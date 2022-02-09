Россия приветствует, что США "дозрели" до обсуждения принципа неделимой безопасности

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Россия приветствует, что власти США "дозрели" до обсуждения принципа неделимой безопасности. Об этом посольство РФ в США заявило во вторник, комментируя заявления первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман на инаугурационной неформальной встрече по запуску в ОБСЕ формата "Возобновленный диалог по европейской безопасности".

"Приветствуем тот факт, что американские коллеги наконец "дозрели" до обсуждения принципа неделимой безопасности, центрального в деле поддержания мира и стабильности в европейском регионе", - говорится в комментарии, опубликованном на странице российской дипмиссии в Facebook.

При этом российское посольство обратило внимание на однобокость американского подхода. "Однако США по-прежнему однобоко интерпретируют данную концепцию. Фокусируются на праве стран свободно выбирать военные союзы. При этом игнорируют сопровождающее его обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств", - сказано в сообщении.

Как отметили в российском диппредставительстве, США "лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение, отрицая тот факт, что приближение военной инфраструктуры альянса" к границам России представляет для РФ экзистенциальную угрозу. "Рекомендуем представителям Госдепартамента еще раз внимательно ознакомиться с переданным им 28 января посланием министра иностранных дел Сергея Лаврова, где подробно объясняется неразрывная связь указанных прав и обязательств, зафиксированных в Стамбульской и Астанинской декларациях ОБСЕ", - подытожили в посольстве.

Ранее Шерман в ходе упомянутой встречи заявила, что власти США согласны с важностью обсуждения принципа неделимости безопасности, однако утверждают, что его подрывают некоторые действия России.

Как заявил во вторник постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, Москва ждет от западных государств из числа участников данной организации ответы на российский запрос о понимании принципа неделимости безопасности не в коллективном, а в национальном качестве. 17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. Россия также ожидает оперативной реакции на послание главы российского МИД Сергея Лаврова по тематике неделимости безопасности, которое было направлено 28 января главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран.