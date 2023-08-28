Будущее зерновой сделки, похороны Пригожина и танк "Алеша". Темы брифинга Пескова

Перспективы возобновления зерновой сделки, похороны Евгения Пригожина, а также беседы президента РФ Владимира Путина с военнослужащими с передовой стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле. "Лето заканчивается, к сожалению. Впереди с достаточно напряженным графиком нас ожидает осень". "Осенью планируются" международные поездки президента РФ, им не будут препятствовать заявления Международного уголовного суда.

У президента в понедельник запланировано совещание с врио главы Омской области Виталием Хоценко - "по делам омским, по делам сибирским они поговорят".

Вечером запланирован международный телефонный разговор.

"Встреча [с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом] состоится скоро, мы своевременно об этом сообщим". "Существуют определенные договоренности по датам объявления, и мы намерены придерживаться этих договоренностей".

О зерновой сделке

"Перспектива возобновления зерновой сделки непосредственно зависит от предметного выполнения - не на словах, а на деле, тех обещаний, обязательств, которые были перед российской стороной".

"Наше военное ведомство осуществляет необходимый мониторинг" в Черном море.

"Различные варианты взаимодействия с участием Катара - в настоящий момент каких-либо субстантивных договоренностей нет", дискуссии "в различных форматах" продолжаются.

О соболезнованиях семье Пригожина

"Президент выразил соболезнования его семье", "когда он (Путин - прим. ТАСС) встречался с [врио главы ДНР Денисом] Пушилиным".

"Были абсолютно очевидны подтверждения", однако де-юре требовалось ожидать результатов экспертиз.

"Я пока не располагаю какой-либо информацией о похоронах". "Наверняка как только будет принято решение, оно будет обнародовано". "Такие решения - они всегда принимаются вместе с родственниками" и в первую очередь зависят от воли родных.

Ответа на вопрос, посетит ли Путин похороны Пригожина, "сейчас быть не может".

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