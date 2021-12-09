Госдума приняла во II чтении законопроект о региональной публичной власти

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла во втором, основном чтении законопроект об организации публичной власти в субъектах РФ. Документ устанавливает единый срок полномочий глав регионов, отменяет запрет на пребывание в этой должности более двух сроков подряд, а также определяет общий порядок и принципы работы региональных властей.

Документ приводит законодательство в этой части в соответствие с Конституцией РФ. Закрепляется, что федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления "в их совокупности входят в единую систему публичной власти", их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент РФ.

Законопроектом определены принципы деятельности органов власти регионов. При этом федеральные и региональные органы смогут передавать друг другу часть своих полномочий, если это не противоречит основному закону. Закрепляется, что региональные законы и нормативные акты не могут противоречить Конституции РФ и федеральным законам. Отдельно прописано, что принятыми Госдумой законами могут быть установлены особенности работы властей федеральных территорий и столиц субъектов РФ.

Поправками ко второму чтению уточняется, что федеральный центр может участвовать в формировании органов исполнительной власти региона, отвечающих за сферы образования, здравоохранения, финансов, за регулирование тарифов, жилищный контроль. Иными словами, с профильными федеральными ведомствами будут согласовываться назначения кандидатов на должности руководителей соответствующих региональных министерств и структур или же их отставки.

В законопроект вошли нормы о так называемых регионах-матрешках, когда один субъект РФ находится в составе другого. Предусмотрено зачисление доходов автономных округов в бюджет области.

Разграничение полномочий

Как пояснил ранее ТАСС один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, ко второму чтению в законопроекте был прописан полный перечень полномочий субъектов РФ, который содержит порядка 170 пунктов. В дальнейшем изменения полномочий будут согласовываться с Госсоветом, только после этого в закон можно будет вносить поправки.

При этом, согласно проекту закона, не допускается передача полномочий муниципалитетов на уровень региональных органов власти в сфере управления муниципальной собственностью, формирования, утверждения и исполнения местного бюджета. Доходы от использования имущества субъекта РФ, его унитарных предприятий и средства от продажи этого имущества поступают в региональный бюджет. Исключения составят доходы от переданного в аренду имущества бюджетных и автономных учреждений.

Права и обязанности главы региона

Согласно проекту закона глава субъекта РФ избирается гражданами напрямую или депутатами регионального заксобрания на пять лет (сейчас срок полномочий определяется регионом, но не может превышать пяти лет). При этом снимается запрет для высшего должностного лица региона на замещение этой должности в течение более двух сроков подряд, как это предусмотрено действующим законодательством.