Песков: Россия в отношениях с США надеется на лучшее, но всегда готова к худшему

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Москва в отношениях с Вашингтоном всегда надеется на лучшее, но готовится к худшему, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, всегда надеемся на лучшее, мы всегда готовы к худшему при этом", - сказал представитель Кремля. Таким образом он прокомментировал мнения наблюдателей о том, что мир может ждать новая холодная война после высказываний президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина и неопределенной реакции США на предложение президента РФ провести прямую дискуссию. По мнению Пескова, "наблюдатели и специалисты как раз и зарабатывают хлеб на подобных прогнозах".

"Что касается Российской Федерации, то президент четко заявил о своем желании несмотря ни на что продолжать отношения между двумя странами, потому что это в интересах не только наших двух стран, но в интересах всего мира", - подчеркнул представитель Кремля. "Но, конечно, мы не можем не учитывать слова господина Байдена", - уточнил он.

Отвечая на вопрос, как Кремль отнесется к возможному отказу американской стороны провести открытый диалог Путина и Байдена, Песков напомнил, что Путин выступил с инициативой такого разговора. "Причем, выступил с предложением в ответ на очень плохое высказывание президента Байдена. Я только как словом "плохое" могу это охарактеризовать", - напомнил представитель Кремля. Он также констатировал, что российский лидер "сказал, что несмотря ни на что, наверное, нет смысла играть в мегафонную дипломатию, обмениваться колкостями и есть смысл просто поговорить друг с другом, есть смысл продолжать отношения России и США". "Это мировоззрение и это подход президента Российской Федерации Путина, но, конечно, я не могу ничего говорить о потенциальном подходе президента Байдена", - отметил Песков.

Байден 17 марта в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer).

18 марта Путин предложил Байдену провести открытый диалог в пятницу или понедельник. МИД РФ приступил к проработке организации такого разговора. Однако Байден в четверг не стал отвечать на вопрос о том, согласиться ли он провести разговор с Путиным.