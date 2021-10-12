В чем залог силы и кто главный враг России. О чем Путин рассказал новому созыву Госдумы

Депутаты Госдумы нового созыва подтвердят полученный от граждан кредит доверия ежедневной напряженной и результативной работой, рассчитывает президент России Владимир Путин. На встрече с парламентариями в Кремле во вторник он попросил не забывать, что они "прежде всего народные избранники", чья работа не ограничена законотворчеством, и призвал их обратить внимание на новые инициативы по поддержке граждан и "настойчиво и терпеливо" разъяснять россиянам необходимость прививаться от коронавируса.

ТАСС собрал ключевое из напутствия главы государства парламентариям.

Об обновлении и преемственности

Значительное обновление Госдумы "отрадно", а итоги выборов доказывают - "политическая система России развивается, отвечает на меняющиеся запросы общества, дает возможность деятельным, целеустремленным гражданам стать политиками федерального уровня".

Но не менее важно и сохранять преемственность: "Преемственность, безусловно, должна быть". "Депутаты предыдущего, седьмого созыва очень многое сделали для укрепления традиций российского парламентаризма, которому в этом году исполнилось 115 лет. Рассчитываю, что и ваш депутатский корпус не только сохранит лучшее в этом важнейшем историческом наследии, но и внесет свой вклад в его развитие".

Об источнике силы и кредите доверия

"В поддержке нашего многонационального народа, который является единственным источником власти в стране, залог силы и авторитета Государственной думы, ее ответственности за страну, за каждое свое решение. Рассчитываю, что вы будете подтверждать этот высокий кредит доверия ежедневной, напряженной, результативной работой".

Доверие россиян, "безусловно, связано с надеждой на то, что все мы, все уровни власти будут работать ответственно, напряженно, будут делать все, что от нас зависит, от вас зависит, чтобы решать задачи, которые стоят перед страной". "И чтобы наши люди чувствовали уверенность в том, что происходит в стране, как раньше говорили, и, не побоюсь этого штампа, - уверенность в завтрашнем дне".

О дискуссиях и слаженной работе

"Да, конечно, разногласий в подходах, позициях, взглядах не избежать, это абсолютно нормально. Парламент - именно та площадка, где должны звучать разные мнения, и в дискуссиях, спорах должна открываться дорога к сбалансированным решениям".

Вместе с тем дискуссии не должны мешать сотрудничеству: при реализации национальных целей требуется "совместная, слаженная работа всех фракций".

О главном враге и основных задачах

"У нашей страны, а значит у всех нас много общих сложных вызовов. И повторю: главный наш враг, угроза для стабильного развития, для демографического будущего - это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей".

"Конечно, базовая задача - это повышение доходов граждан, создание рабочих мест во всех регионах страны, дальнейший рост экономики, изменение ее структуры, поддержка высокотехнологичных отраслей, снятие барьеров, все еще ограничивающих развитие малого бизнеса. Особого внимания требуют острые проблемы в здравоохранении, образовании, в жилищной политике, экологии".

О социальной политике

Социальная политика - крупнейшая статья бюджета, на нее и здравоохранение идет "каждый второй рубль расходов". Но работы еще хватает: "В ближайшие годы нам необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми начиная с того момента, когда будущая мама еще только ждет появления малыша, и вплоть до окончания ребенком школы".

Особого внимания требует инфляция, которая в этом году превысит прогнозы и ударит по наименее обеспеченным россиянам. "Мы должны это понимать, знать и соответствующим образом реагировать".

Поэтому социальные выплаты из федерального бюджета будут проиндексированы не на прогнозную, а на фактическую инфляцию, и таким же образом необходимо с 2022 года индексировать материнский капитал: "Считаю, что такое решение будет правильным и справедливым".

Социальная поддержка будет расширена: "Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по мерам поддержки наших граждан, в условиях повышенной инфляции это востребовано. Рассмотрим такие предложения у меня на совещании в ближайшее время".

О пандемии и вакцинации

Борьба с коронавирусом продолжается, и сейчас необходимо наращивать темпы вакцинации. "Я прошу вас принять самое активное участие в этой работе, вести просветительскую работу, выступать в средствах массовой информации. Люди вам доверяют и прислушиваются к советам и рекомендациям, это очень важно. Нам нужно настойчиво и терпеливо работать с людьми, разъяснять им все преимущества, связанные с профилактикой этой опасной болезни".

О роли депутатов