Чествование нациста в Канаде и заявления Клинтон о Путине. Темы брифинга Пескова

Чествование бойца СС Ярослава Хунки в канадском парламенте, заявления экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, будто президент РФ Владимир Путин "сам напросился" на расширение НАТО, а также диверсия на "Северных потоках" стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле, "у него достаточно интенсивный рабочий день". Без присутствия СМИ президент встретится с членами правительства. Ожидается, в частности, доклад министра экономического развития Максима Решетникова. Открытая часть начнется в течение часа.

О чествовании нациста в Канаде

"Мы слышали заявление из Польши, что они тоже собираются [поднимать] <...> вопрос преследования по закону этого нациста". "Что никакого срока давности не может быть у этих преступлений, это очевидно". Канадские власти обязаны преследовать преступника по закону, или выдать его тем, кто готов это сделать.

"Что касается отставки спикера парламента - понятно, он взял на себя ответственность. Но как быть с самим парламентом, который стоя рукоплескал нацисту?" Канадский парламент как структура должен как-то осудить нацизм, "иначе он запятнан этими аплодисментами".

В Москве предпочли бы слышать международную реакцию на этот инцидент, "а не наблюдать молчание на этот счет".

Аплодисменты президента Украины Владимира Зеленского нацисту из дивизии СС подтверждают нацистскую идеологию киевского режима. "Можно только посочувствовать памяти украинских ветеранов" - "в том числе деда Зеленского".

О заявлении Клинтон

Заявившая, будто Путин "сам напросился" на расширение НАТО, "госпожа [экс-госсекретарь США Хиллари] Клинтон известна своими попытками поставить все с ног на голову и подменить понятия". Так - пусть и случайно - в период ее работы в Госдепартаменте на символической кнопке были перепутаны понятия "перегрузка" и "перезагрузка".

"Наверное, нужно напомнить госпоже Клинтон многочисленные волны расширения НАТО и приближения военной инфраструктуры альянса к нашим границам". Необходимо напомнить и про "настойчивое предложение" Путина Западу обсудить ситуацию и даже заключить договор о безопасности, "и решительный отказ стран Запада что-либо обсуждать".

Если все это принять во внимание, становится ясно, "что стало причиной специальной военной операции, которая проводится и продолжается".

О годовщине диверсии на "Северных потоках"

"Мы не знаем, какие источники у господина [пулитцеровского лауреата и журналиста Сеймура] Херша, но в любом случае в основе своей информация, которую он опубликовал, безусловно, совпадает с теми данными, которыми обладают наши специальные службы".

"Важно, что де-факто такой террористический акт <...> так или иначе, конечно, был организован Соединенными Штатами Америки и Великобританией".

О задержании Рубена Варданяна

"Нет, я не располагаю такой информацией" - "кем он [руководитель непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубен Варданян] был задержан, был ли он задержан вообще".

"В любом случае, он же российский гражданин". "Так или иначе мы должны получить информацию, если имело место какое-то задержание". "Конечно, мы будем защищать его права". "Если он вышел из российского гражданства, то это другое дело".

Об украинской версии последствий атаки на штаб ЧФ