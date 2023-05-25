Высылка шведских дипломатов и российское ядерное оружие в Белоруссии. Главное за 25 мая

Высылка шведских дипломатов

Россия высылает пятерых шведских дипломатов, а также с 1 сентября отзывает согласие на деятельность шведского генконсульства в Санкт-Петербурге и прекращает работу российского генконсульства в Гётеборге. В российском дипведомстве заявили, что принимают меры в ответ на высылку пятерых российских сотрудников из страны 25 апреля. "Эти действия шведских властей еще более усугубили ситуацию в двусторонних отношениях, достигших беспрецедентно низкого уровня, в том числе в результате непрекращающейся русофобской кампании в Швеции", - подчеркнули в МИД РФ.

Подписание документов по содержанию ядерного оружия РФ в Белоруссии

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия на белорусской территории. Шойгу отметил, что контроль над оружием и решение о его применении остается за российской стороной.

Расширение перечня экстремистских материалов

Госдума расширила перечень экстремистских материалов, за производство и распространение которых установлена административная ответственность. В список вошли труды в том числе руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии и фашистской партии Италии.

Ликвидация партии ПАРНАС

Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации "Партии народной свободы" (ПАРНАС). Согласно позиции Минюста, ПАРНАС не имеет представительств в половине регионов РФ, к чему обязывает законодательство. Юрист партии сообщил, что организация не была осведомлена о закрытии части региональных отделений и проведении проверки.

Запуск транзитных рейсов в Европу через Тбилиси

Авиакомпания Georgian Airways планирует запустить транзитные рейсы из Москвы в страны Европы через Тбилиси. Президент компании Тамаз Гаиашвили сообщил, что через грузинскую столицу можно будет летать в Милан, Париж, Ларнаку, Солоники и Вену.