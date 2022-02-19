Захарова прокомментировала выступление Байдена по ситуации вокруг Украины

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что президент США Джо Байден в своем выступлении по ситуации вокруг Украины не сказал ни слова об истинном положении гражданского населения Донбасса.

"Самое чудовищное - ни слова об истинном положении дел гражданского населения в Донбассе. Нет людей, нет проблем?" - написала она в субботу в своем Telegram-канале.

Ранее американский лидер в своем семиминутном выступлении перед журналистами заявил, что Киев пытаются спровоцировать в Донбассе. По его словам, президент России Владимир Путин уже принял решение о "вторжении", и силы РФ в предстоящие дни нападут на Украину. Запад готов к введению новых санкций против РФ в случае "вторжения" на Украину, но дверь для дипломатии остается открытой, сказал американский лидер.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий.