандемии сократился в июне на 99,7% в годовом исчислении. В прошлом году мегаполис посетили почти 56 млн человек. За месяц местная воздушная гавань обслужила всего 59 тыс. пассажиров. На 7,7% в прошлом месяце упал ее грузооборот — до 357 тыс. тонн. При этом по объемам перевозок грузов аэропорт Гонконга считается самым оживленным в мире: в 2019 году этот показатель достигал 4,8 млн тонн. Ранее местный аэропорт, имеющий две действующие взлетно-посадочные полосы и еще одну строящуюся, ежедневно принимал свыше 1,1 тыс. пассажирских и грузовых рейсов по 220 направлениям. Воздушная гавань, построенная в 1998 году на насыпном острове, насчитывает 78 тыс. сотрудников. Многие из них сейчас сидят без дела. Некоторые авиакомпании полностью прекратили полеты. Перенос выборов Впрочем, с политической точки зрения нынешняя вспышка вируса, можно сказать, пришлась на руку администрации Гонконга и центральным властям в Пекине. Она позволит не допустить возобновления в городе массовых антиправительственных протестов и отодвинуть на задний план недовольство части населения по поводу недавно принятого парламентом КНР нового сурового закона о национальной безопасности. А кроме того, под предлогом эпидемиологической угрозы было отложено на год проведение выборов в Законодательный совет, намеченных здесь на 6 сентября.

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