Госдума приняла во II чтении законопроект о региональной публичной власти

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла во втором, основном чтении законопроект об организации публичной власти в субъектах РФ. Документ устанавливает единый срок полномочий глав регионов, отменяет запрет на пребывание в этой должности более двух сроков подряд, а также определяет общий порядок и принципы работы региональных властей.
Документ приводит законодательство в этой части в соответствие с Конституцией РФ. Закрепляется, что федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления "в их совокупности входят в единую систему публичной власти", их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент РФ.
Законопроектом определены принципы деятельности органов власти регионов. При этом федеральные и региональные органы смогут передавать друг другу часть своих полномочий, если это не противоречит основному закону. Закрепляется, что региональные законы и нормативные акты не могут противоречить Конституции РФ и федеральным законам. Отдельно прописано, что принятыми Госдумой законами могут быть установлены особенности работы властей федеральных территорий и столиц субъектов РФ.
Поправками ко второму чтению уточняется, что федеральный центр может участвовать в формировании органов исполнительной власти региона, отвечающих за сферы образования, здравоохранения, финансов, за регулирование тарифов, жилищный контроль. Иными словами, с профильными федеральными ведомствами будут согласовываться назначения кандидатов на должности руководителей соответствующих региональных министерств и структур или же их отставки.
В законопроект вошли нормы о так называемых регионах-матрешках, когда один субъект РФ находится в составе другого. Предусмотрено зачисление доходов автономных округов в бюджет области.
Разграничение полномочий
Как пояснил ранее ТАСС один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, ко второму чтению в законопроекте был прописан полный перечень полномочий субъектов РФ, который содержит порядка 170 пунктов. В дальнейшем изменения полномочий будут согласовываться с Госсоветом, только после этого в закон можно будет вносить поправки.
При этом, согласно проекту закона, не допускается передача полномочий муниципалитетов на уровень региональных органов власти в сфере управления муниципальной собственностью, формирования, утверждения и исполнения местного бюджета. Доходы от использования имущества субъекта РФ, его унитарных предприятий и средства от продажи этого имущества поступают в региональный бюджет. Исключения составят доходы от переданного в аренду имущества бюджетных и автономных учреждений.
Права и обязанности главы региона
Согласно проекту закона глава субъекта РФ избирается гражданами напрямую или депутатами регионального заксобрания на пять лет (сейчас срок полномочий определяется регионом, но не может превышать пяти лет). При этом снимается запрет для высшего должностного лица региона на замещение этой должности в течение более двух сроков подряд, как это предусмотрено действующим законодательством.
"Мы расширяем полномочия органов власти Российской Федерации, многие вопросы будут приниматься в регионах", - отметил на заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин, заметив, что регионы сами будут решать вопрос о числе сроков, которые глава субъекта сможет занимать.
Главой региона, согласно законопроекту, не может быть избрано лицо с иностранным гражданством или видом на жительство в другой стране. Занять этот пост можно только по достижении 30 лет. Высшее должностное лицо субъекта РФ не может занимать одновременно никакие другие посты или заниматься иной оплачиваемой работой, а также входить в руководство иностранных НКО или НПО.
Законопроект содержит положение о "муниципальном фильтре" для кандидатов от партий или самовыдвиженцев на пост главы региона, их выдвижение должны поддержать от 5% до 10% муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. Самовыдвиженцам также нужно будет собрать подписи избирателей в количестве, которое определяет субъект РФ.
В случае непрямых выборов главы региона кандидатуры в заксобрание выдвигает президент РФ по предложениям политических партий, представленных в парламенте субъекта РФ или в Госдуме.
Руководитель региона, согласно законопроекту, формирует структуру власти субъекта РФ, его правительство, определяет основные направления его деятельности. Поправками ко второму чтению уточняется, что руководители регионов смогут обращаться в представительный орган муниципального образования с инициативой об отставке его главы за неэффективность или выносить им выговоры. При этом сами они могут быть отрешены от должности президентом РФ в связи с утратой доверия по любым основаниям или в связи с выражением ему недоверия заксобранием. Кроме того, за издание указа, противоречащего Конституции РФ, глава субъекта может получить предупреждение со стороны президента.
Положения о заксобраниях
Законопроектом также установлен перечень полномочий законодательных собраний регионов: принятие конституции региона, законов о региональном бюджете и налогах, заслушивание ежегодного отчета главы субъекта РФ и т. д. Срок полномочий депутатов одного созыва составляет пять лет - со дня избрания и до дня начала работы нового созыва. Прописан порядок принятия законов, постановлений.
Одной из поправок ко второму чтению уточняется, что законом субъекта РФ может быть предусмотрено число депутатов, избираемых по партийным спискам.
Глава региона сможет распустить парламент в случае, если он принял закон, противоречащий Конституции РФ или федеральному законодательству. Такое противоречие должно быть установлено судом, при этом у заксобрания есть шесть месяцев для его устранения. Заксобрание может быть также распущено в случае, если его депутаты не проводят заседания в течение трех месяцев подряд.
В редакции первого чтения предлагалось сократить срок предоставления регионом отзыва на федеральные законопроекты совместного ведения с 30 до 15 дней. Эта инициатива вызвала нарекания. В итоге комитет рекомендовал изменить данную статью, сохранив тридцатидневный срок с возможностью сокращения его до 15 дней в случаях, определенных в регламенте Госдумы. Данную поправку подготовили Крашенинников, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, а также спикеры обеих палат парламента: Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.
Законом субъекта РФ может быть предусмотрен порядок дистанционного участия депутатов в заседаниях.
Споры о наименованиях
Законопроект устанавливает общее для всех регионов страны наименование должности высшего должностного лица - "глава субъекта РФ". Однако это не означает, что в России исчезнут мэры или губернаторы - конституцией или уставом региона может быть предусмотрено дополнительное наименование этой должности, но за одним исключением - запрещается использовать слово "президент". Этот пункт вызвал дискуссии, против него, в частности, выступили власти Татарстана. В профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступило сразу несколько поправок на эту тему с предложением либо вообще вычеркнуть данный пункт из законопроекта, либо сохранить данное название должности главы субъекта РФ там, где оно есть сейчас, с запретом другим регионам вводить его у себя. Все они были отклонены.
В то же время ко второму чтению комитет поддержал поправку, согласно которой высший исполнительный орган власти субъекта РФ может именоваться не только "правительством", но и иметь другое название, исходя из исторических и национальных традиций.
В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года, за исключением ряда положений.