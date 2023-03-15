15 марта, 12:41
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Контроль за гособоронзаказом, расширение экономических свобод. Заявления Путина прокурорам

Контроль за гособоронзаказом, расширение экономических свобод. Заявления Путина прокурорам
© Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Ответом на "санкционную агрессию" против России должно стать расширение экономических свобод. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры в среду. Он поручил прокурорам пристально следить за исполнением гособоронзаказа и жестко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в России.

Глава государства подчеркнул особую роль надзорного ведомства в защите прав и свобод граждан, укреплении законности и правопорядка. Президент отметил, что это "принципиальное, базовое условие развития России как правового суверенного государства".

ТАСС собрал основные заявления Путина.

О новых регионах

  • Обстановка в новых регионах России остается сложной, "поэтому необходимо укреплять местные органы прокуратуры за счет опытных, решительных сотрудников, способных оперативно оказывать правовую помощь, эффективно защищать законные интересы граждан".
  • При этом "обязательно нужно опираться на местные кадры". "На людей, которые делом доказали и свою принципиальность, и высокий профессионализм, и преданность нашему общему Отечеству".

О правах участников СВО

  • Защита "основополагающих прав военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей" имеет особое значение. "В текущем году необходимо активизировать работу на этом направлении, сделать все, чтобы она была предметной и адресной".
  • Прокурорам поручено "разбираться в каждом конкретном проблемном случае отдельно, незамедлительно реагировать на обращения и жалобы, если такие поступают". "Все участники специальной военной операции должны быть своевременно обеспечены денежным и иными видами довольствия", а также получать медицинскую и социальную помощь, содействие в реабилитации и трудоустройстве.

Об ответе на санкции

  • Экономика и бизнес России адекватно реагируют на "санкционную агрессию", развернутую странами Запада против РФ. Важно, чтобы прокуроры помогали в этой масштабной работе, в том числе содействовали ликвидации избыточных административных барьеров.
  • "На все действия со стороны наших недоброжелателей и противников мы должны ответить одним - расширением экономических свобод. Но конечно, все должно быть в рамках закона".

О гособоронзаказе

  • Российские власти выделяют достаточно много средств на оборонно-промышленный комплекс, но не в ущерб другим сферам. В стране активно наращиваются мощности для дополнительного выпуска вооружений: это важно сейчас и пригодится в будущем. "Прокуроры должны вести надзорное сопровождение модернизации предприятий ОПК. <...> Работа здесь идет масштабная, большая". Она должна быть организована "в высшей степени эффективно".
  • Прокурорам поручено уделять особое внимание вопросам, связанным со специальной военной операцией, следить "за законностью в сфере оборонно-промышленного комплекса, <...> прежде всего за своевременным выполнением обязательств по поставкам для нужд специальной военной операции необходимых вооружений, техники, боеприпасов, экипировки. За четкой реализацией всех заданий гособоронзаказа, эффективным использованием бюджетных ресурсов".
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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