Новый кабинет министров Республики Хакасия сформируют в течение месяца

ТАСС, 11 сентября. Правительство Республики Хакасия сложит свои полномочия после выборов главы региона, однако кабинет министров продолжит работать до формирования нового правительства. На формирование предложений по установлению системы исполнительной власти есть месяц, сообщил в своем телеграм-канале лидирующий на выборах действующий губернатор Хакасии Валентин Коновалов (после обработки 100% протоколов он набирает 63,14% голосов).
«В соответствии с законом, правительство слагает свои полномочия после выборов главы Республики Хакасия, но продолжит выполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров. В соответствии с законодательством у нас есть месячный срок для формирования предложений по установлению системы исполнительных органов государственной власти Хакасия. Соответствующая работа нами уже проводится», — написал Коновалов.
Он добавил, что также был избран новый состав Верховного совета Хакасии. «В соответствии с конституционным принципом разделения государственной власти правительство Хакасии и Верховный совет республики работают самостоятельно, но взаимодействуют в целях социально-экономического развития Республики Хакасия и в интересах жителей. Убежден, что это эффективное взаимодействие будет продолжено», — отметил он.
В республике 8–10 сентября помимо главы региона выбирали депутатов республиканского парламента. На выборах в Верховный совет Хакасии также обработаны 100% протоколов. Пятипроцентный барьер преодолели КПРФ (39,11%), «Единая Россия» (36,41%), ЛДПР (7,17%).