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Врио губернатора Ярославской области Евраева представили в правительстве региона

Михаил Евраев пришел на пост после Дмитрия Миронова, которого по указу президента назначили помощником главы государства

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев в пятницу представил врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева в правительстве региона, передает корреспондент ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин 12 октября подписал указ об отставке Дмитрия Миронова с поста главы Ярославской области, назначив его помощником главы государства. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Евраев.

"Михаил Яковлевич не новичок в государственном управлении, уверен, что свой опыт он сможет задействовать в работе на благо Ярославской области. Это важный регион для гражданской промышленности и оборонного комплекса", - сказал Щеголев. Он также поздравил с назначением Миронова.

Ранее во время разговора с президентом России в эфире телеканала "Россия-24" Евраев сообщил, что уже ознакомился с проблемами Ярославской области. Он также отметил, что рассчитывает на свой опыт 17-летней госслужбы.

Евраев является выпускником третьего потока так называемой школы губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую часто называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Теги
РоссияЩеголев, Игорь ОлеговичМиронов, Дмитрий ЮрьевичЯрославская областьЕвраев, Михаил Яковлевич
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