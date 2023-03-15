Контроль за гособоронзаказом, расширение экономических свобод. Заявления Путина прокурорам

Ответом на "санкционную агрессию" против России должно стать расширение экономических свобод. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры в среду. Он поручил прокурорам пристально следить за исполнением гособоронзаказа и жестко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в России.
Глава государства подчеркнул особую роль надзорного ведомства в защите прав и свобод граждан, укреплении законности и правопорядка. Президент отметил, что это "принципиальное, базовое условие развития России как правового суверенного государства".
ТАСС собрал основные заявления Путина.
О новых регионах
- Обстановка в новых регионах России остается сложной, "поэтому необходимо укреплять местные органы прокуратуры за счет опытных, решительных сотрудников, способных оперативно оказывать правовую помощь, эффективно защищать законные интересы граждан".
- При этом "обязательно нужно опираться на местные кадры". "На людей, которые делом доказали и свою принципиальность, и высокий профессионализм, и преданность нашему общему Отечеству".
О правах участников СВО
- Защита "основополагающих прав военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей" имеет особое значение. "В текущем году необходимо активизировать работу на этом направлении, сделать все, чтобы она была предметной и адресной".
- Прокурорам поручено "разбираться в каждом конкретном проблемном случае отдельно, незамедлительно реагировать на обращения и жалобы, если такие поступают". "Все участники специальной военной операции должны быть своевременно обеспечены денежным и иными видами довольствия", а также получать медицинскую и социальную помощь, содействие в реабилитации и трудоустройстве.
Об ответе на санкции
- Экономика и бизнес России адекватно реагируют на "санкционную агрессию", развернутую странами Запада против РФ. Важно, чтобы прокуроры помогали в этой масштабной работе, в том числе содействовали ликвидации избыточных административных барьеров.
- "На все действия со стороны наших недоброжелателей и противников мы должны ответить одним - расширением экономических свобод. Но конечно, все должно быть в рамках закона".
О гособоронзаказе
- Российские власти выделяют достаточно много средств на оборонно-промышленный комплекс, но не в ущерб другим сферам. В стране активно наращиваются мощности для дополнительного выпуска вооружений: это важно сейчас и пригодится в будущем. "Прокуроры должны вести надзорное сопровождение модернизации предприятий ОПК. <...> Работа здесь идет масштабная, большая". Она должна быть организована "в высшей степени эффективно".
- Прокурорам поручено уделять особое внимание вопросам, связанным со специальной военной операцией, следить "за законностью в сфере оборонно-промышленного комплекса, <...> прежде всего за своевременным выполнением обязательств по поставкам для нужд специальной военной операции необходимых вооружений, техники, боеприпасов, экипировки. За четкой реализацией всех заданий гособоронзаказа, эффективным использованием бюджетных ресурсов".