Чествование нациста в Канаде и заявления Клинтон о Путине. Темы брифинга Пескова

Чествование бойца СС Ярослава Хунки в канадском парламенте, заявления экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, будто президент РФ Владимир Путин "сам напросился" на расширение НАТО, а также диверсия на "Северных потоках" стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле, "у него достаточно интенсивный рабочий день". Без присутствия СМИ президент встретится с членами правительства. Ожидается, в частности, доклад министра экономического развития Максима Решетникова. Открытая часть начнется в течение часа.
О чествовании нациста в Канаде
- "Мы слышали заявление из Польши, что они тоже собираются [поднимать] <...> вопрос преследования по закону этого нациста". "Что никакого срока давности не может быть у этих преступлений, это очевидно". Канадские власти обязаны преследовать преступника по закону, или выдать его тем, кто готов это сделать.
- "Что касается отставки спикера парламента - понятно, он взял на себя ответственность. Но как быть с самим парламентом, который стоя рукоплескал нацисту?" Канадский парламент как структура должен как-то осудить нацизм, "иначе он запятнан этими аплодисментами".
- В Москве предпочли бы слышать международную реакцию на этот инцидент, "а не наблюдать молчание на этот счет".
- Аплодисменты президента Украины Владимира Зеленского нацисту из дивизии СС подтверждают нацистскую идеологию киевского режима. "Можно только посочувствовать памяти украинских ветеранов" - "в том числе деда Зеленского".
О заявлении Клинтон
- Заявившая, будто Путин "сам напросился" на расширение НАТО, "госпожа [экс-госсекретарь США Хиллари] Клинтон известна своими попытками поставить все с ног на голову и подменить понятия". Так - пусть и случайно - в период ее работы в Госдепартаменте на символической кнопке были перепутаны понятия "перегрузка" и "перезагрузка".
- "Наверное, нужно напомнить госпоже Клинтон многочисленные волны расширения НАТО и приближения военной инфраструктуры альянса к нашим границам". Необходимо напомнить и про "настойчивое предложение" Путина Западу обсудить ситуацию и даже заключить договор о безопасности, "и решительный отказ стран Запада что-либо обсуждать".
- Если все это принять во внимание, становится ясно, "что стало причиной специальной военной операции, которая проводится и продолжается".
О годовщине диверсии на "Северных потоках"
- "Мы не знаем, какие источники у господина [пулитцеровского лауреата и журналиста Сеймура] Херша, но в любом случае в основе своей информация, которую он опубликовал, безусловно, совпадает с теми данными, которыми обладают наши специальные службы".
- "Важно, что де-факто такой террористический акт <...> так или иначе, конечно, был организован Соединенными Штатами Америки и Великобританией".
О задержании Рубена Варданяна
- "Нет, я не располагаю такой информацией" - "кем он [руководитель непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубен Варданян] был задержан, был ли он задержан вообще".
- "В любом случае, он же российский гражданин". "Так или иначе мы должны получить информацию, если имело место какое-то задержание". "Конечно, мы будем защищать его права". "Если он вышел из российского гражданства, то это другое дело".
Об украинской версии последствий атаки на штаб ЧФ
- "Еще раз предлагаю все вопросы на этот счет адресовать министерству обороны". "Вчера говорили насчет командующего флотом (о якобы гибели которого сообщал Киев - прим. ТАСС) - он принимал участие в совещании".