Госдума призовет ООН к предотвращению гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке

ГД также рассмотрит в первом чтении законопроект о предоставлении банкам с базовой лицензией права открывать корреспондентские счета в иностранных банках на постоянной основе

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании обсудит обращение палаты к Организации Объединенных Наций (ООН) и парламентам стран мира в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта, а также рассмотрит законопроекты об административной и уголовной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии.

О намерении обсудить проект обращения палаты в ООН в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, в том числе после удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа накануне сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он поручил комитету Госдумы по международным делам подготовить обращение Государственной думы к ООН и парламентам стран мира с осуждением удара по больнице в Газе.

Как в свою очередь уточнил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, обращение Госдумы к ООН и парламентам мира будет содержать призыв принять все возможные меры для "предотвращения беспрецедентной гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке". По его словам, в обращении депутаты также намерены призвать ООН "незамедлительно принять все возможные меры для прекращения кровопролития и насилия в отношении мирных граждан".

Ответственность за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Законопроекты об административной и уголовной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии Госдума намерена рассмотреть в первом чтении. Документы были внесены на рассмотрение палаты в сентябре группой парламентариев во главе с председателем думского комитета по информполитике Александром Хинштейном в пакете законопроектов, который позволяет Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.

Первый законопроект вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Так, упоминание о добровольцах Росгвардии предлагается внести в ст. 20.3.3 КоАП, которая сейчас устанавливает санкции за дискредитацию добровольческих формирований, оказывающих содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ. При этом штрафы остаются на прежнем уровне: максимальный штраф для граждан составляет до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - до 300 тыс. рублей, для юридических лиц - до 1 млн рублей.

Второй законопроект вносит изменения в действующие статьи Уголовного кодекса РФ, распространив нормы об уголовной ответственности за дискредитацию и за публичное распространение ложной информации, в том числе в отношении добровольцев Росгвардии. Предусмотренные в УК РФ санкции предлагается сохранить на нынешнем уровне. Речь идет о ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации), ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации) и 284.3 (оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов).

Право банков открывать корсчета

Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект о предоставлении банкам с базовой лицензией права открывать корреспондентские счета в иностранных банках на постоянной основе. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Ситуация, при которой финансовый рынок в целом и основные системообразующие банки - в частности - попали под санкционные ограничения, сделала актуальным вопрос о необходимости наличия у максимального количества кредитных организаций возможности открытия корреспондентских счетов в иностранных банках, говорится в пояснительной записке. В 2022 году действие запрета на открытие банком с базовой лицензией банковских (корреспондентских) счетов в иностранных банках было приостановлено. В связи с тем, что действие запрещающей открытие счетов нормы приостановлено до 31 декабря 2023 года включительно, а санкционное давление на российский банковский сектор сохраняется, законопроектом предусмотрено полное исключение запрета банкам с базовой лицензией открывать корреспондентские счета в иностранных банках.