17 июня, 11:12
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Флаг СССР, визит африканских лидеров и открытость к диалогу. Темы брифинга Пескова

Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

Подъем исторических флагов России, визит в РФ делегации из стран Африки с мирными предложениями по Украине, а также открытость российского президента Владимира Путина к диалогу стали в субботу основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Путин работает в Санкт-Петербурге. В настоящий момент президент принимает участие в церемонии подъема государственных флагов России в акватории Финского залива в парке 300-летия Петербурга перед "Лахта-центром". "Это символ преемственности нашей российской государственности. История современной России не ограничивается" советским периодом, "ничего большего там (в подъеме флага, например, СССР - прим. ТАСС) нет и не должно быть".
  • Затем в течение пары часов в Константиновском дворце глава государства примет делегацию руководителей африканских государств - президента ЮАР, Коморских Островов, Сенегала, Замбии, премьер-министра Египта, представителей Конго и Уганды. По итогам встречи несколько слов скажет журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
  • Запланирована отдельная двусторонняя встреча с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.

О реакции на выступление Путина на ПМЭФ

  • "Большой интерес к выступлению президента на форуме". "Там было сказано очень много важных вещей, которые подлежат глубокому анализу". "Конечно же, информация о состоянии нашей экономики тоже глубоко анализируется".
  • "История с историческим украинским антисемитизмом задела за живое". "Видим, что это не осталось незамеченным".
  • "Видим, что в большей части мира, который не сводится к коллективному Западу, огромный интерес".
  • "Таких делегаций [которые бы хотели посетить ПМЭФ, но не были бы допущены] не было".

О саммите Россия - Африка

  • "Все будет зависеть от наших африканских гостей". "Список тех, кто уже подтвердил свое участие, сейчас уже весьма и весьма внушительный".

О переговорах с Шольцем и Макроном

Слухи, будто президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц пытаются дозвониться до Путина, но их не соединяют, - "это неправда". "Пока каких-то конкретных предложений телефонных переговоров не было". Президент РФ открыт к диалогу. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, ЭмманюэльРамапоса, СирилШольц, ОлафВоенная операция на УкраинеПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
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