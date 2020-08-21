От "стейка" до суши: что приготовить из арбуза и дыни

Мария Курсакова — о том, что даже из арбузных корок можно сделать вкусные блюда

На этой неделе начинается самый сезон сахарных арбузов и ароматных дынь. Именно ко второй половине августа они успевают полностью созреть, и вкус у них уже не травянистый и чуть сладкий, как несколько недель назад, а наконец-то тот самый — любимый с детства. Родина арбуза — Западная Африка: там до сих пор можно встретить дикорастущие тыквины. Не прочь отведать сахарной мякоти были египетские фараоны — арбузные семечки обнаружили в гробнице Тутанхамона. И только через много сотен лет об этом плоде узнали на других континентах: в VII веке его начали выращивать в Индии, а к X веку он "добрался" до Китая и Пиренейского полуострова, откуда попал в другие уголки Европы.

В России арбуз вошел в моду во второй половине XIX века — его любили подавать к… новогоднему столу. А еще из него, так же как и из дыни, делали рассолы. Их высоко ценили, как и засоленные продукты, и это умение считалось высшим кулинарным мастерством. Как раз с тех времен и пошла русская пословица "У всякой соленщицы свой рассол". Кстати, путь дыни к мировой популярности был намного быстрее. Хотя до сих пор ведутся споры, где она появилась — в Африке или азиатских Иране и Индии, — это растение одним из первых начали культивировать в Старом Свете. И уже в V веке дыню хорошо знали в Западной Римской империи. Как любителю обоих бахчевых, мне особенно импонирует, что, несмотря на свою интенсивную сладость, у них небольшая калорийность: в 100 г арбуза — 30 ккал, а дыни — 36 ккал. При этом и та и другая тыквина полезна для здоровья. В арбузе содержится витамин А — он жизненно необходим для зрения и здоровой иммунной системы и положительно влияет на рост и развитие клеток. Также в плоде есть витамин С, который укрепляет иммунитет, является антиоксидантной защитой нашего организма и участвует в производстве коллагена и нейротрансмиттеров: в том числе серотонина — "гормона счастья". В 100 г дыни содержится почти треть дневной нормы витамина С и калий — для здоровья сердечно-сосудистой системы, правильной нервной проводимости и сокращения мышц. Также это один из немногих продуктов, в котором есть омега-3 жирные кислоты для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. Фреш из тыквины Конечно, арбуз и дыня хороши сами по себе. Но для меня они, за счет неповторимого вкуса и специфичной текстуры, одни из самых интересных ингредиентов для кулинарных экспериментов. Я обожаю арбузный фреш — надо измельчить мякоть арбуза, очищенную от косточек, в чаше блендера. Иногда добавляю в коктейль несколько капель лимонного или лаймового сока и листочки мяты. А если долить немного содовой, то получится полезный лимонад.

Кстати, арбуз невероятно хорош в салатах. Мой самый любимый — с пряными листьями руколы и выдержанным бальзамическим уксусом.

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Еще один продукт, который подходит арбузу, — помидоры. Попробуйте приготовить салат из крупных ломтиков арбуза и томатов и сдобрить их крошкой из сыра фета и щепоткой мелконарубленной мяты. Помидоры можно заменить на клубнику — тоже получится очень вкусно. Такое в кулинарии встречается не часто, но все вышеперечисленные ингредиенты взаимозаменяемы и хорошо сочетаются друг с другом. Для большей свежести в салат можно добавить огурец или базилик, а остроту придать колечками красного лука — я люблю сладкий ялтинский. Лучшая заправка — нерафинированное оливковое масло extra virgin, а топинг — рубленые грецкие орехи или фисташки. Из арбуза получается потрясающее домашнее мороженое. Причем я готовлю его двумя способами. Первый — измельчить в блендере до состояния пюре мякоть арбуза без косточек и очень спелый банан, добавить по желанию немного кленового сиропа для карамельного вкуса, перелить смесь в пластиковый или стеклянный контейнер и отправить на несколько часов в морозилку.

Мороженое по второму рецепту готовится точно так же, только мякоть тыквины в одинаковых пропорциях пюрируется с любым растительным молоком (я предпочитаю миндальное или кокосовое), натуральным сиропом (например, кленовым или топинамбура) и несколькими каплями ванильного экстракта. Кстати, из этих же ингредиентов можно сделать вкуснейший милкшейк, только очищенный от косточек и корки арбуз рекомендую предварительно заморозить. А если вам захочется чего-то новенького, то попробуйте приготовить арбузные конфеты. Для этого порежьте мякоть на маленькие прямоугольники, окуните их в ганаш из растопленного шоколада с небольшим количеством нерафинированного оливкового масла, растительного молока и обязательно щепоткой соли (вкус получится более интересным) и дайте застыть.

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Еще один эффектный десерт — арбузная "пицца" с топингом из взбитых сливок (их можно заменить на жирное кокосовое молоко, постоявшее ночь в холодильнике, — используйте только верхнюю застывшую часть, а жидкую внизу — в другом рецепте), ягод и мяты. Арбузным коркам без зеленой кожицы я тоже нахожу применение — варю из них варенье с нерафинированным тростниковым сахаром, лимонным соком и цедрой. Иногда добавляю натуральный ванильный экстракт, специи (например, корицу) и яблоко. Занятие трудоемкое, но того стоит. Другая идея, как не выбрасывать арбузные корки, — замариновать их. Для этого понадобится сахар или натуральный сироп — кленовый или топинамбура, соль, уксус (я больше люблю белый винный), вода или немного арбузного сока и специи: обязательно коричная палочка и по желанию — гвоздика, чеснок, лавровый лист, мускатный орех и душистый перец. Корки можно отварить в течение 15 минут до мягкости или хорошо натереть солью и оставить на два-три часа — в этом случае необходимо промыть их после под холодной водой. Затем соедините все ингредиенты для маринада, доведите его до кипения и залейте арбузные корки. Когда маринованное блюдо остынет, переложите его в герметичную стеклянную банку или контейнер и поставьте в холодильник. Через двое суток можно подавать на стол. Арбузный гаспачо Звучит непривычно, но арбузом можно полноценно пообедать. Например, приготовить необычный вариант традиционного испанского холодного супа гаспачо. Согласно одной из версий, изначально это блюдо, заимствованное у римлян, состояло из хлеба, оливкового масла, воды, уксуса и чеснока. Лишь в XVIII веке испанцы добавили в него ингредиент, который сейчас считается основным, — помидор. А теперь еще такие продукты, как виноград, клубнику и арбуз.

Этот суп я часто беру с собой как полезный перекус в стильной прозрачной бутылочке или банке для смузи. Что нужно (на 4 порции): Мякоть арбуза, очищенная от косточек, — 600 г

Томаты (крупные, очень спелые, лучше сочного алого цвета) — 3 шт.

Огурец (маленький) — 1 шт.

Красный болгарский перец — 1 шт.

Красный сладкий лук (лучше ялтинский, средний) — ¼ шт.

Мята — 10–15 листочков

Чеснок — 1 зубчик

Нерафинированное оливковое масло extra virgin — 3 ст. л.

Красный винный уксус — 2 ст. л.

Молотая зира — ¼ ч. л.

Морская йодированная соль — по вкусу

Черный свежемолотый перец — по вкусу

Свежие листья зеленого базилика — для сервировки Что делать: Помыть и высушить томаты, огурец, болгарский перец, мяту и базилик.

Разрезать томаты пополам, вырезать сердцевину и нарезать крупными кусочками.

Почистить и помыть лук. Нарезать средними ломтиками.

Почистить огурец и нарезать большими ломтиками.

Отрезать плодоножку у болгарского перца, очистить его от семян и нарезать крупными кусочками.

Положить арбуз, томаты, огурец, болгарский перец и лук в чашу блендера и измельчить до однородной консистенции, начиная с низкой скорости и постепенно ее увеличивая.

Очистить зубчик чеснока, срезать корни, сполоснуть и нарезать ломтиками.

Добавить в чашу блендера чеснок, мяту, красный винный уксус, оливковое масло, соль, черный перец и зиру. Измельчить до однородной консистенции.

Если блендер слабый и в супе осталось много комочков, протереть его через мелкое сито.

Охладить суп перед подачей.

Разлить его в боулы или тарелки и украсить листьями зеленого базилика. Арбуз высокого полета Сахарную тыквину в необычной интерпретации можно встретить и в мишленовских ресторанах. Например, Саймон Халстоун — шеф-повар британского The Elephant с одной звездой — любит соединять арбуз с морепродуктами. В одном из блюд он делает подушку из арбузных кубиков, сжатых в вакууматоре для более плотной текстуры, поливает их соусом карри, а сверху выкладывает креветки в хрустящем "панцире" из тонких картофельных ломтиков. По другому рецепту на ярко-красную и полупрозрачную пластину из арбуза, обработанную по точно такой же технологии, Халстоун помещает длинный тонкий ролл с крабовым мясом и сервирует блюдо огуречным майонезом и разноцветными съедобными цветами.

Немецкий шеф-повар Томас Бюнер — обладатель трех звезд Мишлен — делает из арбуза итальянское карпаччо. Сначала он убирает из тонкого квадратного ломтика весь сок путем дегидратации, затем запекает его в духовке и коптит. После выкладывает "мясо" на тарелку, приправляет кремом из пармезана, кедровыми орешками, бальзамиком, необычными травами для свежести и яркими съедобными цветами. "Стейк" из арбуза Действительно, совсем недавно повара и приверженцы растительной кухни в ходе многочисленных экспериментов заметили, что приготовленная мякоть арбуза по текстуре и цвету очень похожа на тунец и мясо. В ход пошли специи, и теперь из арбуза можно сделать и рыбное филе, и аппетитный стейк — почти не отличишь от оригинала. Мне они нравятся и сами по себе, и как оригинальная начинка для сэндвичей и бургеров.

Что нужно (на 1 порцию): Мякоть арбуза без косточек — любого размера, но толщиной не более 7 мм

Соевый соус — 1 ст. л.

Кунжутное масло — 1 ст. л.

Чеснок — 1 небольшой зубчик

Паприка — ½ ч. л.

Кумин — 1 большая щепотка

Бальзамический уксус и рукола для подачи Что делать: Очистить и мелко нарезать зубчик чеснока.

В удобной посуде смешать соевый соус, кунжутное масло, чеснок, паприку и кумин.

Положить в маринад ломтик арбуза. Через 10 минут перевернуть другой стороной и оставить на столько же.

Разогреть сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне и выложить "стейк". Убавить огонь до среднего-слабого и жарить 15 минут с одной стороны и 15 минут с другой. Если будет выделяться жидкость, то немного увеличить огонь.

Подавать на шапке из руколы, полив бальзамическим уксусом. Под йогуртом с халуми С дыней получается не так много кулинарных маневров, но несколько напитков и блюд попробовать рекомендую. Например, зеленые смузи со шпинатом, салатом романо или кейлом. Для большей сладости я добавляю банан, а если хочу легкую кислинку — то киви или свежевыжатый сок лимона или лайма. Всегда кладу немного имбиря — это мощная противовоспалительная приправа — и несколько листочков мяты для свежести.

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Если без зелени, то дыне подойдут любые ягоды: особенно малина, клубника, черника или голубика. На этом сочетании основывается множество рецептов — фруктовых салатов, летних сладких супов и даже соусов, например сальса. Часто к ингредиентам добавляют ароматный зеленый базилик, пряную руколу, огурец и сыр — фету, овечий сыр и даже жареный халуми. Еще я очень люблю дыню с йогуртом, в том числе кокосовым, или добавить ее в домашнюю гранолу — получается полезный завтрак без добавления сахара. А мороженое делаю так же, как из арбуза. Кстати, мякоть этой тыквины можно… запечь. Либо обмакнув в сироп топинамбура для большей сладости и карамелизации, либо в оливковое масло, посыпав солью, а при подаче сервировать кедровыми орешками и бальзамическим уксусом или добавить в любой салат. Удивительно, но дыня — необычная начинка для пасты. Отварите любимый сорт, смешайте с соусом песто, а сверху украсьте дынными кубиками, мелконарезанными вялеными томатами, листьями шпината или салата корн. Необычные роллы с начинкой из дыни Сочетание дыни с сыровяленой ветчиной (в Италии это прошутто, в Испании — хамон) — вкусная классика. И мне очень нравится, когда традиционная закуска предстает в совершенно неожиданной форме. Всего лишь из трех ингредиентов и за пять-семь минут у вас на столе появятся оригинальные суши!